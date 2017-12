Spider-Man

Μετά από τόσες εντυπωσιακές αναγεννήσεις στην μεγάλη οθόνη ο άνθρωπος αράχνη έρχεται με έναν κορυφαίο τίτλο παιχνιδιού στο PS4 το 2018. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από την Insomniac, και σε αυτό το νέο Spider-Man ο Peter Parker σκαρφαλώνει στους τοίχους του Μανχάταν, για να σώσει τους πολίτες από εχθρούς όπως ο Kingpin και ο Mr. Negative. Οι ακροβατικές μάχες και η εξερεύνηση του ανοιχτού κόσμου του Μανχάταν, το βοήθησαν να κερδίσει αμέτρητα βραβεία (μεταξύ των οποίων και το Best of Show) στην E3 του 2017. Σίγουρα θα κερδίσει και τον τίτλο του καλύτερου παιχνιδιού όλων των εποχών με πρωταγωνιστή το θρυλικό ήρωα της Marvel. (PS4)

Δύσκολα ένας οπαδός του Spider Man δεν θα ενθουσιαστεί με τα γραφικά και την πλοκή που υπόσχεται το νέο παιχνίδι με το θρυλικό ήρωα της Marvel.

Metro Exodus

Το τρίτο παιχνίδι στην τραγικά υποτιμημένη και σκληροπυρηνική σειρά Metro θα φέρει τους παίκτες πίσω στα μετα-αποκαλυπτικά ρωσικά ερείπια, όπου θα ψάχνουν να ανοίξουν δρόμους, να πυροβολούν μεταλλαγμένα ζώα και βασικά, να καταφέρουν να επιβιώσουν. Με βάση τα άλλα δύο παιχνίδια της σειράς, το καινούργιο αναμένεται να είναι περισσότερο τρομακτικό - και ελπίζουμε, πολύ διασκεδαστικό, κατά ένα περίεργο τρόπο. (PS4, Xbox One, PC)

Περιπέτεια σε ένα επικίνδυνο και αφιλόξενο μεταποκαλυπτικό ρωσικό τοπίο.

Red Dead Redemption 2

H Rockstar και οι τρελοί (αλλά μεγαλοφυείς) προγραμματιστές της πίσω από το Grand Theft Auto, κυκλοφόρησαν το 2010 το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών με θέμα την Άγρια Δύση. Έξι χρόνια αργότερα, ένα tweet, που εμφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2016, έδωσε την είδηση ενός prequel του τίτλου και ήταν αρκετό για να «ξεσηκώσει» τους οπαδούς του. Ακόμα και η τόσο μεγάλη καθυστέρηση του παιχνιδιού δεν μπορεί να επηρεάσει τη υπερβολή της δημοσιότητας μιας νέα ιστορίας που ακολουθεί τον κακό πρωταγωνιστή Arthur Morgan και τη συμμορία του καθώς ληστεύουν και εξαπατούν όποιον βρίσκουν στο δρόμο τους. (PS4, Xbox One)

Η νέα ιστορία του Red Dead Redemption ακολουθεί τον κακό Arthur Morgan και τη συμμορία του καθώς ληστεύουν και εξαπατούν όποιον βρίσκουν στο δρόμο τους.

Τhe Last of US: Part II

To καταπληκτικό (και βραβευμένο) The Last of Us της Naughty Dog ετοιμάζεται να υποδεχθεί την εξαιρετικά βίαιη συνέχεια του. Ένας τρομακτικός νυχτερινός εφιάλτης, σε κάποιο δάσος του Σιάτλ, όπου τα βασανιστήρια και η δίψα για εκδίκηση των δύο ηρώων μας προετοιμάζουν για ένα εξαιρετικό sequel. Φυσικά, ως συνέχεια, έχει ένα μακρύ δρόμο να διαβεί για να αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις προσδοκίες. Η ιστορία του παιχνιδιού συνεχίζεται λίγα χρόνια μετά το ξεκίνημά της με τον αρχικό τίτλο, η ηρωίδα του Ellie έχει μεγαλώσει, μοιάζει πιο σκληρή και αποφασισμένη, και υπόσχεται ότι η συνέχεια της ιστορίας της δεν είναι κατάλληλη για αδύναμες καρδιές. (PS4)

Το πολυβραβευμένο The Last of Us της Naughty Dog ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη συνέχεια του.

Anthem

H BioWare μας προετοιμάζει για ένα online shooter. Ή κάτι τέτοιο, απ' ότι δείχνουν τα πολύτιμα στοιχεία που μας αφήνει να δούμε σκόρπια σε tweets και spoiler βίντεο. Αν και είναι πραγματικά δύσκολο, σ' αυτό το σημείο, να πούμε σίγουρα τι θα είναι ακριβώς το Αnthem, φανταζόμαστε ότι έρχεται η στιγμή να φορέσουμε exosuits και σε απευθείας σύνδεση, όλοι μαζί, να πετάμε, να πυροβολούμε και να ανοίγουμε το δρόμο μας μέσα σε ένα πανέμορφο sci-fi κόσμο. (PS4, Xbox One, PC)

Ένα online shooter υπόσχεται δράση σε ένα sci-fi σύμπαν για όλη την παρέα.

