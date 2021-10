Να πληρώσουν οι πάμπλουτοι

Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ 500 ΧΡΟΝΙΑ

Μισή χιλιετία πριν αποβιβαστεί ο Κολόμβος στην Αμερική το 1492, οι Βίκινγκς βρίσκονταν ήδη εκεί. Αυτό αποκάλυψε χθεσινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature («Evidence for European presence in the Americas in ad 1021», 20.10.2021), η οποία προκάλεσε αίσθηση τόσο λόγω της ακρίβειάς της όσο και του έτους 1021 μ.Χ. που αναφέρει.

Οι Σκανδιναβοί είχαν αποβιβαστεί στην καναδική νήσο Νέα-Γη (Newfoundland), σε μια τοποθεσία γνωστή σήμερα ως l’Anse aux Meadows, η οποία συμπεριελήφθη το 1978 στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Έζησαν επίσης εκεί, όπως έδειξαν οι ανασκαφές του 1960, που έφεραν στο φως οικοδομήματα από τύρφη και επεξεργασμένη ξυλεία. Αφετηρία των αρχαιολογικών ερευνών για την παρουσία των Σκανδιναβών στην αμερικανική Ήπειρο υπήρξαν τα ισλανδικά σάγκα των Βίκινγκς, τα οποία μιλούν για μια γη, μακρύτερα από την Γροιλανδία, όπου έφθασαν αυτοί οι θαλασσοπόροι.

Σε τρία από τα επεξεργασμένα ξύλινα αντικείμενα με μεταλλικά εργαλεία που βρέθηκαν το 1960, οι Ολλανδοί, Καναδοί και Γερμανοί ερευνητές εντόπισαν κορύφωση στα επίπεδα ραδιοάνθρακα στους ομόκεντρους αυξητικούς δακτύλιους των δέντρων.

Πριν από αυτούς, δεντροχρονολογήσεις στον πλανήτη (Γερμανία, Ιρλανδία, Αριζόνα και Ιαπωνία) είχαν δείξει ότι το 993 μ.Χ., μια θύελλα κοσμικών ακτίνων ηλιακής προέλευσης βομβάρδισε τη Γη και αύξησε τα ατμοσφαιρικά επίπεδα ραδιενεργού άνθρακα.

Βάσει αυτών, μετρώντας τα δακτυλίδια σε κάθε ξύλινο αντικείμενο από το έτος 993, οι ερευνητές βρήκαν την ίδια ηλικία 1021 και στα τρία.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη προσδιορίζει μεν την παρουσία των Βίκινγκς στην Αμερική το 1021 μ.Χ., αλλά δεν προσδιορίζει ούτε πότε έφθασαν οι Βίκινγκς ούτε πόσο χρόνο έμειναν εκεί.

Πηγή: Nature, Smithsonian Magazine, ScienceNews

Μια αναπαράσταση καλύβας των Βίκινγκς στον αρχαιολογικό χώρο l’Anse aux Meadows του Καναδά, στον οποίον η παρουσία των Σκανδιναβών χρονολογήθηκε επακριβώς το έτος 1021 μ.Χ.

• • •

ΤΟ «ΘΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ

Τελικά, ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε επίσημα χθες το βράδυ την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Εφεξής, τον λόγο έχουν οι κάλπες.

Ουδείς αμφισβητεί ούτε τις θεσμικές καινοτομίες που πραγματοποίησε στην πρωθυπουργική του θητεία, ούτε τον πολιτικό πολιτισμό του.

Έχει να παλέψει, όμως, με ένα «θηρίο» και με ένα καταστροφικό ενδεχόμενο.

Το «θηρίο» είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη δυσπιστία για τις ηγετικές του ικανότητες. Η αμφισβήτηση αυτή εδράζεται, πρώτον, στο ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τη μεταπολίτευση έως σήμερα· και, δεύτερον, στην πλήρη αποτυχία του να κάνει ένα βιώσιμο κόμμα (το ΚΙΔΗΣΟ).

