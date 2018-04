Στα γυρίσματα της «Μικρής τυμπανίστριας» του BBC στο Σούνιο (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Ξεκίνησαν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου τα γυρίσματα της «Μικρής τυμπανίστριας», της μεγάλης παραγωγής του BBC που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς φέρει την υπογραφή του διάσημου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν Γουκ (Oldboy, Η Υπηρέτρια), ενώ πρωταγωνιστούν γνωστά ονόματα όπως οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (True Blood, Big Little Lies) και Μάικλ Σάνον (The Shape of Water, Νυχτόβια Πλάσματα).

Οι συντελεστές της σειράς βρέθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, για το γύρισμα της σκηνής με τη συνάντηση μιας Αγγλίδας κατασκόπου, την οποία υποδύεται η Φλόρενς Πιου, με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει εμμονή με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου τρομοκράτη.

Ο φωτογράφος Άγγελος Μπαράι σημειώνει πως τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, καθώς δεν επέτρεπαν στους τουρίστες που επισκέπτονταν τον ναό να τραβούν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά πρόκειται να προβληθεί σε 80 τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ τόνισε ότι «ανοίγεται σιγά σιγά μία βιομηχανία. Είναι ευχάριστες οι ειδήσεις. Ελπίζω να έχω και άλλες. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο προβολής της χώρας».

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι

Φωτο: Άγγελος Μπαράι