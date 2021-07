Tο όνειρο του Τζιμ Μόρισον

ΕΝΙΟΤΕ Ο ΚΟΝΦΟΡΜΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ

Πρόκειται μάλλον για κοινοτοπία. Οι περισσότεροι φροντίζουν να ταυτιστούν, πιθανόν αυτολογοκρινόμενοι, με τη δεσπόζουσα άποψη, ιδίως όταν οι αναλύσεις τους ενδέχεται να βλάψουν την καριέρα τους. Διότι, όπως παρατήρησε και ο Κέινς: «Η σοφία, παγκοσμίως, διδάσκει ότι για τη φήμη είναι καλύτερα να αποτύχει κανείς συμβατικά παρά να πετύχει αντισυμβατικά» (Γενική Θεωρία, κεφ. 12).

Η κώφωση αυτή μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως φάνηκε και στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008. Λίγες φωνές που ακούστηκαν για επικείμενο Αρμαγεδδώνα, αγνοήθηκαν παντελώς και αντιμετωπίστηκαν με συγκαταβατικά χαμόγελα.

Ενίοτε, όμως, ο κονφορμισμός είναι αρετή. Πριν από λίγες μέρες, διαβάσαμε το εξής: «Δεν ανησυχώ πολύ με τη Δέλτα μετάλλαξη. Θεωρώ ότι έχει δοθεί περισσότερη έμφαση από όση χρειάζεται. Η αύξηση που βλέπουμε σε διάφορες περιοχές, συνδυάζεται περισσότερο με τοπικές επιδημίες, παρά με μία τεράστια αύξηση της μεταδοτικότητας, όπως παρουσιάζεται. Είναι λίγο πιο μεταδοτική, αλλά όχι τόσο πολύ, όσο εμφανίζεται».

Τη δήλωση αυτή έκανε διεθνώς αναγνωρισμένος καθηγητής, με επιστημονικό έργο υψηλής ποιότητας. Φυσικά, όλοι έχουν το δικαίωμα στο λάθος, και μόνον οι βουβοί είναι αλάνθαστοι.

Ωστόσο, όταν το 99% των ειδικών παγκοσμίως και οι αριθμοί λένε τα αντίθετα, η επιζήτηση της πρωτοτυπίας ή/και η σώνει και καλά διαφοροποίηση είναι επικίνδυνη. Ενίοτε πολύ μάλιστα, ιδίως αν δεν έχει περάσει ούτε βδομάδα από τη διάψευσή τους.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ

Στις 5 Ιουλίου, εγκαινιάστηκε επισήμως στο Τάρτου της Εσθονίας το πρώτο αυτόνομο όχημα με υδρογονοκίνηση παγκοσμίως, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του.

Προϊόν της συνεργασίας του εσθονικού κατασκευαστή αυτόνομων οχημάτων, Auve Tech, και του πανεπιστημίου Τάρτου, πέρασε τους ελέγχους της Εσθονικής Διοίκησης Μεταφορών και πήρε την άδεια λειτουργίας σε δημόσιους δρόμους.

Το μίνι λεωφορείο έχει 6 θέσεις επιβατών, λειτουργεί με χαμηλής θερμοκρασίας κυψέλες υδρογόνου που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο Τάρτου, και μπορεί να ελέγχεται με τηλεχειρισμό από ένα εξωτερικό κέντρο ελέγχου.

Το όχημα είναι απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι τα μόνα που εκπέμπει είναι υδρατμοί και θερμότητα. Οι «νέας γενιάς κυψέλες καυσίμου» λειτουργούν σε «σημαντικά χαμηλότερες» θερμοκρασίες σε σχέση με τις υπάρχουσες, πράγμα που εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρόνο ζωής, και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η εταιρεία Auve Tech δεν είναι άγνωστη στη χώρα μας. Στον Δήμο Λαμιέων ολοκληρώθηκε δίμηνο πιλοτικό πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου 2020, στο οποίο το εσθονικό αυτόνομο όχημα, «Iseauto», κάλυψε συνολικά απόσταση 1.930 χιλιομέτρων, μεταφέροντας πάνω από 400 άτομα.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΤΖΙΜ ΜΟΡΙΣΟΝ

Αύριο, 8 Ιουλίου, κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins το βιβλίο με τα γραπτά του Τζιμ Μόρισον, The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts, and Lyrics.

Η έκδοση πραγματοποιεί το όνειρο του εμβληματικού τραγουδιστή και ηγέτη των Doors (8 Δεκεμβρίου 1943 – 3 Ιουλίου 1971), ακριβώς 50 χρόνια μετά τον θάνατό του. Όταν ρωτήθηκε, σε συνέντευξή του το 1969 στο περιοδικό Rolling Stone, αν επιθυμούσε να δημοσιεύσει ως συγγραφέας, απάντησε καταφατικά: «Είναι η μεγαλύτερη επιθυμία μου. Αυτό ήταν ανέκαθεν το όνειρό μου».

