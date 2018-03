H Έλλη Τρίγγου πρωταγωνιστεί σε ένα φρέσκο, χιουμοριστικό, γερμανικής παραγωγής, web series

Τα τελευταία χρόνια, το Βερολίνο έχει μαγνήτης για νέους από όλο τον κόσμο οι οποίοι συρρέουν στη γερμανική πρωτεύουσα για να ζήσουν το όνειρο. Από ανέργους, προερχόμενους κυρίως από την Νότια Ευρώπη και τουρίστες μέχρι νέους επιχειρηματίες του κλάδου των start up, το Βερολίνο φαντάζει σαν την τέλεια πόλη.

Στη σειρά Just Push Abuba, ένα σωρό άνθρωποι από διαφορετικά background συναντιούνται σε ένα διαμέρισμα Kreuzberg. Εκεί μένουν τρεις συγκάτοικοι, ανάμεσα στους οποίους και η Lucia- την οποία υποδύεται η Έλλη Τρίγγου- και επικρατεί μια μονίμως ζωντανή ατμόσφαιρα. Φυσικά, δεν λείπουν και τα ευτράπελα καθώς οι συγκάτοικοι αποφασίζουν να νοικιάσουν, σε μια πλατφόρμα τύπου airbnb, ένα «δωμάτιο» του σπιτιού τους σε επισκέπτες της πόλης.

Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση έφερε κοντά το Βερολίνο και την Αθήνα. Όλο και περισσότεροι Βερολινέζοι ανακαλύπτουν την Αθήνα και πολλοί νέοι Έλληνες έχουν εγκατασταθεί στο Βερολίνο.

«Το Just Push Abuba είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής ομαδικής συνεργασίας πέντε σεναριογράφων, τριών σκηνοθετών, μιας δημιουργικής ομάδας παραγωγής, καθώς και μερικών υπέροχων ηθοποιών. Αυτό που πραγματικά αγάπησα στη διαδικασία δημιουργίας αυτού του web series ήταν το γεγονός ότι όλοι είχαμε ένα πολύ σαφές και σύγχρονο όραμα για το τι θα θέλαμε να είναι αυτή η σειρά. Το γεγονός ότι είναι το πρώτο αγγλόφωνο σίριαλ που ανατέθηκε ποτέ από το Γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF ενίσχυσε τη δημιουργικότητά μας. Θέλαμε να δημιουργήσουμε χαρακτήρες που δεν είναι μόνο αστείοι και δροσεροί, αλλά να εκφράζουν τις σημερινές σκέψεις και αγωνίες των νέων», μας είπε από την άλλη άκρη της τηλεφωικής γραμμής ο Benjamin Cantu, ένας εκ των τριών σκηνοθετών και συμπαραγωγός της σειράς.

Θέλαμε να δημιουργήσουμε χαρακτήρες που δεν είναι μόνο αστείοι και δροσεροί, αλλά να εκφράζουν τις σημερινές σκέψεις και αγωνίες των νέων. Φωτο: ZDF, Florian Mag

Σχετικά με την επιλογή της Έλλης Τρίγγου για τον έναν από τους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά λέει «Λατρεύω τον ελληνικό σύγχρονο κινηματογράφο και ευτυχώς το Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου διανεμήθηκε στη Γερμανία. Όταν είδα την Έλλη Τρίγγου στην ταινία ενθουσιάστηκα και την έδειξα και στην ομάδα μου. Την ερωτευτήκαμε όλοι κυριολεκτικά. Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε την Έλλη μαζί μας. Θέλαμε από την αρχή να υποδυθεί κάποια Ελληνίδα ηθοποιός τον χαρακτήρα της Lucia ώστε να είναι αυθεντικός και να φέρει έναν νέο διεθνή τόνο στην ζωή του διαμερίσματος. Πιστεύω ότι η οικονομική κρίση έφερε κοντά το Βερολίνο και την Αθήνα. Όλο και περισσότεροι Βερολινέζοι ανακαλύπτουν την Αθήνα και πολλοί νέοι Έλληνες έχουν εγκατασταθεί στο Βερολίνο».

Εκτός από την Έλλη Τρίγγου υπάρχουν ακόμα δύο ελληνικές συμμετοχές στην σειρά αυτή. Αυτή του Ευριππίδη Σαμπάτη μέσα από την μουσική των Evripidis and his Tragedies και της ηθοποιού Νίκης Βακάλη. «Η μουσική των Evripidis and his Tragedies μας ενέπνευσε στον τόνο της σειράς. Έχει τον ίδιο ήχο: πολύχρωμο, γεμάτο ζωή αλλά και εύθραυστο. Το τραγούδι τους Fifteen Againπου ακούγεται στην σειρά, εκφράζει πολύ καλά τη λαχτάρα του κύριου χαρακτήρα, του Toni» λέει ο Benjamin Cantu και συνεχίζει «Η Νίκη Βακάλη εμφανίζεται ως Kryssa, και είναι μια επισκέπτρια στο 5ο επεισόδιο. Υποδύεται την ξεδέλφη της Lucia (Έλλη Τρίγγου), που προσπαθεί να την πείσει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή μακριά από το Βερολίνου».

Η Έλλη Τρίγγου στο ρόλο της Lucia. Φωτο: ZDF, Florian Mag

Η Έλλη Τρίγγου είχε δηλώσει σε προηγούμενη συνέντευξή της σχετικά με την συμμετοχή της στη σειρά «Το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανα training στην κάμερα και χάρηκα πολύ. Έγινε στο εξωτερικό, σε άλλη γλώσσα, όπου ήμουν έξω απ' τα νερά μου, και αυτό μου έκανε πολύ καλό. Γυρίσαμε ένα web comedy series στο Βερολίνο όπου παίζω μια Ελληνίδα που συγκατοικεί με έναν Γερμανό κι έναν Κορεάτη και όλοι μαζί παραχωρούν ένα τμήμα του σπιτιού σε airbnb guests. Κάθε καλεσμένος και μια κωμικοτραγική ιστορία».

Το Just Push Abuba θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Μαρτίου μέσα από το κανάλι του ZDF στο YouTube.