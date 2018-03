Η Google φανερώνει την nerdy πλευρά της, φέρνοντας το αστέρι της Nintendo στους Χάρτες της. Ο Mario και το θρυλικό του Kart παίρνουν τη θέση του βέλους στο Maps που δείχνει τη θέση του χρήστη.

Η 10η Μαρτίου γιορτάζεται από τη Nintendo ως η Mario Day, λόγω της γραφής της ημερομηνίας MAR10, όπως δηλαδή και οι φανς του Star Wars έχουν καθιερώσει την 4η Μαΐου ως ημέρα γιορτής (May the Fourth Be with you...). Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού, η Nintendo μείωσε κατά 50% την τιμή του Super Mario Run για συσκευές Android και iOS, μια προσφορά η οποία θα ισχύει μέχρι και την 25η Μαρτίου.

Ο Mario, ένας σοβαρός υποψήφιος για τον πιο διάσημο φανταστικό χαρακτήρα παιχνιδιού στον κόσμο, θα είναι διαθέσιμος σήμερα παγκοσμίως. Εμφανίζεται για τον εορτασμό της ημέρας Mar10 και θα παραμείνει διαθέσιμος στην εφαρμογή Maps για μια εβδομάδα.

Η Google συμμετέχει στον εορτασμό αντικαθιστώντας το εικονίδιο της θέσης του χρήστη στην υπηρεσία Google Maps με τον Mario να οδηγεί το kart του. Για να το δείτε θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του Google Maps στη συσκευή σας και αφότου επιλέξετε έναν προορισμό, τότε θα σας εμφανιστεί δίπλα στο κουμπί πλοήγησης ένα κίτρινο κουτί με ένα ερωτηματικό μέσα. Πατήστε εκεί για να δείτε την αλλαγή που θα ισχύει για μια εβδομάδα.

Και επειδή η Google γνωρίζει καλά τις τακτικές ενός τυπικού παίκτη Mario Kart, ανακοινώνει μαζί και την παρακάτων προειδοποίηση: «Απλά θυμηθείτε να οδηγείτε με ασφάλεια στο δρόμο - δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να πετάει μπανάνες ή κόκκινα τσόφλια σε άλλους οδηγούς στην πραγματική ζωή!».