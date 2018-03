Αφήνοντας το κοινωνικό δίκτυο μετά το σκάνδαλο Cambridge Analytica, πολλοί Android χρήστες ανακαλύπτουν την έκταση των δεδομένων που διατηρούσε τόσα χρόνια το Facebbok.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν τρομοκρατηθεί από το πρόσφατο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να κατεβάζουν εκείνα τα αρχεία που δείχνουν όλη την ιστορία τους στο Facebook. Τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά για ορισμένους.

Ένα νέο μικρό σκάνδαλο στο προσκήνιο δείχνει ότι το Facebook συλλέγει αρχεία κλήσεων και δεδομένα SMS μηνυμάτων από συσκευές Android εδώ και πολλά χρόνια. Αρκετοί χρήστες στο Twitter έχουν αναφέρει ότι βρήκαν δεδομένα μηνών ή ετών στο ιστορικό κλήσεων, μέσα στο αρχείο λήψης δεδομένων Facebook το οποίο μπορεί κανείς να κατεβάσει για έλεγχο.

Για την ακρίβεια, όσοι χρήστες συσκευών Android είχαν δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή Facebook Messenger για τη λίστα των επαφών τους — έτσι ώστε να τους παρέχει καλύτερες προτάσεις για εμφάνιση πιθανών φίλων — τότε η εφαρμογή messaging τράβηξε όλα τα δεδομένα τους που αφορούσαν τις κλήσεις και τα μηνύματα τους.

Το Facebook ζητούσε πρόσβαση σε επαφές, δεδομένα SMS και ιστορικό κλήσεων σε συσκευές Android για να βελτιώσει τον αλγόριθμο σύστασης των φίλων, αλλά και για να διαχωρίσει τις επιχειρηματικές επαφές από τους αληθινούς, προσωπικούς φίλους. Και ο μοναδικός τρόπος που μπορούσε να το κάνει εύκολα ήταν μέσα από το Messenger, μια εφαρμογή η οποία συχνά ζητά από τους χρήστες Android να τη θέσουν προεπιλεγμένη και για SMS, πέραν των δικών της μηνυμάτων.

Oh wow my deleted Facebook Zip file contains info on every single phone cellphone call and text I made for about a year- cool totally not creepy.

I’ve just looked at the data files I requested from Facebook and they had every single phone number in my contacts. They had every single social event I went to, a list of all my friends (and their birthdays) and a list of every text I’ve sent.