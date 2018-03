O Έλον Μασκ διέγραψε τις σελίδες των εταιρειών του και την προσωπική του από το Facebook ακολουθώντας το ρεύμα του #deletefacebook.

Ο Έλον Μασκ προφανώς δεν γνώριζε ότι η εταιρεία του SpaceX είχε μια σελίδα στο Facebook. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla απάντησε πριν από μερικές ώρες σε ένα tweet του Μπράιαν Άκτον(του συνιδρυτή της εφαρμογής WhatsApp) το όποιο εδώ και δύο ημέρες στέκεται με τον τίτλο «Τώρα είναι η ώρα» και μας προτρέπει να κάνουμε #deletefacebook.

Ο Έλον Μασκ λοιπόν, απάντησε αρχικά στον Acton γράφοντας «Τι είναι το Facebook;», κάποιος άλλος χρήστης μπήκε στο thread και απάντησε «ένας τόπος για ηλίθιους που πιστεύουν τον Μαρκ(Ζούκερμπεργκ) και υποβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα για να μπορεί να τα συλλέξει» και λίγο αργότερα ο Μασκ έγραψε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν σελίδες των εταιρειών του, υποσχέθηκε να τις διαγράψει και το έκανε.

Όσο και εάν κάποιοι δεν φάνηκαν να τον πιστεύουν, ο Έλον Μασκ συνέχισε σε μια ακολουθία από tweets να επιμένει «Δεν ήξερα ότι υπήρχε. Θα το κάνω», εννοώντας ότι θα τις σβήσει. «Περιμένουμε», του απάντησε από κάτω κάποιος άλλος οπαδός του.

I didn’t realize there was one. Will do.