Ο θάνατος της νεαρής Ουιγούρας ερευνήτριας

ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας ξεκινά στη Γερμανία, προκειμένου να μελετηθεί εμπειρικά αν και πώς η απροϋπόθετη και κανονική καταβολή ενός ποσού έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, το έργο αποβλέπει στη μελέτη των ψυχολογικών και οικονομικών συμπεριφορών που συνδέονται με το (καθολικό ή απροϋπόθετο) Βασικό Εισόδημα.

Στο πείραμα συμμετέχουν 122 άτομα, στα οποία θα καταβάλλονται 1.200 ευρώ μηνιαίως, δίχως προϋποθέσεις, επί 3 χρόνια. Αν θέλουν, θα μπορούν παράλληλα να εργάζονται.

Ηλικίας μεταξύ 21 και 40 ετών, οι συμμετέχοντες ανήκουν στη μεσαία τάξη και ζουν μόνοι, και επελέγησαν τυχαία από 2.000.000 εθελοντές που δήλωσαν συμμετοχή στη διεξαγωγή της μελέτης.

Με επιστημονικό υπεύθυνο τον Jürgen Schupp του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Οικονομική Έρευνα και τη συμμετοχή επιστημόνων του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ και του πανεπιστημίου της Κολονίας, το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από δωρεές 181.000 ατόμων.

Η ιδέα του Βασικού Εισοδήματος δεν είναι νέα. Τολμηροί οραματιστές τα τελευταία τριακόσια χρόνια, ανάμεσά τους ο φιλελεύθερος στοχαστής, Τόμας Πέιν (1737-1809), και ο οπαδός του ουτοπιστή σοσιαλιστή Φουριέ, Ζοζέφ Σαρλιέ (1816-1896), υποστήριξαν παρόμοιες προτάσεις. Με την επικράτηση του κράτους πρόνοιας περιέπεσε σε λήθη, επανήλθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’60 με τη σχετικά παρεμφερή πρόταση του Μίλτον Φρίντμαν για τον αρνητικό φόρο εισοδήματος. και την τελευταία εικοσαετία, με ώθηση τις μελέτες του Βέλγου φιλοσόφου, Φιλίπ Βαν Πάριτζις, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής επιστημονικής επεξεργασίας και ευρέως δημόσιου διαλόγου.

Παρά ταύτα, οι συζητήσεις για το Βασικό Εισόδημα είναι έντονα ιδεολογικές. Απεναντίας, με το υπό εξέλιξη έργο των Γερμανών επιδιώκεται να γνωρίσουμε περί τίνος πραγματικά πρόκειται, πώς οι αποδέκτες του Βασικού Εισοδήματος χρησιμοποιούν την ελευθερία τους για το καλό της κοινωνίας.

ΔΡΟΝΟΣ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΗΡΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

Ένας δρόνος (drone) καταγράφει τη λάβα του ηφαιστείου Fagradalsfjall στην Ισλανδία και καταστρέφεται στο εσωτερικό τού κρατήρα του.

• • •

ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο γνωστός επιχειρηματίας, Σπύρος Λάτσης, εγκατέλειψε μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα για να αφοσιωθεί στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η έκδοση των πρακτικών του συμποσίου του Ναυπλίου που επιμελήθηκε ο Σπύρος Λάτσης.

Το καλοκαίρι του 1974 οργάνωσε, μαζί με τον Ίμρε Λάκατος, ένα συμπόσιο στο Ναύπλιο στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί οικονομολόγοι και φιλόσοφοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο Χέρμπερτ Σάιμον (βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 1978) και ο Λάιονελ Ρόμπινς, που είχαν θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις για την οικονομική επιστήμη.

Ο Χέρμπερτ Σάιμον περιγράφει στην αυτοβιογραφία του «Models of my life» το εξής περιστατικό με τον Ρόμπινς.

«Αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω σε συμπόσιο για τη φιλοσοφία της επιστήμης στο Ναύπλιο, το καλοκαίρι του 1974, που οργάνωσαν οι Ίμρε Λάκατος και Σπύρος Λάτσης. Εκεί παρουσίασα (και ακολούθως δημοσίευσα) μια αναθεωρημένη μορφή ενός άρθρου με θέμα την ουσιαστική και τη διαδικαστική ορθολογικότητα. Ανανέωσα επίσης τη φιλία μου με τον Τζον και την Ούρσουλα Χινκς και συνάντησα τον Λάιονελ Ρόμπινς. Ο λόρδος Ρόμπινς μού θύμιζε όλα τα πράγματα που δεν μου άρεσαν στην αλαζονεία των Οικονομικών και την αποστασιοποίησή τους από τα γεγονότα. Εκνευρισμένος από την επιδειξιομανία του, απάντησα σε ένα από τα σχόλια του στη συζήτηση με ξεκάθαρα προσβλητικό τρόπο, για τον οποίον αργότερα με κατσάδιασε (κατ’ ιδίαν) ο Τζον Χινκς. Αυτό το συμβάν δεν περιγράφει το συμπόσιο του Ναυπλίου, το οποίο ήταν εξαιρετικά ευχάριστο, δίνοντας την ευκαιρία στη Δωροθέα [τη σύζυγό του] και σε μένα την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την Ελλάδα, και κατά τα άλλα δίχως εκπλήξεις».

• • •

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ

Το ORBIS (The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World) είναι μια εντυπωσιακή εφαρμογή που επιτρέπει τον υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού στη Ρωμαϊκή εποχή, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο, την εποχή του έτους, κ.λπ.

Πηγή: http://orbis.stanford.edu

Στους Ρωμαϊκούς χρόνους, για να πάει κάποιος από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη με άλογο τον Σεπτέμβριο χρειαζόταν 8,6 μέρες, διένυε δε απόσταση 479 χιλιομέτρων.

• • •

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Για τους περισσότερους είναι βασανιστήριο, για άλλους παιχνιδάκι.

• • •

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