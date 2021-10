«Παιδόφιλος δουλοκτήτης»

ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

Επτά μέρες πριν από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου και εννιά από την 28η Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τις γιορτές της σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ωστόσο, τα μηνύματα μόνο καθησυχαστικά δεν είναι.

Χθες, 19 Οκτωβρίου, στην πόλη καταγράφηκαν 594 κρούσματα, ο δε ρυθμός μετάδοσης είναι 1,07.

Επιπλέον, η πόλη είναι «περικυκλωμένη». Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκαν 612 κρούσματα: 172 στην Ημαθία, 128 στην Πιερία, 119 στην Πέλλα, 86 στις Σέρρες, 65 στο Κιλκίς, και 42 στη Χαλκιδική.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το ιικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε συνεχή άνοδο που ξεπέρασε το 116%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Παρά ταύτα, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου διευκρινίζει ότι η λιτανεία της εικόνας του Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί με τη συμμετοχή πιστών και φορέων, και καλεί τους «ευλαβείς και φιλαγίους Χριστιανούς» να παραστούν. Παρομοίως, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης κανονικά. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη μέχρι στιγμής ότι οι αρμόδιοι ξανασκέπτονται τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Είναι αυτονόητο ότι οι πολίτες θα ήθελαν να ακούσουν, όχι κάποιον υπουργό, αλλά κάποιους από τους λαλίστατους επιστήμονες να διαβεβαιώνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Ειδάλλως, κάθε πολίτης δικαιούται να σκεφτεί ό,τι θέλει για τη διαχείριση της πανδημίας.

Η νέα ανοδική πορεία των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη (επεξεργασία του καθηγητή Θόδωρου Χατζηπαντελή).

• • •

ΠΡΩΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Λετονία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επαναφέρει το καθολικό λοκντάουν.

Για έναν μήνα, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8μμ μέχρι τις 5πμ, την ημέρα θα είναι κλειστά σχεδόν όλα τα καταστήματα, και θα απαγορεύονται συγκεντρώσεις σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.

Μέχρι σήμερα, η Λετονία με πληθυσμό 1,9 εκατομμύρια έχει καταγράψει περίπου 190.000 κρούσματα και σχεδόν 2.900 θανάτους. Τη Δευτέρα, τα 1.253 κρούσματα έσπασαν το ρεκόρ, που αυξανόταν κάθε μέρα την προηγούμενη βδομάδα. Γύρω στους μισούς από τα 1,9 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί.

Σημειωτέον, τα μέτρα ισχύουν για όλους, εμβολιασμένους και μη.

Ο πρωθυπουργός, Κρισγιάνις Κάρινς, και ο υπουργός Υγείας, Ντάνιελς Πάβλουτς, παραδέχτηκαν ότι η κυβέρνηση απέτυχε να ενθαρρύνει επαρκή αριθμό πολιτών να εμβολιαστεί.

Πηγή: The Guardian, Reuters, BFMTV

Νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα κέντρο εμβολιασμού της Λετονίας.

• • •

«ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΣ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΗΣ»

Με ομόφωνη απόφαση της 9μελούς δημαρχιακής Επιτροπής Δημόσιου Σχεδιασμού, το άγαλμα του Τόμας Τζέφερσον θα αφαιρεθεί έως το τέλος της χρονιάς από την αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης.

Το άγαλμα είχε χαρακτηριστεί «προσβλητικό», ένας μάλιστα από τους δημοτικούς συμβούλους δήλωσε ότι ο Τζέφερσον ήταν «παιδόφιλος δουλοκτήτης».

Συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέφερσον συγκαταλέγεται δικαίως στους θεμελιωτές του αμερικανικού έθνους. Παράλληλα, υπήρξε ιδιοκτήτης 600 σκλάβων διαχρονικά, και είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με μια 14χρονη σκλάβα που άφησε έγκυο.

Θέλοντας να τιμήσει τη συνεισφορά του Τζέφερσον στη θρησκευτική ανεκτικότητα, ένας Εβραίος αρχιπλοίαρχος δώρισε το άγαλμα στη Νέα Υόρκη το 1834, το οποίο τοποθετήθηκε στο δημαρχείο στις αρχές του 20ου αιώνα. Στο τέλος της χρονιάς θα μεταφερθεί στην Ιστορική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, όπου θα είναι προσπελάσιμο στο κοινό.

Οι σύγκρούσεις γύρω από τον ρατσισμό και τη δουλεία δεσπόζουν στις ΗΠΑ, και τα πρώτα τους θύματα είναι οι αδριάντες. Πάντως, αποτελεί ειρωνεία το ότι ο ίδιος ο Τζέφερσον «δικαιολογεί» τρόπον τινά την αποκαθήλωσή του: «Θεωρώ αυτονόητο, ‘ότι η γη ανήκει ως χρησικτησία στους ζωντανούς’: ότι οι νεκροί δεν έχουν ούτε εξουσία ούτε δικαιώματα επ’ αυτής» (Επιστολή του Τόμας Τζέφερσον στον Τζέιμς Μάντισον, Παρίσι, 6 Σεπτεμβρίου 1789).

Το άγαλμα του Τόμας Τζέφερσον στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

• • •

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

Πριν περάσουν 24 ώρες από τον θάνατο του Κόλιν Πάουελ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε για μια ακόμη φορά την αναξιοπρέπεια, την κακεντρέχεια και τη χοντροκοπιά του.

Σε ανακοίνωσή του, ο τέως πρόεδρος γράφει «Αξιοθαύμαστο να βλέπεις τον Κόλιν Πάουελ, που έκανε μεγάλα σφάλματα στον πόλεμο του Ιράκ... να αντιμετωπίζεται στον θάνατό του τόσο ωραία από τα Fake News Media. Έκανε πλήθος σφαλμάτων, ‘but anyway, may he rest in peace!’».

Έχει δίκιο η καθηγήτρια Ruth Wodak που τον θεωρεί τυπική περίπτωση της «ξεδιάντροπης κανονικοποίησης της αγένειας», ένα φαινόμενο διογκούμενων διαστάσεων στην πολιτική ζωή. Κανονικοποίηση, διότι πληθώρα ρεπουμπλικάνων έσπευσαν να επικροτήσουν τα λεγόμενά του. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η λέξη «αγένεια» μάλλον πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη «χυδαιότητα».

• • •

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ

Στα σημερινά γενέθλια του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ (20.10.1917 – 02.08.1973), ενός από τους σημαντικότερους Γάλλους κινηματογραφιστές, τον θυμόμαστε, όχι πίσω από τη κάμερα, αλλά ως ηθοποιό στο «Με Κομμένη την Ανάσα» του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ.

Ο διάσημος Ρουμάνος συγγραφέας, Παρβουλέσκο (Ζαν-Πιέρ Μελβίλ), παραχωρεί συνέντευξη, και η νεαρή δημοσιογράφος Πατρίσια (Τζιν Σίμπεργκ) τον ρωτά: «Ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία σας;»

Κι αυτός απαντά: «Να γίνω αθάνατος, και μετά να πεθάνω».