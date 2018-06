Λίγοι ξέρουν πως προέκυψαν, όμως όλοι τα λάτρεψαν και τα φωτογράφισαν, δημιουργώντας ένα απίστευτο buzz στα social media. Πολλοί λένε ότι βοήθησαν ανέλπιστα στην επανάκαμψη μιας ολόκληρης γειτονιάς, το σίγουρο είναι ότι εξελίχθηκαν σε τοπόσημο του Ψυρρή. Ο λόγος για την φωτιστική εγκατάσταση στον πεζόδρομο της οδού Πιττάκη, η οποία μετά από 6 χρόνια κινδυνεύει να τεθεί εκτός λειτουργίας χάνοντας τη μάχη με τη γραφειοκρατία του Δήμου Αθηναίων.

Η Συν-oικία Πιττάκη αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο για την πόλη εγχείρημα αστικής αναζωογόνησης "από τα κάτω" που ξεκίνησε το 2012 από την άτυπη τότε ομάδα Imagine the City (που εξελίχθηκε στην ΑΜΚΕ Place Identity Clusters) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα εικαστικού φωτισμού Beforelight. Όλα ξεκίνησαν το 2012, όταν η ομάδα συντονισμού εξασφάλισε χρηματοδότηση του έργου από ιδιωτική χορηγία και ανέλαβε την υλοποίηση του σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, εμπλέκοντας ενεργά τους κατοίκους της περιοχής και διαφορετικές ομάδες πολιτών της Αθήνας.

Η Στεφανία Ξυδιά συμμετείχε στο project εξαρχής και μου μεταφέρει την διαχρονική επιρροή της εγκατάστασης στην περιοχή. "Από το 2012, η Συν-οικία Πιττάκη έγινε ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της Αθήνας. Έχει προσφέρει μαγικές στιγμές και έχει χαρίσει χιλιάδες χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους κατοίκους και επισκέπτες του κέντρου της πόλης, οι οποίοι δεν αποφεύγουν πλέον, αλλά επιδιώκουν τη βόλτα στη συγκεκριμένη γειτονιά.

Έχει αποτελέσει ιδανικό σκηνικό για προτάσεις γάμου, street party, αστικά δείπνα, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον δημοσιογράφων από όλο τον πλανήτη και έχει πρωταγωνιστήσει σε ρεπορτάζ, ταινίες, μουσικά βίντεο και φωτογραφίσεις μόδας από τοπικά και διεθνή συνεργία. Οι ξεναγοί της πόλης την προτείνουν ως ένα σύγχρονο αξιοθέατο της πόλης και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί την αποκαλούν "τοπόσημο ελπίδας" εν μέσω κρίσης.

Η Συν-οικία Πιττάκη προκάλεσε το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων σε έναν εγκαταλειμμένο δρόμο, έφερε νέους κατοίκους στα άδεια διαμερίσματα, στάθηκε αφορμή κινητοποίησης για πρωτότυπες δράσεις ομάδων πολιτών στου Ψυρρή και πηγή έμπνευσης για νέες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Αποτελεί πλέον μελέτη περίπτωσης σε διεθνές επίπεδο για πρωτότυπες λύσεις αστικής αναγέννησης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και διατομεακές συνέργειες, ενώ υποδέχεται τακτικά ομάδες ξένων ερευνητών, δημοσιογράφων, τουριστών που έχουν μία διαφορετική ανάγνωση όσων συμβαίνουν στην ελληνική πρωτεύουσα".

Ο αρχικός προγραμματισμός για το έργο είχε προβλέψει έξι μήνες λειτουργίας, όμως η απήχησή του "ανάγκασε" τους εμπνευστές του να συνεχίσουν τη συντήρησή του μέσω χορηγιών, δωρεών και προσωπικής εργασίας μέχρι σήμερα. Έξι χρόνια μετά και ύστερα από αλλεπάλληλες εγκλήσεις στο δήμο Αθηναίων για την ανάληψη εκ μέρους του της επιμέλειας και ασφάλειας του έργου, παρά τη συλλογή υπογραφών από κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής, παρά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Α' Δημοτικής Κοινοτητας, δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής και τεχνικής υποστήριξης από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να έχει προγραμματιστεί η απεγκατάστασή του τον ερχόμενο Ιούλιο.

Η στάση του Δήμου προκαλεί εντύπωση, καθώς από τη μία εμφανίζεται να αγκαλιάζει αντίστοιχες παρεμβάσεις "από τα κάτω" με το νέο πρόγραμμα πόλη 2 και από την άλλη φαίνεται πως αδιαφορεί για πρακτικά ζητήματα, όπως η ανάληψη της αστικής ευθύνης, που καθιστούν ανέφικτα αντίστοιχα έργα. Για να το εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται, σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα με κάποιο φωτιστικό στην οδό Πιττάκη, την ευθύνη την φέρουν οι υπεύθυνοι του έργου. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση έστω την τελευταία στιγμή.

Σύντομο ιστορικό έργου "Συν-οικία Πιττάκη"

Ιανουάριος 2012: Αίτημα δικτύου Imagine The City για εξεύρεση χορηγών προς Asset Ogilvy, με αφορμή επικείμενες συμμετοχικές διοργανώσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εικόνα και κουλτούρα των ελληνικών πόλεων.

