Δόξασε τη χώρα που δεν του επιτρέπει να παντρευτεί

ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ

Μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου για τα δύο χρυσά μετάλλια.

Το πρώτο για το αγώνισμα, το δεύτερο για τις δηλώσεις του.

Ίσως άνοιξε τον δρόμο για να απαλλαγούμε από τις δηθενιές, τις μεγαλοστομίες και τα πατριωτικά κρεσέντα.

Διότι, ακόμη ηχούν στα αυτιά μας εκείνες οι απίστευτες ανοησίες ότι η πρωτιά είναι εγγεγραμμένη στο DNA των Ελλήνων, που εκστόμισε Ελληνίδα ολυμπιονίκης πριν από αρκετά χρόνια.

• • •

ΔΟΞΑΣΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ

Ο Ισραηλινός Αρτέμ Ντολγκοπιάτ θριάμβευσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους ανδρών στη γυμναστική ― το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο για τη χώρα του, το πρώτο χρυσό στη γυμναστική, το δεύτερο χρυσό στην ιστορία του Ισραήλ (μετά το χρυσό του Γκαλ Φρίντμαν στο σέρφινγκ το 2004 στην Αθήνα).

Ο Ντολγκοπιάτ αναδείχθηκε σε εθνικό ήρωα. Ο πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, διέκοψε το υπουργικό συμβούλιο, του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί, και όλοι οι υπουργοί χειροκρότησαν τον χρυσό ολυμπιονίκη.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτός ο εθνικός ήρωας δεν μπορεί να παντρευτεί στη χώρα που δόξασε.

Η οικογένεια του Ντολγκοπιάτ μετανάστευσε στο Ισραήλ από την Ουκρανία το 2009. Ο πατέρας του είναι μεν Εβραίος, αλλά η μητέρα του όχι. Σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο δεν μπορεί να παντρευτεί στο Ισραήλ, όπου αφενός δεν υπάρχει πολιτικός γάμος και, αφετέρου, οι εβραϊκές, χριστιανικές και μουσουλμανικές αρχές έχουν το μονοπώλιο νομιμοποίησης των γάμων.

«Το Ισραήλ χρειάζεται μια ολυμπιακού μεγέθους αλλαγή» τιτλοφόρησε κύριο άρθρο της η Jerusalem Post, και μάλλον έχει δίκιο.

Πηγή: The Jerusalem Post, Al-Monitor

Ο Ισραηλινός χρυσός ολυμπιονίκης, Αρτέμ Ντολγκοπιάτ, στον τελικό των ασκήσεων εδάφους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. (EPA)

• • •

Ο ΜΥΘΙΚΟΣ ΑΛ ΕΡΤΕΡ

Κάθε χρυσός (και αργυρός και χάλκινος) ολυμπιονίκης αυτονόητα ανήκει στην ελίτ του αθλητισμού. Είναι, όμως, ορισμένοι που αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις, όχι μόνο για το άθλημά τους, αλλά και στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Αμερικανός Αλ Έρτερ (1936 – 2007) πέτυχε τη μυθική επίδοση των 4 χρυσών μεταλλίων στη δισκοβολία σε 4 συνεχείς Ολυμπιάδες: Μελβούρνη 1956, Ρώμη 1960, Τόκιο 1964 και Μεξικό 1968.

Ήταν γεννημένος νικητής. Στους αγώνες κατέβαινε δίχως να είναι το φαβορί, ενίοτε μετά από τραυματισμούς, και έριχνε πάντα τη βολή που έπρεπε να ρίξει για να νικήσει.

Ο Αλ Έρτερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, το 1960. Φωτο: Central Press/Hulton Archive/Getty Images

• • •

ΩΡΑΙΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΡΟΙΣΟ

Το 1959, όταν η Μαρία Κάλλας δημοσιοποίησε τη σχέση της με τον κατά μια εικοσαετία μεγαλύτερό της, Αριστοτέλη Ωνάση, λέγεται ότι τη ρώτησαν:

– Τι σας γοήτευσε στον Ωνάση;

Και η Κάλλας απάντησε:

– Είναι ωραίος σαν τον Κροίσο.

• • •

Η ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η Mihaela Noroc επισκέφθηκε 60 χώρες σε 4 χρόνια με σκοπό να αποτυπώσει την ποικιλομορφία της γυναικείας ομορφιάς.

Η 31χρονη Ρουμάνα αποτύπωσε 600 γυναικεία πρόσωπα, καταδεικνύοντας ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει με την καταγωγή, το χρώμα ή την ηλικία.

Πηγή: The Atlas of Beauty

Κατμαντού, Νεπάλ. The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits by Mihaela Noroc, © 2017. Published by Ten Speed Press.

Αιθιοπία. The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits by Mihaela Noroc, © 2017. Published by Ten Speed Press.