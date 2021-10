Δεν είμαστε ο εξυπνότερος λαός

«ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ

Το 24μελές διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που συνήλθε χθες Κυριακή για να διερευνήσει τις παρατυπίες στις οποίες εμπλέκεται η νυν επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ανακοίνωσε ότι έκανε «σημαντική πρόοδο στην εξέτασή του» και ότι «πολύ σύντομα» (πιθανόν και εντός της ημέρας) θα ανακοινώσει τα συμπεράσματά του.

Η τότε υπ’ αριθμόν 2 στην Παγκόσμια Τράπεζα εμπλέκεται, καθώς και ο τότε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Τζιμ Γιονγκ Κιμ, σε παράτυπους χειρισμούς στη διαμόρφωση του σημαντικού δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το «σκάνδαλο» αφορά ειδικά την Κίνα, η οποία βρισκόταν στη 78η θέση το 2017, θα έπεφτε στην 85η το 2018, αλλά χάρη στις αλλαγές διατήρησε την προηγούμενη θέση της.

Μία διάσταση της υπόθεσης αφορά την αξιοπιστία των διεθνών οργανισμών, διότι, παρά τα όσα καταλογίζονται στη διαμόρφωση των διαφόρων δεικτών και την κατάταξη των χωρών, οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται ευρέως. Ως εκ τούτου, το ΔΝΤ θα αποδυναμωθεί, αν η Γκεοργκίεβα παραμείνει στη θέση της με εξασθενημένο το κύρος της.

Ωστόσο, η απόφαση θα είναι εξόχως πολιτική. Απομάκρυνση της Γκεοργκίεβα θα είναι βούτυρο στο ψωμί των συντηρητικών, δεδομένου ότι υποστηρίχτηκε από τον Ομπάμα, προτάθηκε από τους ευρωπαίους, και πολλές χώρες από τον αναπτυσσόμενο κόσμο την υποστηρίζουν λόγω της πολιτικής της στο ΔΝΤ.

Σημειωτέον, τυχόν απομάκρυνση της Γκεοργκίεβα φαίνεται πως θα έχει συνέχεια. Ο διορισμένος από τον Ντ. Τραμπ νυν πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, David Malpass, κατηγορείται επίσης για χειραγώγηση των δεδομένων και κατατάξεων. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για φλογερό αντίπαλο της Κίνας.

«Πολύ σύντομα» το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα ανακοινώσει την απόφασή του για την παραμονή ή μη της νυν επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στη θέση της.

• • •

ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΣΑΝ ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ;

Όποιος θέλει να καταλάβει γιατί νίκησαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει μια καλή ένδειξη αυτές τις μέρες.

Ο Αφγανός πρόσφυγας στις ΗΠΑ, Νταούντ Βαρντάκ, είναι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας στο Μαϊάμι, αξίας 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή προφανώς δεν ήθελε να τρέχει στα ξενοδοχεία, όταν ταξίδευε στη δυτική ακτή, αγόρασε και μια υπερπολυτελή κατοικία στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 20,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εθνοτικής καταγωγής Παστούν, ο Βαρντάκ είναι γιός του πρώην υπουργού Άμυνας του Αφγανιστάν, Αμπντούλ Βαρντάκ, και πρόεδρος της AD Capital Group, εταιρείας που εδρεύει στο Μαϊάμι. Ο αδελφός του, Χάμεντ Βαρντάκ, έχει την εταιρεία στρατιωτικών μεταφορών NCL Holdings, η οποία προστάτευε τα δρομολόγια προμηθειών του Αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν. Το ύψος των συμβολαίων ξεπερνά τα 360 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Ταλιμπάν αγωνίστηκαν μεν για λάθος υπόθεση, αλλά ήταν έτοιμοι να πεθάνουν γι’ αυτή. Οι κυβερνητικοί ήταν βουτηγμένοι στη διαφθορά. Η διαφορά είναι κολοσσιαία για να μην προβλέψει κανείς ποιος είχε τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον πόλεμο.

Πηγή: Yahoo!Life

Η κατοικία στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 20,9 εκατομμυρίων δολαρίων, που αγόρασε ο γιός του πρώην υπουργού Άμυνας του Αφγανιστάν.

• • •

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ ΛΑΟΣ

Δεν είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου μάς λέει η παγκόσμια κατάταξη «Smartest Countries 2021» βάσει του μέσου IQ.

Όχι μόνον δεν είμαστε πρώτοι, όχι μόνον δεν ξεπερνάμε το 100 στο μέσο IQ, αλλά βρισκόμαστε στην 47η θέση με IQ 93.

Πάντως, δεν χρειάζεται να παίρνουμε πολύ στα σοβαρά αυτές τις κατατάξεις των χωρών. Ιδίως αυτή που δεν μπόρεσε να βρει εξυπνότερη λέξη και κατέληξε στο «smartest».

• • •

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Οριστικά, το 2021 πρέπει να είναι η χρονιά της Ιταλίας.

