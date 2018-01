Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μόλις ανέβηκε στο site του καλοκαιρινού φεστιβάλ οι Στέρεο Νόβα θα κάνουν μια αποκλειστική εμφάνιση στο Summer Nostos Festival που θα διεξαχθεί από τις 14 έως 26 Ιουνίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Διαβάζουμε αναλυτικότερα στο δελτίο τύπου:

Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή δουλειά, οι Στέρεο Νόβα συναντιούνται και πάλι σε μια συναυλία αποκλειστικά για τη σκηνή του Summer Nostos Festival. Ο Κωνσταντίνος Β και ο Μιχάλης Δ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, ταξιδεύουν το αθηναϊκό κοινό σε αγαπημένες μουσικές και παρουσιάζουν ένα νέο κοινό ξεκίνημα.

Οι δύο καλλιτέχνες δηλώνουν: «Μετά από πολλά χρόνια σκεφτήκαμε να δώσουμε μια ζωντανή συναυλία. Είναι μια καλή στιγμή, χρειάστηκε καιρός για να καταλάβουμε κάποια απλά πράγματα στη ζωή. Θέλουμε να μοιραστούμε με τους φίλους μας μια ακόμη μουσική συναυλία, μια ανθολογία από όλα τα τραγούδια μας, τη σκάλα, την εστίαση όπως το μέτρημα από το μηδέν ως το άπειρο».

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε επίσης τον μοναδικό Seu Jorge με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζουν το The Life Aquatic - ένα αφιέρωμα στον David Bowie. Μία συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie όπως ακούστηκαν στην ταινία του Wes Andesron το 2004, The Life Aquatic of Steve Zissou.

Και τέλος, το βραβευμένο με Grammy κουαρτέτο εγχόρδων Kronos και ο σκηνοθέτης Sam Green παρουσιάζουν το ζωντανό ντοκιμαντέρ (live documentary) A thousand thoughts, ένα πορτρέτο του θρυλικού κουαρτέτου, μια άκρως δημιουργική χρήση πολυμέσων που συνδυάζει ζωντανή μουσική και αφήγηση με αρχειακό υλικό, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου στο Sundance Film Festival 2018.