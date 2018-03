Έπιπλα από γαϊδουράγκαθο, προϊόντα ομορφιάς από σταφύλι, σαπούνια σε συσκευασία από φύκια

Η σύνδεση της καλλιτεχνικής παραγωγής και σκέψης με το περιβάλλον είναι ένα πεδίο που προβληματίζει τελευταία και πολλή κουβέντα γίνεται σχετικά με τον ηθικό καταναλωτισμό.

Οι πιο υποψιασμένοι καταναλωτές ήδη αναρωτιούνται: Ποιος παρήγαγε το τάδε προϊόν; Επιβαρύνει το περιβάλλον; Προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα; Ποιος θα αποκομίσει τα οφέλη;

Έχουμε αρχίσει με λίγα λόγια να ευαισθητοποιούμαστε ως καταναλωτές και σε αυτό βοήθησαν έννοιες όπως αυτή του «δίκαιου εμπορίου» («fair trade»), της «ημέρας που δεν αγοράζουμε τίποτα» («buy nothing day») και των «πράσινων προϊόντων» που μας έβαλαν να σκεφτούμε λίγο παραπάνω πριν αγοράσουμε κάτι.



Όλα αυτά αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης πίσω από την ομαδική έκθεση It Grows on You που θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στο TAF και θα περιλαμβάνει χρηστικά αντικείμενα από φυσικά, επαναχρησιμοποιημένα και ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία έχουν δημιουργήσει ελληνικά δημιουργικά γραφεία και σχεδιαστές.

«Έχουμε συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα από τους τους τομείς της μόδας, του design, των φυτικών καλλυντικών, του σχεδιασμού κοσμήματος και αξεσουάρ, καθώς και οργανικών προϊόντων και βοτάνων», με ενημερώνει η Άννα Πολυδώρου του It's all, oh so souvenir to me! που συνδιοργανώνει την έκθεση σε συνεργασία με τους Sustainable Food Movement.

Αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση από την άλλη, με το μακρύ, ξενόφερτο όνομα αποσκοπεί στη μείωση του food waste στην Ελλάδα μέσω της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης στη γαστρονομία και στον τουρισμό.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα από τους τους τομείς της μόδας, του design, των φυτικών καλλυντικών, του σχεδιασμού κοσμήματος και αξεσουάρ, καθώς και οργανικών προϊόντων και βοτάνων.

«Το δικό μας κομμάτι στο project It Grows On You είναι η διοργάνωση θεματικών ομιλιών σε βασικές κατηγορίες ενός βιώσιμου τρόπου ζωής ή αλλιώς "sustainable living". Θέλαμε να αναδείξουμε νέους, επιχειρηματίες που καινοτομούν στην Ελλάδα και δεν είναι γνωστοί στους πολίτες, παρά μόνο στο οικοσύστημα των startups.

»Αυτό που ήθελα να συμβεί μέσω αυτής της συνδιοργάνωσης, ήταν να δώσω την ευκαιρία σε αξιόλογους επιχειρηματίες να μιλήσουν στον καταναλωτή και όχι σε κάποιον επενδυτή.

»Έτσι λοιπόν, χώρισα τους ομιλητές σύμφωνα με 4 κατηγορίες: Βιώσιμη Γαστρονομία, Βιώσιμο Ντιζάιν, Ανακύκλωση, Βιώσιμα Αγαθά. Είναι υποκατηγορίες του όρου "βιώσιμη διαβίωση" δηλαδή το να μάθουμε να ζούμε βιώσιμα, σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

»Τίποτα δεν πεθαίνει, κάνει τον κύκλο του, μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο, κι εμείς, ως καταναλωτές προνοούμε για αυτό και γινόμαστε ηθικοί», λέει η Βη Μπουγάνη του Sustainable Food Movement.



Ως λαός όμως έχουμε τελικά εξοικείωση με αυτό που αποκαλούμε ηθικό καταναλωτισμό; «Σε γενικές γραμμές όχι. Κάτι ξεκινήσαμε λίγο μέσα στην οικονομική κρίση γιατί ξαφνικά ο Έλληνας έπρεπε να μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικά τα λίγα χρήματά του.

»Ο ηθικός καταναλωτισμός στη χώρα μας, δυστυχώς, σημαίνει να παίρνω όσα χρειάζομαι, με τα λίγα που έχω. Δεν είναι όμως αυτό. Ηθικός καταναλωτισμός είναι πολλά άλλα, όπως το να επιλέγω fair trade προϊόντα, να αγοράζω όσα χρειάζομαι, να υποστηρίζω τους μικρούς παραγωγούς, να ενισχύω οικονομικά τη γειτονιά μου, να προτιμώ προϊόντα με χαμηλό αποτύπωμα CO2, κ.τ.λ. Έχουμε μέλλον λοιπόν» καταλήγει η κ. Μπουγάνη.

Τι θα δούμε στην έκθεση:



Οι BEGRIMS σχεδιάζουν μικρές συλλογές ρούχων, υποστηρίζοντας τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και τη μοναδικότητα των σχεδίων τους.

Η νεοσύστατη BemyFlower παρουσιάζει την πρωτότυπη οδοντόβουρτσα που μπορείς να ανακυκλώσεις φυτεύοντάς τη. Διαθέτει λαβή από βιοδασπώμενο bamboo και έχει μαλακές ίνες.

Στην Generation Generous δημιουργούν τσάντες από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, ενώ η αγορά τους συμβάλει στην καλυτέρευση των συνθηκών ζωής ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.



Οι helleo πήραν το ελαιόλαδο, το μέλι, το κρασί, τα βότανα και τα φύκια και «τύλιξαν» την Ελλάδα σε ένα βιοδιασπώμενο 100% φυσικό σαπούνι.



Ο Σπύρος Κίζης διάλεξε το γαϊδουράγκαθο ως φυσικό υλικό για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει έπιπλα. Στόχος του είναι η εκμετάλλευση των ελληνικών φυσικών πόρων που βρίσκονται σε αφθονία και θα μπορούσαν να ενταχθούν στη βιομηχανική παραγωγή προκειμένου να προωθηθούν οικονομικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων γεωργών και ξένων βιομηχανιών.



Οι rhoeco επιλέγουν προσεκτικά και μεθοδικά ολόκληρα φύλλα, άνθη και καρπούς βοτάνων τα οποία συσκευάζουν με το χέρι σε βιοδιασπώμενη συσκευασία.

Οι 3QUARTERS μετασκευάζουν τεντόπανα και ιμάντες από περσίδες σε χρηστικές, κομψές και ανθεκτικές τσάντες, σακίδια και πορτοφόλια.



Το Κοινωνικό Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης «σχεδία αρτ» (Upcycling project») του περιοδικού δρόμου «σχεδία» είναι ένα πρόγραμμα όπου συναντιούνται η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η συμμετοχή, η κοινωνική επανένταξη, η δημιουργία, η καινοτομία και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.



Μια νεαρή Ελληνίδα ερευνήτρια και οινολόγος, η Ευαγγελία Σωτηροπούλου, κατάφερε να καινοτομήσει δημιουργώντας πράσινο σαπούνι από κουκούτσι σταφυλιού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της επιστήμης της οινολογίας με τον ελληνικό πολιτισμό.



Οι φανταστικές κεντητές δημιουργίες της thela.design είναι αποτέλεσμα επαχρησιμοποίησης πλαστικών σακούλων.



Info: Η έκθεση Ιt Grows on You ξεκινά στις 15/3 και θα διαρκέσει έως τις 25/3 στον χώρο του T.A.F./the art foundation