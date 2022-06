H πιο επικίνδυνη περιοχή στη Γη

Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΗ

Η απάντηση της Μόσχας στην απαγόρευση της διαμετακόμισης αγαθών από τη Λιθουανία προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, δεν θα έχει αποκλειστικά διπλωματικό αλλά πρακτικό χαρακτήρα, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στη Λιθουανία στη διαμάχη της με τη Ρωσία διά του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις. «Υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζουμε τη Λιθουανία. Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι ακλόνητη».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χθες ανέφερε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ που οδήγησαν τη Λιθουανία να εμποδίσει τη διαμετακόμιση είναι «απολύτως απαράδεκτες», και πρόσθεσε ότι η Μόσχα επεξεργάζεται αντίποινα ως απάντηση στις «παράνομες κυρώσεις" της ΕΕ».

Καμιά εξήγηση δεν έχει δοθεί σχετικά με την απάντηση της Μόσχας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, Λεονίντ Σλούτσκι, δήλωσε ότι μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι η αποκοπή της Λιθουανίας από το κοινό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και των κρατών της Βαλτικής, και μια άλλη η απαγόρευση διέλευσης των λιθουανικών φορτηγών από τη Ρωσία. Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη Λιθουανία, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας.

Δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει τα ρωσικά αντίποινα, δεν είναι περίεργο που διατυπώνονται σενάρια ρωσικής επέμβασης στο λεγόμενο Suwałki Gap, την «πιο επικίνδυνη περιοχή στη Γη» κατά το Politico. Το Suwałki Gap είναι ένα στενό τμήμα γης μήκους 70 χιλιομέτρων που συνδέει το Καλίνινγκραντ με τη Λευκορωσία. Τυχόν ρωσική στρατιωτική επέμβαση θα σήμαινε ότι οι Βαλτικές χώρες θα αποκόπτονταν εδαφικά από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, όταν Φιλανδία και Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσε η Ατλαντική Συμμαχία να μπλοκάρει τον Κόλπο της Φιλανδίας. Σενάρια, βεβαίως, όλα αυτά. Ωστόσο, και τα πλέον ευφάνταστα σενάρια ενίοτε υλοποιούνται, και οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για όλους.

Πηγή: Politico

• • •

ΜΟΝΟΝ 4 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 55

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στην Αφρικανική Ένωση (ΑΕ).

Από τους 55 προσκεκλημένους αρχηγούς κρατών μόνον τέσσερις (4) παρακολούθησαν την εικονική συνεδρία, εκ των οποίων ένας ήταν ο οικοδεσπότης, Μακί Σαλ, επικεφαλής της ΑΕ και πρόεδρος της Σενεγάλης.

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) καθυστέρησε όσο το δυνατόν περισσότερο την παρέμβαση του Ζελένσκι. Η απουσία των Αφρικανών ηγετών, καθώς και η άρνηση να ικανοποιηθεί το αίτημα, που υποβλήθηκε αρκετές φορές από την ουκρανική προεδρία από τον Απρίλιο, καταδεικνύουν τις αποκλίσεις μεταξύ του Ζελένσκι και των ηγετών της ηπείρου. Ο μεν πρόεδρος της Ουκρανίας προσπαθεί να συσπειρώσει την Αφρική στον αγώνα της κατά της ρωσικής εισβολής, οι δε Αφρικανοί ηγέτες εμμένουν σε μια ουδέτερη, αν όχι αρνητική θέση.

Πηγή: BBC, Africa Archives

• • •

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, και ο ακροδεξιός Ερίκ Ζεμούρ φτώχυνε πολύ εκλογικά. Μετά την απογοητευτική του επίδοση στις προεδρικές εκλογές, παρά το εντυπωσιακό του ξεκίνημα, ήρθε το αποτέλεσμα των βουλευτικών για να τον αποτελειώσει: το κόμμα του δεν εξέλεξε ούτε έναν βουλευτή, ούτε καν τον ίδιο.

Την περασμένη Τρίτη σε συνεδρίαση στελεχών του κόμματός του, «Επανάκτηση», λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Ζεμούρ είπε το εξωφρενικό ότι «οι λαϊκές τάξεις είναι υπερβολικά αναλφάβητες» για να απευθυνθεί σε αυτές.

Φτώχεια μεν μεταφορικά, αλλά ο εξευτελισμός κυριολεκτικά ήρθε από αλλού. Όπως αποκαλύπτει το Le Canard Enchaîné, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Ritz του Παρισιού αποφάσισε να αποκλείσει τον Ζεμούρ από την πισίνα του. Ο λόγος; Ο Ζεμούρ έβαλε τις φωνές σε μια Αμερικανίδα που είχε το θράσος να χρησιμοποιεί την ίδια γραμμή νερού με αυτόν, η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα, ενώ και άλλοι θαμώνες εξοργίστηκαν από τη συμπεριφορά του.

