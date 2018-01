Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε την Πέμπτη την παράταση του νόμου που επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να υποκλέπτουν διαδικτυακές επικοινωνίες στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζονται προηγουμένως την έκδοση εντάλματος και παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν οι πρωινές αναρτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

Στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής τους στη Βουλή των αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι και ο Άνταμ Σιφ, είχαν ζητήσει να αναβληθεί η ψηφοφορία επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν να αμφισβητεί τα οφέλη του προγράμματος, ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι προχώρησαν στη διεξαγωγή της.

Στο πρώτο μήνυμά του ο Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα παρακολουθήσεων χρησιμοποιήθηκε εναντίον του προεκλογικά, στη συνέχεια όμως το χαρακτήρισε «απαραίτητο».

With that being said, I have personally directed the fix to the unmasking process since taking office and today’s vote is about foreign surveillance of foreign bad guys on foreign land. We need it! Get smart!