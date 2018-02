Το Facebook επιβεβαίωσε ότι δοκιμάζει ένα κουμπί σε επιλεγμένους χρήστες που τους επιτρέπει να «καταψηφίζουν» (downvote) τις αναρτήσεις που κρίνουν ακακατάλληλες, αγενείς ή παραπλανητικές.

Πώς μπορεί το Facebook να προωθήσει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών; Ίσως, αφήνοντας ελεύθερο ένα «Dislike» κουμπί και να τους αφήνει πλέον να κρύβουν όποιες αναρτήσεις δεν τους αρέσουν ή και να τις καταγγέλλουν. Σύμφωνα, με τις τελευταίες πληροφορίες το Facebook δοκιμάζει τώρα ένα κουμπί αρνητικής ψήφου ή κριτικής ή καταγγελίας, το οποίο ονομάζει «Downvote», σε ένα περιορισμένο σύνολο δημόσιων ροών στις ΗΠΑ, με το οποίο οι χρήστες θα μπορούν να κρίνουν αρνητικά θέσεις ή σχόλια που θεωρούν ακατάλληλα, ασυνήθιστα ή παραπλανητικά, αναφέρει η εταιρεία. Αλλά αυτό που θα κάνει το Facebook, έαν φέρει νέα σήματα για "προβληματικά σχόλια", θα μπορούσε να εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη λογοκρισία και τον ρόλο του ως επιμελητή των απόψεων που θέλει να αναρτήσει ο καθένας.

Σήμερα, κάποια στιγμιότυπα που απεικονίζουν το νέο κουμπί "Downvote" στο Facebook άρχισαν να κυκλοφορούν στο Twitter, οδηγώντας μερικούς σε υποθέσεις ότι το κοινωνικό δίκτυο δοκιμάζει ενεργά έναν μηχανισμό κατάταξης παρόμοιο με το ελεγχόμενο σύστημα σχόλιων της κοινότητας Reddit. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσημα τη δοκιμή σε αρκετά τεχνολογικά sites, αλλά ένας εκπρόσωπος του Facebook ανέφερε στο Verge ότι προορίζεται μόνο ως μέθοδος για την επισήμανση αμφισβητήσιμων σχολίων στις δημόσιες ροές.

Seeing a downvote option on Facebook now - not on news articles, but on comments on a post of mine. Is it universal now or are they testing it with an audience subset?