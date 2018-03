Το χαρακτηριστικό Dark Theme του YouTube έχει αρχίσει επίσημα να κυκλοφορεί στους χρήστες της πλατφόρμας iOS της Apple. Η ομάδα του YouTube διάλεξε το Twitter για να κάνει την επίσημη ανακοίνωσή της.

Από τότε που το YouTube παρουσίασε το Σκοτεινό Θέμα (Dark Theme) στην ιστοσελίδα του πέρυσι, αναρωτιόμαστε πότε θα το έφερνε και στα κινητά. Για όλους τους λάτρεις των σκοτεινών πραγμάτων αυτή η στιγμή έφτασε, αφού το νέο χαρακτηριστικό ξεκινάει από σήμερα στο iOS, ενώ θα φτάσει και στο Android "σύντομα".

It’s finally here! 🙌



Dark theme is rolling out on iOS over the next few days. Toggle it on/off in settings. pic.twitter.com/Mkfl1Dzu3M