Ιούνιος - Ιούλιος 2012: Πρόσκληση Asset Ogilvy προς Imagine the City για υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της καμπάνιας "Πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο – Reasons to believe in a better world" της Coca Cola. Ανοιχτό κάλεσμα προς τα μέλη της κοινότητας Imagine the City, για προτάσεις παρεμβάσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκρότηση ομάδας εργασίας και υποβολή 4 δημιουργικών προτάσεων στην Asset Ogilvy, εκ των οποίων και η πρόταση των Beforelight για τη δημιουργία συμμετοχικής φωτιστικής εγκατάστασης. Επιλογή ιδέας συμμετοχικής φωτιστικής εγκατάστασης που πρότειναν οι Beforelight από το χορηγό και εξασφάλιση χορηγίας ύψους 26.500 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων ηλεκτρολογικής μελέτης, παραγωγής, επικοινωνίας και ασφάλισης της εγκατάστασης για διάστημα 6 μηνών.

Η φωτιστική εγκατάσταση της οδού Πιττάκη πολλοί λένε ότι βοήθησε ανέλπιστα στην επανάκαμψη μιας ολόκληρης γειτονιάς. Φωτο: Άνταμ Αλεξόπουλος

Σεπτέμβριος 2012: Εξασφάλιση συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων για την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης και τη χορήγηση σχετική άδειας για διάστημα 6 μηνών.

*Ελλείψει νομικού φορέα, τη διαχείριση του έργου και την αστική ευθύνη της εγκατάστασης αναλαμβάνουν ιδρυτικά μέλη του δικτύου Imagine the City μέσω του επαγγελματικού τους δημιουργικού γραφείου.

Οκτώβριος 2012: Ανοιχτό κάλεσμα, συλλογή και μεταποίηση 150 φωτιστικών που προσφέρουν οι πολίτες για τη δημιουργία της Συν-Οικίας Πιττάκη.

Νοέμβριος 2012: Εγκαίνια φωτιστικής εγκατάστασης ΣΥΝ-ΟΙΚΙΑ ΠΙΤΤΑΚΗ

Μάιος 2013: Παράταση χρηματοδότησης για την ασφάλιση της εγκατάστασης έως το 2014 - Πρώτη Συντήρηση.

Ιούλιος 2014: 2ος κύκλος εργασιών συντήρησης της φωτιστικής εγκατάστασης. Τα έξοδα συντήρησης και επέκτασης της ασφάλισης αστικής ευθύνης αναλαμβάνει η διαφημιστική εταιρεία Central Athens Film Productions που επιθυμεί το γύρισμα διαφημιστικού στην οδό Πιττάκη

* Η ΑΜΚΕ Beforelight αναλαμβάνει την αστική ευθύνη του έργου.

Οι ξεναγοί της πόλης την προτείνουν ως ένα σύγχρονο αξιοθέατο της πόλης και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί την αποκαλούν "τοπόσημο ελπίδας" εν μέσω κρίσης. Φωτο: Νίκος Λυμπερτάς

Νοέμβριος 2015: 3ος κύκλος εργασιών συντήρησης της φωτιστικής εγκατάστασης

Τα έξοδα συντήρησης και επέκτασης της ασφάλισης αστικής ευθύνης για ένα ακόμη έτος αναλαμβάνει εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών GREEN OLIVE FILMS που επιθυμεί το γύρισμα video clip στην οδό Πιττάκη.

Φεβρουάριος 2017: Επιστολή Beforelight προς το Δήμαρχο Αθηναίων με κοινοποίηση στην Αντιδήμαρχο Κοινωνίας Πολιτών και Καινοτομίας και το Ηλεκτρολογικό Τμήμα, με ενημέρωση για την ανάγκη ανάληψης της αστικής ευθύνης της φωτιστικής εγκατάστασης από το Δήμο Αθηναίων προκειμένου να αποφευχθεί η απεγκατάσταση της. Η επιστολή παραμένει επισήμως αναπάντητη έως και σήμερα.

Σεπτέμβριος 2017: Πραγματοποιείται συλλογή υπογραφών από 120 καταστήματα και κατοίκους της περιοχής που ζητούν η εγκατάσταση να παραμείνει στην οδό Πιττάκη. Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Οκτώβριος 2017: Η 1η Δημοτική Κοινότητα με απόφαση του τοπικού συμβουλίου εισηγείται ομόφωνα τη διατήρηση της φωτιστικής εγκατάστασης στην οδό Πιττάκη, εφόσον το Ηλεκτρολογικό Τμήμα του Δήμου μπορεί να τη συντηρήσει.

Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018: Επιστολή του Ηλεκτρολογικού Τμήματος του Δήμου Αθηναίων προς την Α' Δημοτική Κοινότητα που υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να αποξηλωθεί καθώς δεν πληρεί προδιαγραφές και παρουσιάζει φαινόμενο γήρανσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραμονής της φωτιστικής εγκατάστασης, θα πρέπει η ομάδα Beforelight να αναλάβει πλήρως την ευθύνης λειτουργίας της.

Μάρτιος 2018: Επίσκεψη μελών της ομάδας Beforelight στην Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας όπου επιβεβαιώνεται ότι παρά τη θετική πρόθεση του Δήμου να παραμείνει η εγκατάσταση, η αδυναμία του τεχνικού προσωπικού του Δήμου και του αρμόδιου τμήματος δεν επιτρέπει την ασφάλεια - συντήρησή της.

Μάιος 2018: Απόφαση Beforelight & Place Identity Clusters για άμεση απεγκατάσταση "Συν-οικίας Πιττάκη" και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού, συντονισμό δημοσίου διαλόγου και αξιολόγηση αντίκτυπου το έργου.

Info:

Οι υπεύθυνοι του έργου διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση για το θέμα την Δευτέρα 18 Ιουνίου 19:00 - 20:00 επί της οδού Πιττάκη σε συνεργασία με το Impact Hub Athens.