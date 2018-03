Η BlackBerry Limited, η καναδική εταιρεία λογισμικού που έγινε διάσημη για τα επιχειρηματικά της smartphones, υπέβαλε σήμερα αγωγή κατά του Facebook, υποστηρίζοντας ότι το κοινωνικό δίκτυο και οι θυγατρικές του WhatsApp και Instagram παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφαρμογών BlackBerry.

Ο πυρήνας της καταγγελίας της BlackBerry, η οποία εκτείνεται σε 117 σελίδες, είναι ότι το αποκλειστικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων BlackBerry Messenger της εταιρείας, γνωστό και ως BBM, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών.

Η BlackBerry υποστηρίζει σήμερα ότι η πνευματική της ιδιοκτησία έχει παραβιαστεί από το Facebook, «χρησιμοποιώντας μια σειρά καινοτόμων λειτουργιών ασφάλειας, διεπαφής και λειτουργικότητας οι οποίες κατέστησαν τα προϊόντα BlackBerry μια τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία». Το Δεκέμβριο του 2016, Η BlackBerry πούλησε τα δικαιώματα σχεδίασης, κατασκευής και αποκλειστικής πώλησης των τηλεφώνων BlackBerry στην κινεζική πολυεθνική TCL, αφήνοντας την BlackBerry Limited υπεύθυνη για τα προϊόντα λογισμικού και τα κινητά προϊόντα ασφάλειας της εταιρείας.

«Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα ότι το Facebook έχει παραβιάσει την πνευματική μας ιδιοκτησία και μετά από αρκετά χρόνια διαλόγου, έχουμε την υποχρέωση έναντι των μετόχων μας να προχωρήσουμε στα κατάλληλα ένδικα μέσα» αναφέρει η BlackBerry σε ανακοίνωσή της.

Μεταξύ πολλών άλλων, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της καλύπτουν κρυπτογραφικές τεχνικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, την ανάμειξη των κινητών παιχνιδιών και των μηνυμάτων και τα πλέον διαδεδομένα στοιχεία διεπαφής με άλλα προϊόντα κινητών μηνυμάτων. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία διεπαφής είναι εξίσου ευρεία με το σχεδιασμό ειδοποίησης, την εμφάνιση των timestamps μηνυμάτων και τη δυνατότητα επισήμανσης των φίλων και της οικογένειας στις φωτογραφίες.

Η εταιρεία τονίζει ότι «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για το Facebook και τις επενδύσεις του στις δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων, μερικές από τις οποίες εφευρέθηκαν από τη BlackBerry. Έχοντας κυρίαρχη θέση σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ενσωματωμένου λογισμικού, η άποψη μας είναι ότι Facebook, Instagram και WhatsApp θα μπορούσαν να αποτελέσουν σπουδαίους συνεργάτες στην πορεία μας προς το μέλλον και συνεχίζουμε να κρατάμε την πόρτα μας ανοιχτή για αυτούς».

