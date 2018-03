Αν είστε από εκείνους που περιμένουν πώς και πώς, κάθε χρόνο, να χαζέψουν τις εμφανίσεις των σταρ στο πιο διάσημο κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, ίσως φέτος να απογοητευτείτε.

Παρόλο που τα φετινά Όσκαρ δεν ακολούθησαν τον κανόνα των μαυροφορεμένων εμφανίσεων, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα φετινά βραβεία SAG, οι περισσότερες κυρίες ήταν μάλλον αδιάφορες σε μια τελετή που κινήθηκε συνολικά μάλλον σε μαγκωμένους, ασφαλείς ρυθμούς.

Αναμενόμενο μάλλον, καθώς είναι η πρώτη χρονιά μετά το σκάνδαλο Γουάινστιν και όλο το κύμα αποκαλύψεων για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που συντάραξε τη βιομηχανία του θεάματος: Οι σταρ προτίμησαν να τηρήσουν χαμηλούς τόνους.

Την παράσταση μάλλον έκλεψε η αειθαλής Ρίτα Μορένο που εμφανίστηκε στα 86 της με την ίδια ακριβώς τουαλέτα με την οποία είχε βραβευθεί το 1962 με το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στο θρυλικό West Side Story.

Από εκεί και πέρα, καλά σχόλια απέσπασαν οι Νικόλ Κίντμαν, Σέρσα Ρόναν, Μάργκο Ρόμπι, Έλεν Μίρεν, Τζέιν Φόντα, Zendaya, ενώ στους άντρες, το πρωταγωνιστικό δίδυμο του Call Me by Your Name, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ, έκλεψαν την παράσταση.

