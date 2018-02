Το ετήσιο Zombie Walk Athens επέστρεψε και φέτος στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή αν είναι μεγάλη και τις στολές να δείχνουν ξανά πόσο μεγάλη είναι η αγάπη όσων συμμετέχουν στον θεσμό αυτό.

Αυτή ήταν η έκτη παρέλαση που έγινε στην Αθήνα και για ακόμη μια φορά το ραντεβού δόθηκε στο Σύνταγμα και η βραδιά καταλήγει σε πάρτι.

Ο ετήσιος, τερατώδης περίπατος ήταν αφιερωμένος και φέτος στη δεκαετία '80, τη σειρά «Stranger Things 2» και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, A Nightmare on Elm Street, Indiana Jones & The Temple of Doom).

Ωστόσο εκτός από ζόμπι υπήρξαν και πολλοί διάσημοι κακοί του σινεμά και θρυλικοί serial killers.

