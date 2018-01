Ισχυρός σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αττική την Δευτέρα το βράδυ.

Ο σεισμός ήταν ισχυρός σε ένταση και διάρκεια και έγινε αισθητός σε όλη την Αττική ενώ οι μαρτυρίες πολλών κατοίκων σημειώνουν τη βοή που προηγήθηκε.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε αρχικά το σεισμό στους 4,5 βαθμούς Ρίχτερ, ωστόσο μετά από λίγο αναθεώρησε προς τα κάτω το μέγεθος στα 4,3 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/01), στις 22:24, σε εστιακό βάθος 5 χλμ, 30 χλμ βορειοανατολικά από την Αθήνα.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έδωσε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ. Ωστόσο όπως στη συνέχεια ανακοίνωσε, οι σεισμογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου κατέγραψαν στις 22:24 ασθενή σεισμική δόνηση, με μέγεθος 4.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ηδόνηση προέρχεται από απόσταση 24 χιλιόμετρα ΒΑ της Αθήνας όπου εντοπίζεται και το επίκεντρό της.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σταμάτας.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γ. Χουλιάρα, η δόνηση προέρχεται από τον ίδιο εστιακό χώρο που έδωσε το σεισμικό σμήνος στις 9 Ιανουαρίου όπου σε 10 ώρες σημειώθηκαν 18 σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα και με τον σεισμολόγο και διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Γεράσιμο Παπαδόπουλο, οι σεισμικές δονήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας, η περιοχή δεν δίνει ιδιαίτερα μεγάλους σεισμούς. «Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος θα πρέπει να ηρεμήσουμε. Από την περιοχή της Σταμάτας δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο σεισμό, αν και σεισμογενής, έχει μικρά ρήγματα» επισήμανε ο σεισμολόγος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε η Πυροσβεστική δεν υπάρχουν για την ώρα κλήσεις για βοήθεια.