Το καταστροφικό ενδεχόμενο θα συμβεί αν αναδειχτεί νικητής με μικρό ποσοστό (υπάρξει δεύτερος γύρος, μικρή διαφορά από τον δεύτερο, κ.ο.κ.). Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να παλέψει το «θηρίο», και σίγουρα όχι μέχρι τις εκλογές.

• • •

ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ

Η γη δεν είναι επίπεδη. Σε αυτό συμφωνεί το 100% των επιστημόνων.

Η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Σε αυτό συμφωνεί το 99,9% των επιστημόνων.

Ο λίαν περιορισμένος σκεπτικισμός του παρελθόντος (κάπου 3%) έχει πλέον εξαχνωθεί.

Αυτό έδειξε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε προχθές στο περιοδικό Environmental Research Letters («Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature, 19.10.2021).

Από τα 88.125 σχετικά επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το 2012, οι ερευνητές επέλεξαν τυχαία 3.000. Στο δείγμα αυτό, εντόπισαν μόνον 4 άρθρα που αμφισβητούσαν, άμεσα ή έμμεσα, τον ανθρωπογενή χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής / κρίσης.

Επιπλέον, έψαξαν λέξεις-κλειδιά στα 88.125 άρθρα που πρόδιδαν κλιματική αμφισβήτηση, και βρήκαν μόνον 28.

Το θέμα έχει κλείσει οριστικά. Κάποιοι, μετρημένοι στα δάκτυλα, κατά τεκμήριο σοβαροί δημοσιολογούντες θα πρέπει να επανεξετάσουν τις θέσεις τους.

Πηγή: Environmental Research Letters

Το 99,9% των επιστημόνων συμφωνεί ότι η κλιματική αλλαγή / κρίση οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

• • •

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΙ

Οι απόψεις αλλάζουν.

Ενώ εντείνεται η διαμάχη στο Κογκρέσο για το νομοσχέδιο που προβλέπει δημόσια δαπάνη 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η λαϊκή στήριξή του είναι πολύ μεγάλη.

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Vox, το 71% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την αύξηση της φορολόγησης στο πλουσιότερο 2% των Αμερικανών. Το 86% των Δημοκρατικών και το 50% των Ρεπουμπλικανών τη στηρίζουν.

Ένα 65% υποστηρίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και πρόσθετη φορολόγηση των πλουσίων, όπως αύξηση στη φορολόγηση των εταιρειών.

Τέτοια ποσοστά πριν δυο-τρεις δεκαετίες θα ήταν αντικείμενο επιστημονικής φαντασίας στις ΗΠΑ.

Πηγή: Vox

Πολύ μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών θέλουν να αυξηθεί η φορολόγηση των πάμπλουτων συμπατριωτών τους.

• • •

Ο ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΑΡΑΧΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ

Ο ιαπωνικός αραχνοκάβουρας (Macrocheira kaempferi) είναι από τα μεγαλύτερα είδη κάβουρα στη γη. Ζει κοντά στα νησιά της Ιαπωνίας, το μήκος από το καύκαλο μέχρι την άκρη της δαγκάνας μπορεί να φτάσει τα 4 μέτρα, και το βάρος του 16 με 20 κιλά. Οι ενήλικες διαβιούν σε βάθος 100 – 400 μέτρα, οι νεαροί στα 50 μέτρα. Βιολόγοι εκτιμούν ότι ζουν 100 έτη.

Μύθοι λένε ότι αυτοί οι γιγάντιοι κάβουρες άρπαζαν ψαράδες και τους έτρωγαν στον βυθό. Δεν αποκλείεται να έχουν μια βάση, δεδομένου ότι οι αραχνοκάβουρες είναι σαπροφάγοι, και να αλίευαν πτώματα στην επιφάνεια της θάλασσας.