Το ογκώδες βιβλίο των 600 σελίδων περιέχει το σενάριο της ταινίας HWY: An American Pastoral (1970), και τα προσχέδια μια αυτοβιογραφία υπό μορφή ποιήματος «As I Look Back». Σύμφωνα με τον εκδότη, η ανθολογία περιλαμβάνει 160 οπτικά στοιχεία που συνοδεύουν το χειρόγραφο κείμενο από τα 28 τετράδιά του.

Το βιβλίο αναμένεται από τους λάτρεις των Doors, και ειδικά του Μόρισον. Και θα πρέπει να είναι πάρα πολλοί, κρίνοντας από τις δεκάδες που πήγαν να αφήσουν ένα λουλούδι στον τάφο του στην επέτειο των 50 χρόνων από τον θάνατό του.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ

Τέτοιες μέρες, πριν από 14 χρόνια, άρχισαν να πληθαίνουν τα σημάδια της μεγαλύτερης μεταπολεμικής χρηματοπιστωτικής κρίσης: Freddie Mac (27.02.2007), Bear Stearns (07.06.2007), Standard and Poor’s (11.07.2007) κ.ά., μέχρι το πρώτο μεγάλο καμπανάκι της BNP Paribas (09.08.2007). Παρά ταύτα, άπαντες βρίσκονται μες την τρελή χαρά, δίχως καν να διαισθάνονται το μέγεθος του επερχόμενου κατακλυσμού, τον οποίον βεβαίως θα συνειδητοποιήσουν έναν χρόνο μετά με την πτώχευση της Lehman Brothers (15.09.2008).

Μαζί με τις τράπεζες κατέρρευσε μια από τις δεσπόζουσες ανοησίες της εποχής: η αυτορρύθμιση των αγορών.

Και όλοι σοκαριστήκαμε από το σοκ του Άλαν Γκρίνσπαν:

«Ήταν σαν να απαντούσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ‘σοκαρίστηκα, διότι επί δεκαετίες πίστευα στην ύπαρξη του Θεού’.

Ο πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χένρι Γουάξμαν, ζητούσε πιεστικά διευκρινήσεις: δηλαδή ‘διαπιστώσατε πως η άποψή σας για τον κόσμο, η ιδεολογία σας, δεν ήταν ορθή’;

Και ο ερωτώμενος Άλαν Γκρίνσπαν απάντησε: ‘Απολύτως, ακριβώς. Ξέρετε, αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που σοκαρίστηκα…’.

Γιατί; Διότι για περισσότερα από σαράντα χρόνια πίστευε ότι το ίδιον συμφέρον των τραπεζών και άλλων οργανισμών είναι υπεραρκετό για να προστατεύσει τους μετόχους και τα κεφάλαιά τους. Ο ‘Ιεροφάντης’ του χρηματοπιστωτικού συστήματος, του οποίου επί δεκαοκτώ έτη όλοι προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τις ρήσεις, ήταν απολύτως σαφής. Άλλωστε στο χειρόγραφο που ανάγνωσε διαβάζουμε ότι βρίσκεται σε ‘κατάσταση σοκαριστικού σκεπτικισμού’ όσον αφορά την ικανότητα των τραπεζών να αυτορρυθμίζονται».

[Από κείμενο του 2008 που περιέχεται στο βιβλίο μου «Το Αόρατο και το Ορατό Χέρι», Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2011]

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Άλαν Γκρίνσπαν, καταθέτει στην επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Απρίλιο του 2010.

ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;

Ο απίστευτος Άλφρεντ Χίτσκοκ εξηγεί στον Άντι Γουόρχολ γιατί σκοτώνουν οι άνθρωποι.

Γουόρχολ: Καταλάβατε ποτέ γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν; Πάντα με προβλημάτιζε αυτό. Γιατί;

Χίτσκοκ: Λοιπόν, θα σας πω. Πριν από χρόνια, ήταν η οικονομία, πράγματι. Ειδικά στην Αγγλία. Πάνω απ’ όλα ήταν πολύ δύσκολο να πάρεις διαζύγιο, και κόστιζε πολλά χρήματα.

Γουόρχολ: Όμως τι είδους άνθρωπος αλήθεια δολοφονεί; Εννοώ, γιατί.

Χίτσκοκ: Σε απελπισία. Το κάνουν σε απελπισία.

Γουόρχολ: Αλήθεια;

Χίτσκοκ: Απόλυτη απελπισία. Δεν είχαν να πάνε πουθενά, δεν υπήρχαν μοτέλ εκείνα τα χρόνια, και έπρεπε να πάνε πίσω από τους θάμνους στο πάρκο. Και απελπισμένοι θα σκότωναν.

Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Χίτσκοκ έστησε σε δευτερόλεπτα το σενάριο μιας ταινίας...