Υπάρχει και μια μικρή πολιτική διάσταση στο γεγονός. Η ετήσια συνδρομή χρήσης της πισίνας του Ritz ανέρχεται σε 7000 ευρώ, και αν κάποιος θέλει να φάει ένα κροκ-μεσιέ πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ και 110 ευρώ για ένα σάντουιτς με αστακό. Υπερβολικά ποσά για έναν πολιτικό που έψαχνε να μαζέψει ψήφους, ο οποίος δεν δίστασε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας να δηλώσει στο Paris Match ότι κολυμπούσε σε μια «δημοτική πισίνα».

Ο Ζεμούρ είναι υπέρμαχος της θεωρίας της Μεγάλης Αντικατάστασης — μελαψοί και μαύροι μουσουλμάνοι θα αντικαταστήσουν τους χριστιανούς Ευρωπαίους. Η ειρωνεία είναι ότι αυτόν τον «αντικατέστησαν» με συνοπτικές διαδικασίες, ύστερα από απαίτηση λευκών και μελαψών, χριστιανών και μουσουλμάνων.

Πηγή: Le Canard Enchaîné, L'Express

• • •

ΠΗΓΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΗ ΛΟΥΣΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Καθηγητής στο Κολέγιο της Γαλίας, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, ο διάσημος Γάλλος παλαιοντολόγος, Υβ Κοπέν, πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουνίου σε ηλικία 87 ετών.

Ο Κοπέν ανακάλυψε πολλά ανθρωποειδή, αλλά η μεγάλη του ανακάλυψη, — μαζί με τον Γάλλο γεωλόγο, Maurice Taïeb, και τον Αμερικανό παλαιοντολόγο, Donald Johanson — υπήρξε η θρυλική «Λούσι».

Τα 52 οστά της ηλικίας σχεδόν 3,2 εκατ. ετών Λούσι που βρέθηκαν τους επέτρεψαν να προσδιορίσουν το ύψος της (ένα μέτρο) και να υποστηρίξουν ότι ήταν μυώδης, ικανή να σκαρφαλώνει σε δέντρα, και να περπατάει όρθια.

Η επιστημονική ονομασία Autralopithecus afarensis της νεαρής δόθηκε σε αναφορά με την περιοχή Afar της βορειοανατολικής Αιθιοπίας όπου ανακαλύφθηκε. Η ομάδα έδωσε το παρατσούκλι «Λούσι» στο θηλυκό ανθρωποειδές, από το τραγούδι των Μπητλς «Lucy in the Sky with Diamonds», το οποίο άκουγαν εκείνες τις μέρες.

Οι Αφρικανοί φίλοι του τον αποκαλούσαν «γαζέλα», επειδή ήταν μαυρισμένος στην πλάτη και ανοιχτόχρωμος στην κοιλιά του, το οποίο εξηγούσε λέγοντας πως «όταν περνάς μισόγυμνος όλο τον χρόνο σου σκυμμένος στο έδαφος, είναι αναπόφευκτο». Μια «γαζέλα» που επί πενήντα χρόνια διέσχιζε την έρημο της Αιθιοπίας, ένας καθηγητής που γέμιζε τα αμφιθέατρα, και ένας επιστήμονας που εκλαΐκευσε την παλαιοντολογία σε μικρούς και μεγάλους.

Πηγή: Le Point, PhysOrg

• • •

ΙΝΔΟΝΗΣΙΟΣ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ

Από τη μεγαλύτερη έκθεση σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, μαζί με την Μπιενάλε της Βενετίας, στο Κάσελ της Γερμανίας, που ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουνίου, αποσύρθηκε ένα έργο.

Φιλοτεχνημένο πριν από είκοσι χρόνια από την ινδονησιακή καλλιτεχνική συλλογικότητα, Taring Padi, το έργο απεικονίζει έναν ζωόμορφο άνδρα με ένα εβραϊκό καπέλο που φέρει τα διακριτικά των SS, και θυμίζει τις αντισημιτικές καρικατούρες της δεκαετίας του 1930 στη Γερμανία. Ένας άλλος χαρακτήρας με πρόσωπο γουρουνιού φοράει κασκόλ με το αστέρι του Δαβίδ και κράνος με την ένδειξη «Μοσάντ».

«Η ελευθερία της τέχνης τελειώνει εκεί που αρχίζει η περιφρόνηση για τα ανθρώπινα όντα», είπε ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραίων της Γερμανίας, Josef Schuster. Η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο δήλωσε ότι «ορισμένα από τα αντικείμενα που εκτίθενται περιέχουν λεπτομέρειες που θυμίζουν σαφώς την προπαγάνδα του Γκέμπελς και των μπράβων του κατά την πιο σκοτεινή περίοδο της γερμανικής ιστορίας».

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, επέκριναν, σχεδόν ομόφωνα, τις δικαιολογίες της ινδονησιακής συλλογικότητας Taring Padi, η οποία απέρριψε τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, ενώ εξέφρασε τη λύπη της που πλήγωσε την ευαισθησία ορισμένων ανθρώπων.

Πηγή: Télérama

