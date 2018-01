Logan Paul, το απόλυτο τίποτα με τα εκατομμύρια views

Αν είστε άνω των 20λίγο, το πιθανότερο είναι πως δεν γνωρίζετε τους αδελφούς Jake Paul και Logan Paul και καλά κάνετε διότι δεν υπάρχει στ' αλήθεια λόγος να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Πρόκειται για δύο αδέρφια 21 και 22 ετών που αντιπροσωπεύουν μια νέα φουρνιά online διασημοτήτων την οποία η κοινωνία μας δεν έχει ακόμα αφομοιώσει.





Οι Paul κέρδισαν ταχύτατα αναγνωρισιμότητα ως έφηβοι μέσω του Vine (5,3 εκ. followers ο Jake και 3,1 εκ. followers ο Paul) όπου αναρτούσαν σαχλά βίντεο με φάρσες, ανόητα και πρόχειρα σκετσάκια και κακής ποιότητας ραπάρισμα.





Όταν το Vine έκλεισε το 2017, μεταπήδησαν στο YouTube για την ανάρτηση των vlog και των άλλων video τους καθώς και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, όπου έχουν συγκεντρώσει περίπου 16 και 10 εκ. followers αντίστοιχα.

Το 2015, προφανώς λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε το όνομα του στις προεφηβικές και εφηβικές ηλικίες, το Disney Channel ανακοίνωσε πως o Jake θα είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς Bizaardvark με θέμα μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Logan έχει συμμετάσχει επίσης ως guest σε κάποιες σειρές και έχει συνεργαστεί και με τον Dwayne "The Rock" Johnson σε κάποια βίντεο.

Μέχρι πριν δυο μέρες ο αντιπαθής και "κακός" αδελφός ήταν ο μικρότερος Jake. Τα συχνά και πολύ θορυβώδη πάρτυ που διοργανώνει για να τροφοδοτεί με περιεχόμενο το κανάλι του στο YouTube σε συνδυασμό με τις κακόγουστες φάρσες που κάνει μαζί με την παρέα του και έχουν στόχο κυρίως γείτονες και ανίδεους περαστικούς, έχουν εξοργίσει πολύ κόσμο και οδήγησαν στο να του αποδοθεί ο τίτλος του "χειρότερου γείτονα στον κόσμο."



Η απάντηση του στην κατηγορία αυτή, η οποία διατυπώθηκε και σε δημοσιεύματα του mainstream τύπου όπως οι New York Times, ήταν πως στο κόσμο υπάρχουν σοβαρότερα θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν την κοινή γνώμη:

Crazy how many ppl care about me being a "bad" neighbor



bigger fish 2 fry...



innocent ppl r getting shot everyday



U shld worry about tht