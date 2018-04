Είναι πλέον επίσημη η επίσκεψη στην Ελλάδα, καθώς ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης δημοσιοποίησαν το πρόγραμμά τους και έστειλαν μήνυμα μέσω Twitter.

Το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας καταφθάνει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη στην Κρήτη.

Μέσω Twitter, Κάρολος και Καμίλα έστειλαν μήνυμα στην Ελλάδα.

Στο tweet του «Clarence House» (η βασιλική οικία στο Λονδίνο), έχουν αναρτηθεί δυο φωτογραφίες από την Ελλάδα (μια με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και άλλη μια με το ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη), και συνοδεύονται από το εξής μήνυμα:

«Η επίσκεψη στην Ελλάδα θα είναι μια γιορτή για την μακρά συνεργασία με την Ελλάδα σε ναυτικό και στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και για την νέα ευκαιρία για συνεργασία στην εκπαίδευση και στον τομέα της φιλανθρωπίας».

The visit to Greece will celebrate the UK and Greece’s longstanding maritime and military relationship, youth opportunity and education and charitable enterprise.



Read more about the forthcoming visit to France 🇫🇷 and Greece 🇬🇷: https://t.co/yPy5kUJStK pic.twitter.com/6PHoPbBu3x