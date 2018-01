Λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, τόνισε πως οι συντάξεις στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλές και έπρεπε να ρυθμιστούν.



Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι συντάξεις απείχαν υπερβολικά από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές , ανεξάρτητα από το εάν ήταν μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Ήταν πολύ υψηλότερες και έπρεπε να το ρυθμίσουν αυτό».

#IMF's Lagarde at #WEF18 on #Greece: Greece had to tackle pension issue. Greek pensions were 'totally out of line' pic.twitter.com/fZPguYAL7i