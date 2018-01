Έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει επειγόντως τις μεταφορές προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα απηύθυνε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, επισημαίνοντας πως η κατάσταση στα νησιά επιδεινώνονται με τον χειμώνα.

«Οι συνθήκες στα ελληνικά νησιά γίνονται χειρότερες κάνοντας τη ζωή μίζερη για χιλιάδες» εγκλωβισμένους, έγραψε στο Twitter ο κ. Γκράντι. «Περισσότερες μεταφορές στην ενδοχώρα χρειάζονται επειγόντως».

Conditions on the Greek islands are getting worse with winter, making life miserable for thousands of stranded refugees and migrants. More transfers to the mainland are urgently needed. pic.twitter.com/143haF3nt1