Ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια ως κομμάτι της μεγάλης καμπάνιας που προωθούσε τότε η MKO Generation 2.0 για το δικαίωμα στην ιθαγένεια των γεννημένων στην Ελλάδα μεταναστών β' γενιάς.

Το πρώτο τουρνουά με την επωνυμία «New Generation Got Game» είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ένωσης Φιλιππινέζων Μεταναστών Kasapi, με πρώτη «ζωντανή διαφήμιση» τους αδελφούς Αντετοκούνμπο λίγο πριν ο Γιάννης λάμψει στο NBA.

Στόχος ήταν αφενός η προώθηση των δικαιωμάτων, της ορατότητας, της κοινωνικοποίησης και της ισότιμης αποδοχής της διαφορετικότητας, αφετέρου η γνωριμία και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων που κατάγονται από διαφορετικές χώρες.



Έκτοτε, το τουρνουά διεξάγεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και την εθελοντική συμμετοχή αστέρων του αθλήματος – φετινός «guest», o μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Κάιλ Γουίλτζερ!

Φέτος γίνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, προσλαμβάνοντας φεστιβαλικό χαρακτήρα με μουσικές, DJ sets, χορό, παράλληλες δράσεις καθώς και λαχειοφόρο αγορά.

Γίνεται, επίσης, έκκληση για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης ώστε να σταλούν σε προσφυγικές δομές.

«Αυτή ειδικά τη φορά η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Φτάσαμε τις 50 ομάδες, αναγκαστήκαμε μάλιστα να "κόψουμε" κάποιες γιατί το αγωνιστικό πρόγραμμα ήταν υπερπλήρες! Υπάρχουν ομάδες ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτές με ερασιτέχνες αθλητές από 15 μέχρι 60 ετών, εννοείται ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, φύλου ή σεξουαλικότητας» λέει η Ρόζα Βασιλάτου, υπεύθυνη επικοινωνίας της Generation2.0.

»Κάπου δεκαπέντε σύλλογοι και συλλογικότητες μεταναστών εκπροσωπούνται στο φετινό Ball You Need is Love, στο οποίο λαμβάνει μέρος «τιμής ένεκεν» και η ομάδα του περιοδικού δρόμου «Σχεδία».

Το μεγάλο έπαθλο της διοργάνωσης –αλλά όχι το μόνο‒ είναι ένα πληρωμένο ταξίδι στη Σύρο, όπου η νικήτρια ομάδα θα συμμετάσχει στην κατηγορία PRO στο τουρνουά μπάσκετ LG AegeanBall που διοργανώνει εκεί ο άσος του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης.



«Έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων της β' γενιάς» συνεχίζει η κ. Βασιλάτου.

«Όμως η νομοθεσία για την ιθαγένεια χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω βελτιώσεις, ενώ και η γραφειοκρατία παραμένει πρόβλημα. Η ορατότητα είναι ένα ακόμα ζήτημα. Πολλοί δεν θέλουν να "φαίνονται" και αποφεύγουν ακόμα και να παραστούν ως θεατές σε τέτοιες εκδηλώσεις. Η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων με διαφορετική εθνοτική καταγωγή σε γειτονιές και άλλους χώρους είναι ακόμα περιορισμένη, ωστόσο σε σχολεία και άλλους χώρους ήδη δημιουργούνται παρέες πολυεθνικές, που είναι μια καλή μαγιά για το μέλλον».

