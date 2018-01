Την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα για (απροσδιόριστο) χρονικό διάστημα από το vlogging πήρε ο 22χρονος YouTuber, Logan Paul.

Πριν από μερικές ημέρες, ο νεαρός Αμερικανός με τους 15 εκατ. συνδρομητές έγινε στόχος επικριτικών σχολίων και σφοδρής κριτικής ύστερα από την απόφασή του ν' ανεβάσει ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να αστειεύεται μπροστά στη σορό ενός αυτόχειρα στο Aokigahara, το γνωστό «Δάσος των Αυτοκτονιών» στους πρόποδες του όρους Φούτζι, στην Ιαπωνία.

Μέσα σε μόλις μία ημέρα από την ανάρτησή του βίντεο, το vlog του είχε συγκεντρώσει πάνω από 6,5 εκ. views ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν με μηνύματα οργής. Ο ίδιος ο Logan αναγκάστηκε τελικώς να το διαγράψει.

Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη γραπτώς και έπειτα ανέβασε ένα ακόμη βίντεο όπου απολογήθηκε εν νέου, λέγοντας πως έκανε ένα φρικτό λάθος και δεν περιμένει πως θα συγχωρεθεί.

Πολλοί φαν του έσπευσαν να τον υπερασπιστούν αλλά φαίνεται πως οι αντιδράσεις δεν κόπασαν, με αποτέλεσμα πριν από λίγες ώρες να ανακοινώσει πως σταματάει προσωρινά το vlogging «γιατί χρειάζεται χρόνο να σκεφτεί». Δεν ξεκαθάρισε, ωστόσο, πόσο καιρό σκοπεύει να απέχει από το YouTube και τα social media γενικότερα.

taking time to reflect

no vlog for now

see you soon — Logan Paul (@LoganPaul) January 4, 2018

Όπως ήταν αναμενόμενο αρκετοί χρήστες του Twitter αντιμετώπισαν την απόφαση του Logan Paul με ειρωνεία και επιθετική διάθεση.

Instead not vlogging for now, how about just quitting all together 😊 — Rahab_xx (@xx_Rahab) January 4, 2018