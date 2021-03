Η «Σιωπηλή κραυγή της καραντίνας» από τους Do Not Trust Robots

H «Σιωπή» ή αλλιώς η «Σιωπηλή κραυγή της καραντίνας» είναι το νέο και δεύτερο, μετά τη Σταγόνα, στη σειρά single των Do Not Trust Robots με ελληνικό στίχο. Το κομμάτι γράφτηκε για την καραντίνα και μιλάει για την εκκωφαντική σιωπή και την μοναξιά που βιώσαμε και βιώνουμε όλοι μας στην περίοδο του εγκλεισμού. Τo πανέμορφο βίντεο το έχουν επιμεληθεί οι ίδιοι.

Οι Do Not Trust Robots είναι ένα νέο μουσικό project που αποτελείται από τους Μonsieur Μinimal και τον Ηiras και προσεγγίζει την vintage electronica μέσα από νεοψυχεδελικούς ήχους των '70s, αναλογικά synthesizers, κολληματικά κιθαριστικά riffs και μελωδικά pop φωνητικά.

To πρώτο άλμπουμ των Do Not Trust Robots αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021 από την Mo.Mi. Records.

Το πρώτο single τους, Σταγόνα, που κυκλοφορεί, εκτός από την original version, και στα γαλλικά με τον νέο τίτλο Attisee, με τη φωνή της Mimoza H, έντυσε μουσικά την τέταρτη σεζόν της πολύ επιτυχημένης καναδέζικης σειράς Faits Divers.