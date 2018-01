Το ετήσιο Zombie Walk Athens επιστρέφει για έκτη χρονιά στο κέντρο της Αθήνας.

Ο ετήσιος, τερατώδης περίπατος των «διαφορετικά ζωντανών», μια φρέσκια, τρελή ιδέα ζόμπι παρέλασης, εμπνευσμένη από τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του εξωτερικού, θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, στις 18.00 το απόγευμα, με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος.

Η φετινή συνάντηση είναι αφιερωμένη και πάλι στη δεκαετία '80, τη σειρά «Stranger Things 2» και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, A Nightmare on Elm Street, Indiana Jones & The Temple of Doom).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.