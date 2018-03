Από σήμερα μπορείτε να "αποθηκεύετε" όσα tweets επιθυμείτε να διαβάσετε αργότερα σε μια πιο ήσυχη στιγμή της ημέρας, απευθείας μέσα από την εφαρμογή του Twitter, χωρίς να χρησιμοποιείτε κάποια εξωτερική υπηρεσία.

Το Twitter προσθέτει μια νέα λειτουργία στην πλατφόρμα του που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν tweets σε μια προσωπική ενότητα της εφαρμογής, ώστε να είναι εύκολο να τις βρίσκει ο χρήστης αργότερα. Η νέα λειτουργία, που ονομάζεται «Σελιδοδείκτες» ή «Bookmarks», θα επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν εύκολα τα άρθρα που θέλουν να διαβάσουν ή τα βίντεο που θέλουν να παρακολουθήσουν αλλά ίσως την στιγμή που περνούν από μπροστά τους να μην έχουν χρόνο για αυτά.

Η ιδιωτική λειτουργία bookmarking είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο καθώς αρκετοί χρήστες αναζητούσαν έναν εύκολο τρόπο για να «αποθηκεύουν» περιεχόμενο του κοινωνικού δικτύου για μετέπειτα χρήση, και πλέον η δυνατότητα αυτή έχει προστεθεί στις επιλογές κοινής χρήσης ως bookmarks.

Φυσικά, στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων, τα bookmarks είναι μια μικρή αλλαγή. Έστω, πολύ χρήσιμη. Αλλά δεν είναι το είδος του χαρακτηριστικού που θα έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην ανάπτυξη ή στα έσοδα ή στην αύξηση των χρηστών του Twitter.

Και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος κατά πόσο θα βοηθήσει στα προβλήματα του κοινωνικού δικτύου όσον αφορά στους τρόπους που τρολ, φάρμες από ρομπότ και κάθε είδους κακόκουλη ομάδα, καταχράται την υπηρεσία. Απλά, τα bookmarks είναι ένας νέος τρόπος για να κάνετε το Twitter λίγο πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF