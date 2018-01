__________________

Αγαπητή α μπα, πριν λίγο καιρό πήρα την απόφαση να χωρίσω μετά από 18 χρόνια σχέσης και γάμου. Τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον δεν ήμουν καλά μαζί του, δεν ήμουν ερωτευμένη, δεν περνουσα όμορφα και το κυριότερο δεν με σεβόταν. Με προσεβαλλε συχνά κυρίως μπροστά σε φίλους η συγγενείς. Έχουμε και ένα παιδάκι μαζι. Είμαι πολύ χαρούμενη για την απόφαση μου αλλα περναω πολυ δύσκολα. Νιώθω μεγάλη θλιψη για τα λάθη μου και για τα χρόνια που σπαταλησα μαζί του καθως και για το οτι δεν έβλεπα οτι δεν ταιριαζουμε και καλυπτα πάντα τις άσχημες συμπεριφορές του με δικαιολογίες. Φυσικά μου δημιουργεί προβλήματα μετά τον χωρισμό καθώς δεν το έχει αποδεκτει ακόμα αλλά πιστεύω οτι αυτά θα περάσουν με τον καιρό και με την συμβολή των δικηγορων. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ειναι το πως να συγχωρεσω τον εαυτό μου.

- Georgia



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Θα τον συγχωρήσεις όταν παραδεχτείς μέχρι το μεδούλι γιατί έκανες ό,τι έκανες όταν το έκανες. Γιατί κάλυπτες, γιατί έβρισκες δικαιολογίες, τι φοβόσουν, γιατί το φοβόσουν, ποιον φοβόσουν, αν είχες δίκιο που φοβόσουν. Όταν καταλάβεις ότι ό,τι έκανες ήταν αυτό που τότε μπορούσες να κάνεις, θα φτάσεις και στη συγχώρεση. Χρειάζεται πολλή δύναμη για να παραδεχτείς την ρίζα της αδυναμίας σου. Θα χρειαστεί άλλη τόση ειλικρίνεια για να μην κατηγορήσεις άλλους, τους γονείς σου, την κακούργα την κοινωνία. Όμως, γίνεται. Αν δυσκολεύεσαι, πήγαινε σε έναν ψυχολόγο.

Φίλη αμπα , νομίζω πως αρχίζω να απελπίζομαι. Βρίσκομαι σε μια ηλικία που βρίσκω ακόμα τον εαυτό μου. Έκανα μια καινούργια αρχή στην ζωή μου , στον οικονομικό και στον επαγγελματικό αλλά τα συναισθηματικά μου συνεχίζουν ακόμα να με ταλαιπωρούν. Αρχικά , θέλω να σου αναφέρω ότι έχω φερθεί όμορφα στα αγόρια που πέρασαν από την ζωή μου , και τους ξεκαθάριζα από την αρχή την θέση μου .. όμως με τον συγκεκριμένο έχασα τον εαυτό μου . Συμβιβάστηκα , έριξα το επίπεδο μου , πίστεψα ότι μπορούσε να αλλάξει κάτι με την συμπεριφορά μου - ότι θα τον έκανα να με δει στα σοβαρά , αλλά τζίφος. Τώρα απλά δεν μπορώ να ελέγξω όσα συμβαίνουν μέσα μου .. είμαι απογοητευμένη , μπερδεμένη και με την ελπίδα ακόμη ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.

Πήρα ένα μάθημα όμως , να λέω τα συναισθήματα μου από την αρχή!

Εσύ , τι πιστεύεις , τι με συμβουλεύεις;

- ανώνυμη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Νομίζω ότι το μάθημα δεν είναι να ξεκαθαρίζεις τα συναισθήματα σου από την αρχή, αλλά να μην προσπαθείς να χειριστείς τον άλλον για να κάνει αυτό που θέλεις. Ο στόχος να φέρεσαι όμορφα στον κόσμο είναι αξιοσέβαστος και άριστη πυξίδα για όλες σου τις σχέσεις, αλλά το «ξεκαθάρισμα από την αρχή» υποψιάζομαι ότι είναι «είμαι σοβαρή και όχι καμιά σουρλουλού» το οποίο ελπίζεις να σε ξεχωρίσει από τον σωρό των σουρλουλούδων. Αυτό που καταφέρνεις είναι η άμεση υποτίμηση, γιατί έτσι παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως εμπόρευμα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματα σου από την αρχή διότι τα συναισθήματα αλλάζουν. Δεν μπορείς να εγγυηθείς συναισθήματα. Κι εσύ το ξέρεις, και οι άλλοι το ξέρουν. Δεν σου το λένε γιατί εκμεταλλεύονται στην δεινή σου θέση – στην οποία μπήκες μόνη σου.



Τώρα αυτό που ζητάς είναι οδηγίες για το πώς θα συγχωρήσεις τον εαυτό σου, οπότε ξαναδιάβασε την προηγούμενη απάντηση.

3.

Σε διαβάζω καθημερινά εδώ και πολύ καιρό κι έχω να τονίσω ότι ακόμα και στις ερωτήσεις που μου ακούγονται κάπως αδιάφορες/χιλιοειπωμένες, η απάντηση σου πάντα θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Μπαίνω στο ψητό: Τελείωσα πρόπερσι με άριστα την σχολή μου (Διαιτογία-Διατροφολογία) και γενικώς από μικρή είχα έφεση στην μάθηση και έτρεφα αυταπάτες (όπως τα περισσότερα παιδιά της γενιάς μου) ότι αυτό είναι εχέγγυο για μια δημιουργική και αξιοπρεπή επαγγελματική απασχόληση στο μέλλον.

Όμως η επαγγελματική ματαίωση στην Ελλάδα της κρίσης αποδεικνύεται πάρα πολύ σκληρή για να την διαχειριστώ βρε αμπα. Μέχρι τώρα έχω βρεθεί σε 2 διαφορετικές δουλειές ως πωλήτρια σε καταστήματα με είδη καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής, και στις δύο με παρόμοια βιώματα: εξαντλητική σωματική κούραση (συνεχής ορθοστασία, σκάλες, κουβάλημα κουτιών κ.λ.π), βασικός ψωρομισθός των 500 ευρώ και συμπεριφορά εργοδότη που σου τσακίζει κάθε αξιοπρέπεια. Πέρα από την γενικότερη αίσθηση της αναλωσιμότητάς μου, περισσότερο με πονάει το ότι σε αυτό το περιβάλλον οι επιστημονικές γνώσεις, οι αναλυτικές δεξιότητες, ό,τι τέλος πάντων καλλιέργησα με πολύ κόπο τόσα χρόνια, έχουν μηδαμινή αξία. [Περιττό να πω ότι ψάχνω να βρω κάτι πιο σχετικό με τις σπουδές μου αλλά, οποία έκπληξις, τίποτα στον ορίζοντα..]

Τον τελευταίο καιρό νιώθω τόση απόγνωση που με δυσκολία κρατιέμαι να μην με πάρουν τα κλάματα την ώρα της δουλειάς, κλαίω καθημερινά όταν επιστρέφω σπίτι κι επίσης την νύχτα παρά την κούραση δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Πιστεύεις ότι βλέπω με κάποιο παραμορφωτικό φακό την κατάσταση, ότι υπάρχει κάποια άλλη πιο φωτεινή-αισιόδοξη οπτική που μου διαφεύγει; Ναι ξέρω, θα μπορούσα ακόμη χειρότερα να είμαι άνεργη, όπως και ο άνεργος θα μπορούσε ακόμη χειρότερα να είναι πρόσφυγας από την Συρία κ.ο.κ, δεν νομίζω όμως ότι τέτοιοι συλλογισμοί μπορούν ποτέ να προσφέρουν ουσιαστική παρηγοριά...

- Sad Lisa



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Πιστεύω ότι μπορείς να βρεις δουλειά κάνοντας αυτό που έχεις σπουδάσει και δεν έχεις βρει τον τρόπο να διαφημίσεις τον εαυτό σου. Ένα μέρος της δουλειάς αυτής είναι να φανείς αυθεντία. Πρέπει να δείξεις την παρουσία σου παντού, σε γνωστούς, φίλους, φίλους φίλων, να διαλαλήσεις τι μπορείς να κάνεις. Τα social media είναι πολύ καλό εργαλείο αν είσαι πολύ προσεκτική. Ξεκίνα ένα επαγγελματικό φέισμπουκ με διατροφικές συμβουλές, βάλε και δυνατότητα ραντεβού. Προσπάθησε να δημοσιεύσεις κείμενα σου. Βρες ανθρώπους στο επάγγελμα για συμβουλές.





400 εκατομμύρια προβολές στο Youtube. Αν είσαι στο mood δώσε ένα παραλήρημα για εμάς τους φανς.

-19χρονη

-19χρονη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Το τραγούδι είναι πραγματικά πολύ κακό. Από τον μελλοντικό σου σύζυγο να μην ζητάς να σου φέρεται σα να είσαι κυρία, αλλά να σου φέρεται σα να είσαι άνθρωπος με δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ακριβώς είναι κι αυτός.





Γεια σου Α, μπα και σχολιαστές,

Συνέβη κάτι που ίσως σας φανεί αμελητέο αλλά εμένα με προβλημάτισε πολυ...

Μένω σε δυόροφο, εγω στον πρωτο όροφο, μια οικογένεια ισογειο και στον δεύτερο κανείς αυτη την στιγμή..Είχα γενέθλια και την Παρασκευή κάναμε ενα φιλικό σουαρέ (ηπιαμε , φάγαμε, χορέψαμε, μια χαρά περάσαμε..) 'Εξω έβρεχε πάρα πολύ!!

Την επόμενη μέρα βγήκα να πετάξω τα σκουπίδια και βρήκα στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο σημείωμα που έλεγε «Χθες το βράδυ κάποιος πήρε μια φουξια ομπρέλα απο το διαμέρισμα στο ισόγειο μέσα απο την ομπρελοθήκη. Παρακαλούμε να την επιστρέψετε...» Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα;;;;;

Πήγα αμέσως απέναντι στο super market, αγόρασα μια ομπρέλα, έκοψα και λίγη τούρτα και τα πήγα στην απο κάτω..Περιττο να σας πω οτι μου πέσαν τα μόυτρα....

Περίμενα μερικες μέρες μήπως κάποιος μου πει οτι πήρε την ομπρελα γιατι την ωρα που έφευγε έβρεχε πολυ και τωρα θέλει να την επιστρέψει...Κανεις...Στο μεταξυ εγω επικοινώνησα με όλους σχεδόν για να ευχαριστήσω για τα δώρα και να ρωτήσω αν περάσαν καλα, για να δώσω και την ευκαιρία να το πουν...Κανείς....

Λοιπόν, οκ ξέρω οτι πολυς κόσμος φεύγει ας πουμε απο μια καφετερια και τσουπ απλωνει χερακι και παιρνει μια ομπρελα, αλλα ειναι καπως ανωνυμο ρε παιδι μου..ή οταν δανειζεις σε κάποιον μια, ξέρεις οτι δεν θα την ξαναδεις ποτε!!Αλλα, δεν μπορω να χωνέψω οτι φιλος μου, δικός μου ανθρωπος, ειχε το θρασσος να αφαιρέσει (για να μην πω κλέψει)ξένο αντικειμενο, να το οικιοποιηθεί και κατα κάποιο τρόπο να με εκθέσει...

Να τους ρωτήσω έναν έναν μπας και βρω τον μακρυχέρι;;; Λίγο απογοητέυτηκα απο αυτη την συμπεριφορά και τους κοιτάω όλους με μισό μάτι. Εσας θα σας πέιραζε ρε παιδιά, ή ειναι σε ένα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο;;;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Δεν είναι σα να κλέβεις τσιγάρα από φυλακισμένο, αλλά αποδεκτό δεν θα το έλεγα, ακριβώς επειδή όποιος το έκανε ήξερε ότι θα εξέθετε εσένα. Νομίζω ότι αρμόζει ένα μαζικό μέιλ στους καλεσμένους σου με τις συνέπειες που είχες, και αν ξεχάσεις κανέναν ή δεν έχεις όλα τα μέιλ, μη φοβάσαι, η πληροφορία θα φτάσει σε όλους γιατί όλοι θα αναρωτηθούν ποιος είναι ο ένοχος, και αυτός που το έκανε την επόμενη φορά θα το σκεφτεί δυο και τρεις φορές πριν το κάνει.





Βλεπω εδω στο αμπα, τοσους πολλους ευτυχισμένους ανθρωπους σε υγιείς σχεσεις, που στηρίζονται στους συντρόφους τους κανουν οικογένεια και καταφερνουν και φτιαχνουν τη ζωη τους μαζι με εναν αλλον ανθρωπο. Προφανώς δεν ζω στην ψευδαίσθηση οτι δεν εχουν και αυτοι προβληματα απλα να.. εγω δεν μπορω να φανταστω ετσι τον εαυτο μου. Δεν μπορω να φανταστώ πως θα ειμαι με καποιον για το υπόλοιπο της ζωης μου. Ειμαι 23, θα ηθελα πολυ να κανω καποια στιγμη οικογενεια και ειμαι "σχεσακιας" εχω κανει μεγαλες σχεσεις 2 και 3 χρονων με ανθρωπους που με αγαπησανε πολυ και τους αγαπησα και εγω ομως δεν ένοιωσα ποτε ολοκληρωμενη, δεν ενοιωσα ποτε πως ο ανθρωπος διπλα μου θα μπορουσε να ειναι ο ανθρωπος με τον οποιο θα κανω οικογενεια. Και αναρωτιέμαι πως το κανουν οι αλλοι; πως αποφασίζουν πως θα παντρευτούν; πως δεσμευονται; πως νοιώθουν ολοκληρωμενοι τοσο απλα;

- Ακαταδεκτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Για να πω την αλήθεια ήμουν έτοιμη να σβήσω την ερώτηση ως κάποια που θα απαντηθεί από την ζωή σου, αλλά μετά με κράτησε κάτι που δεν είχα προσέξει την πρώτη φορά. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι η αντίληψη της πραγματικότητας είναι επιλεκτική. Πού είδες εδώ στο 'α μπα' τόσους πολλούς (τόσους πολλούς!) ευτυχισμένους ανθρώπους σε υγιείς σχέσεις που στηρίζονται στους συντρόφους τους; Όχι ότι αυτοί δεν υπάρχουν· απλά δεν έχουν λόγο να στείλουν ερώτηση στο 'α μπα', και πράγματι, δεν στέλνουν. Τους είδες επειδή νομίζεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα που έχεις με τις σχέσεις.



Και επειδή φτάσαμε ως εδώ, θα απαντήσω και σε αυτό που ρωτάς. Δεν μπορείς να φανταστείς έτσι τον εαυτό σου επειδή είσαι 23. Αν τον φανταζόσουν στα 23, και πάλι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αν εξακολουθείς να μη το φαντάζεσαι στα 43, και πάλι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Για να καταλαβαινόμαστε, αναρωτιέσαι γιατί δεν έχεις βρει τον άντρα με τον οποίο θέλεις να κάνεις οικογένεια; Επειδή δεν θέλεις να κάνεις οικογένεια. Θέλεις θεωρητικά, στο μέλλον, αλλά όχι τώρα. Όταν θα θελήσεις, θα δεις πόσο διαφορετικά θα αρχίσεις να βλέπεις τους ανθρώπους.

αν δημοσιεύετε έτσι όπως (ακριβώς) σας στέλνουν τα "γραπτά" τους οι αναγνώστες, χωρίς επιμέλεια και διόρθωση. Προφανώς ναι, ε; Μπορείς να μου το επιβεβαιώσεις και εσύ; Διότι βγαίνουν τα μάτια μου κατά καιρούς σε κάτι οθρογραφικά λάθη, βαρβαρισμούς και σολικισμούς (Τα δύο τελευταία τα έγραψα για να κάνω εντύπωση). Άντε γεια!



ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α, ΜΠΑ

Προφανώς ναι. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές αν είναι καλύτερο να διορθώνω τις ερωτήσεις τουλάχιστον στα ορθογραφικά αλλά ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι είναι κάτι που θα προσθέσει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα αφαιρέσει. Ξέρω ότι δεν είναι η συνηθισμένη πρακτική σε ανάλογες στήλες, αλλά έτσι είμαστε εδώ, ασυνήθιστοι.