Ανελέητο spam μηνυμάτων στα κινητά τους ανέφερε ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών του Facebook, οι οποίοι είχαν επιτρέψει τον έλεγχο ασφαλείας δύο παραγόντων μέσω κινητού για τον λογαριασμό τους.

Αρκετοί χρήστες του Facebook, οι οποίοι είχαν διαθέσει τον αριθμό του κινητού τους στο κοινωνικό δίκτυο για να εναργοποιήσουν την διασφάλιση του λογαριασμού τους με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication), βρέθηκαν να λαμβάνουν spam μηνύματα από την εφαρμογή στα κινητά τους. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν SMS μηνύματα στο τηλέφωνό τους, και εάν επιχειρήσουν να απαντήσουν σε αυτά, το Facebook συνεχίζει ακάθεκτο και αναρτά τις απαντήσεις τους ως status update στο προφίλ τους.

Το Facebook παραδέχθηκε δημοσίως ότι πρόκεται για να σφάλμα. Αλλά αποκαλώντας το ένα μικρό σφάλμα στο λειτουργικό της υπηρεσίας είναι εύκολο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που αφορά την ασφάλεια των χρηστών και εν τέλει εφαρμόστηκε άσχημα, καθώς είναι σαφές ότι το Facebook επεξεργάζεται όλους τους αριθμούς κινητών με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, αν προσθέσατε τον αριθμό τηλεφώνου σας για λόγους ασφαλείας ή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Το Facebook τα βάζει όλα στο ίδιο τσουβάλι, πράγμα που δείχνει ότι ο έλεχγος ταυτότητας δύο παραγόντων πάσχει από πρόχειρο σχεδιασμό και δεν είναι ένα ατυχές bug.

So I signed up for 2 factor auth on Facebook and they used it as an opportunity to spam me notifications. Then they posted my replies on my wall. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Fy44b07wNg