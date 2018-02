To Nelson είναι ένα νέο, εύχρηστο και πολύ διασκεδαστικό εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται να ανακαλύψει τόνους νέας μουσικής στο Spotify, και να φτιάξει άπειρες λίστες αλλάζοντας μόνο μερικές παραμέτρους.

Ένας μηχανικός του Spotify προσκαλεί τους χρήστες να δοκιμάσουν ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής. Ονομάζεται Nelson και φιλοξενείται στην φιλική κοινότητα Glitch, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την εφαρμογή των ονείρων σας. Το Nelson σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορα είδη μουσικής, και να αλλάξετε διάφορες παραμέτρους για να δημιουργήσετε τη λίστα αναπαραγωγής των ονείρων σας. Και ενώ μπορεί να μην είναι τέλειο, είναι σίγουρα ένα πολύ διασκεδαστικό εργαλείο.

Το Spotify φημίζεται για την ικανότητά του να δημιουργεί εξατομικευμένα playlist για κάθε μεμονωμένο χρήστη. Αυτό το κάνει αναλύοντας τα προηγούμενα τραγούδια ή κομμάτια που έχετε ήδη ακούσει και συστήνοντας νέα τραγούδια παρόμοιας φύσης. Και είναι αρκετά συγκλονιστικό να βλέπει κανείς πόσο καλά τον γνωρίζει το Spotify μετά από τόσα χρόνια ακρόασης.

Το Nelson αποκαλύφθηκε σε ένα tweet από την μηχανικό λογισμικού Arielle Vaniderstine. Πρόκειται για ένα περισσότερο προσωπικό έργο που επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν με διάφορες παραμέτρους για τη δημιουργία προσαρμοσμένων λιστών αναπαραγωγής. Κατ 'αρχάς, επιλέγετε διάφορα είδη, και στη συνέχεια παίζετε με τις παραμέτρους για να δημιουργήσετε το τέλειο playlist.

Hack of the day: Nelson. Uses @SpotifyPlatform recommendations and Web Playback SDK to play the perfect music in your browser https://t.co/d31YP7tF6V @glitch



This is a V1, feedback encouraged :) pic.twitter.com/QIkhWEpJyB