God of War

O τρομερός Kratos, ο αδίστακτος δολοφόνος των ημίθεων της νορβηγικής μυθολογίας, επιστρέφει ως πατέρας σε ένα βαθυστόχαστο ταξίδι ωρίμανσης, βίας και της επιθυμίας να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος για το καλό του γιου του. Η νέα τρομακτική αναβίωση του God of War αποδομεί τα βασικά στοιχεία που καθόρισαν τη σειρά - απολαυστικές μάχες και πανίσχυρη αφήγηση - και τα ενώνει σε μια νέα εμπειρία παιχνιδιού δράσης ξανά από την αρχή. (PS4)

Ο Θεός του Πολέμου έχει αλλάξει και δεν είναι πια ο Kratos που ξέρατε... Τώρα ο ήρωας μιλάει και ελληνικά.

Far Cry 5

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη σειρά της Ubisoft, ένα χαοτικό shooter σε μια φανταστική πόλη της Μοντάνα, το Hope County. Εκεί, πρέπει να ενώσετε τους κατοίκους της πόλης για να αντιμετωπίσετε μια μετα-αποκαλυπτική αίρεση. Αν και ως τίτλος αγγίζει ευαίσθητα θέματα όπως «θρησκευτικός φανατισμός» και «εσωτερική τρομοκρατία» το Far Cry 5 (που έρχεται τον Μάρτιο) μοιάζει σαν μια αμφιλεγόμενη κίνηση που θα φέρει νέα ζωή στη δημοφιλή σειρά. (PS4, Xbox One, PC)

Θρησκευτικός φανατισμός και εσωτερική τρομοκρατία στην Μοντάνα.

Kingdom Hearts 3

Οι φίλοι του το αναζητούσαν σχεδόν για μια δεκαετία τώρα, αλλά τελικά θα πάρουν αυτό που θέλουν μέσα στο 2018. Αυτό το πολυαναμενόμενο RPG θα βάλει τους παίκτες σε μια από τις πιο περίεργες mashup ιστορίες παιχνιδιών , ένα σύμπαν όπου manga ήρωες της Square συναντούν τους πιο διάσημους ήρωες της Disney. Το τελευταίο κεφάλαιο του Dark Seeker έπους, με εμφανίσεις από αμέτρητους χαρακτήρες της Disney και νέες κινήσεις που επιτρέπουν στους παίκτες να τους καλούν όποτε θέλουν, είναι βέβαιο ότι θα συναρπάσει τους οπαδούς ενώ θα βρει, σίγουρα, καινούργιους. (PS4, Xbox One)

Τα γιαπωνέζικα manga συναντούν τους διάσημους ήρωες της Disney.

Death Stranding

O δημιουργός των Metal Gear, o σχεδιαστής Hideo Kojima, έχει φανερώσει μέχρι στιγμής τρία καθηλωτικά τρέιλερ από έναν συνταρακτικό τίτλο και μας έχει βάλει σε κατάσταση αναμονής. από το οπτικό κομμάτι και την cyberpunk αισθητική του μέχρι την εμφάνιση τριών διάσημων προσώπων (Norman Reedus, Guillermo del Toro και Mads Mikkelsen) η ιστορία του Death Stranding μοιάζει σαν ένα μεταβιομηχανικό νουάρ το οποίο εμπνέεται (όπως λέει και ο τίτλος του) από το φαινόμενο όταν τα θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια, ξεβράζονται μυστηριωδώς, νεκρά στις παραλίες. (PS4)

To Death Stranding είναι ο τίτλος που οι φανατικοί του Hideo Kojima περιμένουν με αγωνία.

Detroit: Become Human

Ο άνθρωπος συναντά τις μηχανές σε αυτή την noir περιπέτεια του οραματιστή David Cage. Παίζοντας ανάμεσα σε τρεις χαρακτήρες κάποιων ανδροειδών, οι παίκτες παλεύουν με την τεχνητή συνείδηση σε ένα φουτουριστικό Ντιτρόιτ. Με μια ιστορία που διαμορφώνεται από την επιλογή των παικτών και τα αξιοσημείωτα γραφικά, αυτό το κινηματογραφικό θρίλερ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του PS4 για το 2018.Ο στόχος του παιχνιδιού, είναι οι παίκτες να πάρουν το ρόλο ενός από τα τρία ρομπότ που πρέπει να προστατεύσει τους κατοίκους ενός σκοτεινού, φουτουριστικού Ντιτρόιτ. Αυτό είναι και το βασικό του θέμα, να εξερευνήσει ο κάθε παίκτης πολυάριθμα διαφορετικά πεπρωμένα των χαρακτήρων και να τους οδηγήσει σε μια ιστορία με πολλές διακλαδώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν δύσκολα ηθικά διλήμματα και στο τέλος να αμφισβητήσουν την φύση της ύπαρξής τους. (PS4)