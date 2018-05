5 wine bars της Αθήνας που αγαπάμε

By the glass

Ένα καθαρόαιμο wine bistro στην Ελλάδα.

Το By the glass υπήρξε πρωτοπόρο στον χώρο του κρασιού, καθώς ήταν το πρώτο αυθεντικό wine bistro που άνοιξε στην Ελλάδα. Τοποθετημένο σε μία από τις πιο ιστορικές στοές της Αθήνας, στη Στοά Ράλλη, διαθέτει μια συναρπαστική λίστα κρασιών που θα ενθουσιάσει κάθε γνήσιο οινόφιλο.

Πάνω από 400 ετικέτες εξαιρετικού κρασιού σάς περιμένουν να τις δοκιμάσετε, καθώς και μοναδικές φιάλες magnum, παλιές σοδειές από ελληνικούς αμπελώνες αλλά και μια εξαιρετική λίστα με fine wines, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σε ποτήρια είτε των 75 είτε των 150 ml.

Στον ζεστό και κομψό χώρο του με την υπέροχη μπάρα θα βρείτε τις καλύτερες διεθνείς και ελληνικές ετικέτες, επιλεγμένες με αυστηρότατα κριτήρια και γνώμονα την υψηλή ποιότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Το καλοκαίρι μπορείτε να απολαύσετε το κρασί σας είτε στην όμορφη Στοά Ράλλη είτε στο υπέροχο αίθριο του μαγαζιού ή ακόμα και σε κάποιο από τα τραπεζάκια του πάνω στην πλατεία Ραλλούς Μάνου, πίσω από τη Ρωσική Εκκλησία. Πρόκειται για μία από τις πιο γραφικές και όμορφες αστικές πλατείες του κέντρου, την οποία το By the glass έκανε γνωστή στους Αθηναίους.

Μία από τις πολλές καινοτομίες του By the glass είναι το μοναδικό στην Ελλάδα dispenser 24 θέσεων, καθώς και η πρωτοποριακή συσκευή Coravin, που διατηρεί αναλλοίωτες τις γεύσεις και τα αρώματα των εξαιρετικών οινικών προτάσεων του By the glass, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία κρασιών σε ποτήρι από μια γκάμα επιλογών που ξεπερνά τις 150 ετικέτες.

Για να ολοκληρωθεί η μοναδική οινική εμπειρία που σας προσφέρει, το By the glass έχει ετοιμάσει για σας ένα υπέροχο μενού με κλασικές επιλογές βασισμένες στην εξαιρετική πρώτη ύλη, που θα δέσουν αρμονικά με το κρασί που θα επιλέξετε και θα σας χαρίσουν ένα αξέχαστο γευστικό ταξίδι.

Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ η κουζίνα του By the glass υπόσχεται, με την εξαιρετική της ποιότητα και τις υπέροχες γεύσεις της, να γίνει ο ιδανικός προορισμός για ένα επαγγελματικό γεύμα ή ένα ρομαντικό δείπνο. Ριζότο, μπέργκερ, φιλετάκι κοτόπουλο με σάλτσα εσπεριδοειδών, ζουμερά μπιφτεκάκια, εκλεκτά αλλαντικά και τυριά, καθώς και ένα πιάτο ημέρας που αποτελεί καθημερινά μια διαφορετική γευστική δημιουργία σάς περιμένουν να τα απολαύσετε.

By the glass, Γ. Σουρή 3, Σύνταγμα, 210 3232560

facebook, www.bytheglass.gr/home-en