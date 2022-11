Τζο και Τζιλ Μπάιντεν μεταμφιέστηκαν για το πρώτο Halloween στον Λευκό Οίκο

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ μεταμφιέστηκαν για το πρώτο τους Halloween ως ένοικοι του Λευκού Οίκου.

Το προεδρικό ζεύγος κέρασε τα παιδιά που βρέθηκαν στο event του στολισμένου Λευκού Οίκου, που ήταν γεμάτος κολοκύθες, φώτα και ό,τι άλλο πρόσταζε η περίσταση.

Η Τζιλ Μπάιντεν τίμησε την ημέρα φορώντας περούκα και φτερά ενώ ήταν βαμμένη και στο πρόσωπό της. O Αμερικανός Πρόεδρος από την άλλη επέλεξε να είναι πιο επίσημος φορώντας απλά ένα παλτό.

Το ζευγάρι χαιρέτησε τα παιδιά που βρέθηκαν στο event και τους μοίρασε καραμέλες.

Η νότια πτέρυγα του Λευκού Οίκου ήταν διακοσμημένη με τα χρώματα του φθινοπώρου, ενώ ακουγόταν και τραγούδια όπως τα «Ring of Fire», «Psycho» και «Hall of the Mountain King», που ταιριάζουν στην περίσταση.

Το Halloween αποτελεί πλέον παράδοση για τον Λευκό Οίκο, που ξεκίνησε να γιορτάζεται με την σημερινή του μορφή από τα μέσα του 20ου αιώνα.

Φωτ.: EPA

Φωτ.: EPA

Με πληροφορίες του Reuters