Κέρδισε τη Eurovision, EURO 2020, τα 100 μέτρα ανδρών και τη σκυταλοδρομία 4x100 ανδρών στους Ολυμπιακούς. Στα τέλη Σεπτεμβρίου κέρδισε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βάρους Κολοκύθας, και μάλιστα με νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η κολοκύθα βάρους 1.217,5 κιλών ενός αγρότη από την Τοσκάνη κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα που διεξήχθη χθες 10 Οκτωβρίου στη Γερμανία. Η ίδια κολοκύθα έσπασε και το παγκόσμιο ρεκόρ βάρους με 1.226 κιλά, όταν ζυγίστηκε τον Σεπτέμβριο.

Η κολοκύθα βάρους 1.226 κιλών ενός αγρότη από την Τοσκάνη που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βάρους Κολοκύθας

• • •

ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΟΥΛΕΤΑ

Οι δεσμοί ανάμεσα στην πλουτοκρατία και την πολιτική εξουσία δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Αδιαμφισβήτητα, επίσης, είναι ισχυρότεροι σε δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα, με πιο κλασικό παράδειγμα τους Ρώσους ολιγάρχες.

Ούτε εντυπωσιάζουν πλέον οι κατά καιρούς αποκαλύψεις για τους Κινέζους μεγιστάνες. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι εκ των έσω μαρτυρίες για τη διαπλοκή ζάμπλουτων κινέζων με το κινεζικό κομμουστικό κόμμα.

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Ντέσμοντ Σουμ «Η κόκκινη ρουλέτα» (Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today’s China), που κυκλοφόρησε φέτος στις 7 Σεπτεμβρίου, σάρωσε σε πωλήσεις ακριβώς γιατί αφηγείται την άνοδο και την πτώση ενός Κινέζου δισεκατομμυριούχου και της συζύγου του που είχαν αναπτύξει στενότατες σχέσεις με την κορυφή της κομματικής ιεραρχίας.

Μεγαλωμένος στη Σαϊγκόν και το Χογκ Κογκ, αμερικανοσπουδαγμένος, με εξαιρετικές επιδόσεις στην κολύμβηση, ο Σουν παντρεύτηκε τη φιλόδοξη επιχειρηματία Γουίτνεϊ Ντουάν. Οι διασυνδέσεις με το κόμμα ήταν το κρίσιμο σημείο για να απογειωθούν επιχειρηματικά. Η είσοδός τους στην αυλή της Τζανγκ Μπέιλι, σύζυγο του τότε πρωθυπουργού Γουέν Τζιαμπάο, και οι άριστες σχέσεις της με την Ντουάν, έκαναν το ζεύγος δισεκατομμυριούχους, όταν απέκτησαν τον διαμετακομιστικό κόμβο στο αεροδρόμιο του Πεκίνου.

Με το αζημίωτο φυσικά. Το ζεύγος ήταν διαρκής τροφοδότης χρημάτων για την Μπέιλι, γνωστής για τον εθισμό της στα διαμάντια (εθεάθη στην Ταϊβάν να φορά μπρασελέ αξίας 300.000 δολαρίων) και επικεφαλής εταιρείας ελέγχου διαμαντιών.

Δεν ήταν η μόνη. Το «λάδωμα» ήταν κανόνας, ισχυρίζεται ο Σουν. Τα χειροποίητα ελβετικά ρολόγια και τα πλούσια τραπεζώματα έδιναν και έπαιρναν. Μόνο τα κρασιά σε ένα γεύμα στο Pavillon Ledoyen του Παρισιού κόστισαν 100.000 δολάρια.

Μετά ήρθε ο Σι Τζινπίνγκ και τα πράγματα άλλαξαν. Έχοντας χωρίσει από τη γυναίκα του, ο Σουν κατάλαβε έγκαιρα ότι το μέλλον ήταν δυσοίωνο, εγκατέλειψε την Κίνα και εγκαταστάθηκε στην Αγγλία με τον γιό του.

Η Γουίτνεϊ Ντουάν δεν το κατάλαβε και μια μέρα εξαφανίστηκε. Ουδείς γνώριζε αν ζούσε ή πέθανε, πού εκρατείτο, για ποιο πράγμα την κατηγορούσαν. Μέχρι που στο παρά ένα της έκδοσης του βιβλίου τηλεφώνησε στον Σουν και του ζήτησε να μην το προχωρήσει, διότι κι αυτός ήταν μπλεγμένος σε παρανομίες, διότι κινδύνευε η ζωή του και η ζωή του παιδιού τους, και παρόμοιες απειλές και εκκλήσεις, που κατά πάσα πιθανότητα υπαγορεύτηκαν από τους φύλακές της.

Το βιβλίο είναι καλογραμμένο, και φαίνεται να δίνει μια εικόνα της διαπλοκής μεταξύ της επιχειρηματικής και κομματικής ελίτ ― και της υπόλοιπης κοινωνίας, μειώνοντας τα λαδώματα όσο κατεβαίνουμε την κλίμακα του πλούτου. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν όσα λέει είναι ειλικρινή και αν όσα δεν λέει είναι σημαντικά, αλλά η μέχρι τούδε σιωπή των Κινέζων μάλλον δείχνει ότι περιέχει πολλές αλήθειες.

Ο Ντέσμοντ Σουμ και η σύζυγός του Γουίτνεϊ Ντουάν.

• • •

ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Το αντίθετο μιας κοινότοπης αλήθειας, είναι ένα ανόητο λάθος. Το αντίθετο μιας βαθιάς αλήθειας, είναι μια άλλη βαθιά αλήθεια.

― Νιλς Μπορ