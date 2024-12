Τζάστιν Μπαλντόνι - Τζόνι Ντεπ: Προσέλαβαν την ίδια γυναίκα κατά Μπλέικ Λάιβλι και Άμπερ Χερντ

Καθώς η υπόθεση Μπλέικ Λάιβλι κατά Τζάστιν Μπαλντόνι ταρακουνά το Χόλιγουντ, πέρα από τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, η μήνυση της ηθοποιού περιέχει ακόμη μία σοβαρή καταγγελία: Πως ο συμπρωταγωνιστής της εσκεμμένα και μεθοδευμένα επιχείρησε να διαβάλλει τη φήμη της.

Ήταν κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την ταινία «It Ends With Us», όπου Λάιβλι και Μπαλντόνι συμπρωταγωνιστούν, όταν ο τελευταίος προσέλαβε μια υπεύθυνη διαχείρισης κρίσεων, τη Μελίσσα Νέιθαν. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως στόχος του ήταν να διαχειριστεί τις απειλές της Λάιβλι να τινάξει στον αέρα την παραγωγή - που ανήκε σε δική του εταιρεία, εκτός των άλλων. Η Μπλέικ Λάιβλι, ωστόσο, τον κατηγορεί πως αυτό που επιδίωκε ήταν να καταστρέψει την ίδια, τη φήμη και την προσωπικότητά της, με αθέμιτες μεθόδους και τη «βοήθεια» trolls του Διαδικτύου.

Στιγμιότυπο από την ταινία It ends With Us

Όπως αποκαλύφθηκε, η γυναίκα που προσέλαβε ο Μπαλντόνι ήταν η ίδια εταιρεία που είχε προσλάβει παλαιότερα και ο Τζόνι Ντεπ, επιχειρώντας να «διαχειριστεί» την κρίση με την Άμπερ Χερντ.

Η ταινία «It Ends with Us» από την αρχή της δημιουργίας της απασχόλησε τον Τύπο. Το υποτιθέμενο δράμα μεταξύ της πρωταγωνίστριας Μπλέικ Λάιβλι και του συμπρωταγωνιστή/παραγωγού Τζάστιν Μπαλντόνι, καταρχάς. Εκτός από όλες τις φήμες ότι η Λάιβλι και ο Μπαλντόνι είχαν τσακωθεί στα γυρίσματα, ήταν επίσης αξιοσημείωτο ότι οι δύο ηθοποιοί έκαναν μόνο ξεχωριστές συνεντεύξεις για το έργο και δεν εμφανίστηκαν ποτέ μαζί. Η ευθύνη έπεσε γρήγορα στους ώμους της Λάιβλι, καθώς εικαζόταν ότι ήταν αυταρχική ως ηθοποιός και ότι στο σετ το έπαιζε ντίβα για να πάρει ό,τι ήθελε. Το κοινό επέκρινε τις συνεντεύξεις της, ενώ εμφανίστηκαν και παλαιότερες, ατάκες από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα social media, για να τη διαλύσουν περαιτέρω. Η κοινή γνώμη στράφηκε εναντίον της σχεδόν αμέσως, σε χρόνο μηδέν.

Στιγμιότυπο από την ταινία It ends With Us

Η μήνυση όμως, που κατέθεσε πρόσφατα η Μπλέικ Λάιβλι εναντίον του Μπαλντόνι περιλαμβάνει εξαντλητικές καταγγελίες για ανάρμοστη και εξευτελιστική συμπεριφορά εκ μέρους του στο πλατό της ταινίας. Η Λάιβλι ατηγορεί επίσης την εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, ότι προσέλαβαν μια εταιρεία κρίσης δημοσίων σχέσεων για να ξεκινήσουν μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της και να καταστρέψουν τη φήμη της.

«Για να προστατευτεί από τον κίνδυνο η Λάιβλι να αποκαλύψει ποτέ την αλήθεια για τον Μπαλντόνι, η ομάδα Μπαλντόνι/Wayfarer δημιούργησε, φύτεψε και ενίσχυσε περιεχόμενο που είχε σχεδιαστεί για να αποδομήσει την αξιοπιστία της», αναφέρει η μήνυση.

Στιγμιότυπο από την ταινία It ends With Us

Στο προσκήνιο και πάλι η υπόθεση Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, πολυάριθμες καταγγελίες εναντίον του Μπαλντόνι φάνηκαν να πείθουν την κοινή γνώμη να ταχθεί με τη Λάιβλι, ιδιαίτερα μετά από ρεπορτάζ των New York Times που αποκάλυπτε διαλόγους μεταξύ του Μπαλντόνι και της εταιρείας της Μελίσσα Νέιθαν. Τότε ήταν που επανήλθε στο προσκήνιο η υπόθεση Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερντ. Μετά τη δικαστική τους διαμάχη, η καριέρα της Χερντ ουσιαστικά καταστράφηκε.

Στιγμιότυπο από την ταινία It ends With Us

Η είδηση ότι ο Μπαλντόνι είχε προσλάβει τη Μελίσσα Νέιθαν είχε αποκαλυφθεί από το The Hollywood Reporter στις 13 Αυγούστου.

Πριν ιδρύσει τη δικής της εταιρεία, η Μελίσσα Νέιθαν είχε συνεργαστεί με τον Τζόνι Ντεπ κατά τη διάρκεια της δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της Χερντ, όπως αναφέρει το NBC News. Μετά το τέλος της δίκης, πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν ρεπορτάζ για στοχευμένη εκστρατεία εναντίον της Χερντ προκειμένου να επηρεάσει την κοινή γνώμη υπέρ του Ντεπ.

«Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αποδειχθεί η απόδοση σε περιπτώσεις διαδικτυακής χειραγώγησης», είπε ο δημοσιογράφος Alexi Mostrous, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα για το podcast του Who Trolled Amber (Ποιος τρόλαρε την Άμπερ). «Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσουμε όλα όσα κάνουν».

Φωτογραφία: Getty Images

Οι τακτικές της Μελίσσα Νέιθαν κατά Λάιβλι και Χερντ

Οι New York Times αποκάλυψαν τις τακτικές της Νέιθαν με τον Μπαλντόνι σε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Μπορούμε να θάψουμε τους πάντες: Μέσα σε μια μηχανή επάλειψης του Χόλιγουντ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπαλντόνι έγραφε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι πρέπει να είσαι σκληρή και να δείξεις τη δύναμη του, τι μπορείς να κάνεις σε αυτά τα σενάρια. Θέλω να αισθάνεται ότι [η Λάιβλι] θα θαφτεί». Εκ μέρους της εταιρείας, η υπεύθυνη απάντησε: «Δεν μπορούμε να γράψουμε ότι θα την καταστρέψουμε» για να επιστρέψει λίγα λεπτά αργότερα, γράφοντας: «Φαντάσου να καταλήξει σε λάθος χέρια ένα έγγραφο που να λέει όλα όσα θέλει. Ξέρεις ότι μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε, αλλά δεν μπορώ να το γράψω αυτό σε έγγραφα. Θα είμαι πολύ σκληρή».

Φωτογραφία: EPA

Η αμφιλεγόμενη τακτική ονομάζεται «astroturfing» και αφορά στην στοχευμένη εκστρατεία δυσφήμισης κατά κάποιου προσώπου. Ο ιθύνων νους πίσω από αυτήν, κάθε φορά, συντονίζει βασικά fake accounts - καμιά φορά και πραγματικά - στα κοινωνικά δίκτυα, για να προωθήσουν μια αφήγηση. Μοιάζει με «γνήσια κοινή γνώμη», αλλά είναι εντελώς κατασκευασμένη. Οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων ή διαχείρισης κρίσεων που χρησιμοποιούν την τακτική αυτή, ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τα στερεότυπα - στην προκειμένη περίπτωση της Λάιβλι, προκρίθηκε το «γυναίκες με εξουσία που είναι ελεγκτικές ή απαιτητικές».

Φωτογραφία: EPA

Η Λάιβλι «αντικείμενο στοχευμένης, πολυκαναλικής διαδικτυακής επίθεσης»

Στο ίδιο δημοσίευμα, οι New York Times αναφέρουν πως σύμβουλος μάρκετινγκ, η Terakeet, συνέταξε αναφορά τον περασμένο Αύγουστο για την Λάιβλι, η οποία συμπέρανε ότι πιθανότατα είχε γίνει «αντικείμενο "στοχευμένης, πολυκαναλικής διαδικτυακής επίθεσης" παρόμοιας με εκείνης εναντίον της Χερντ και ότι έβλαπτε τη φήμη της».

Επιπλέον, η Terakeet φέρεται να ανακάλυψε ότι τα πρόσφατα αποτελέσματα αναζήτησης για το όνομα της Λάιβλι περιελάμβαναν έναν δυσανάλογο αριθμό αναφορών στον Μπαλντόνι - κάτι «ασυνήθιστο» δεδομένου ότι ήταν μια ηθοποιός που εργαζόταν στο Χόλιγουντ για περισσότερα από 20 χρόνια.

Άμπερ Χερντ/ Φωτογραφία: EPA

«Η αναφορά δεν προσδιόρισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Αλλά αναλύοντας "το σύνολο του ευρετηρίου αναζήτησης της Google" για το όνομα της κυρίας Λάιβλι, διαπιστώθηκε ότι το 35% των αποτελεσμάτων περιελάμβανε επίσης αναφορά στον Μπαλντόνι. Αυτό ήταν πολύ ασυνήθιστο, δεδομένης της διάρκειας της καριέρας της, σύμφωνα με την Terakeet, που υπαινίσσεται ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης χειραγωγείται», έγραψαν οι NYT.

Παρόλο που τα ευρήματα της Terakeet, όπως μεταδόθηκαν από τους NYT, δεν συσχέτισαν ευθέως τη διαμάχη Λάιβλι εναντίον Μπαλντίνι με την υπόθεση Χερντ εναντίον Ντεπ, τελικά παρατηρήθηκαν ομοιότητες - κύρια εκ των οποίων είναι ότι και οι δύο καταστάσεις αφορούσαν άνδρες που φέρεται να προσέλαβαν τη Μελίσσα Νέιθαν για να τους υπερασπιστεί κατά των γυναικών.

Η Άμπερ Χερντ στο δικαστήριο / Φωτογραφία: EPA

Παρά το γεγονός ότι γενικά αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο ή να μοιράζεται αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, η Άμπερ Χερντ έσπευσε να δημοσιεύσει δήλωση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της μήνυσης της Λάιβλι.

Η Χερντ είπε στο NBC News σε μια αποκλειστική δήλωση: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η απόλυτη προσωποποίηση του κλασικού ρητού, "Ένα ψέμα ταξιδεύει στα μισά του κόσμου πριν η αλήθεια προλάβει να φορέσει τις μπότες της". Το είδα από πρώτο χέρι και από κοντά είναι τόσο τρομακτικό όσο και καταστροφικό».

Ο Τζόνι Ντεπ χαιρετά συγκεντρωμένους φαν που τον αποθεώνουν με τη λήξη της δίκης υπέρ του / Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από NBC News, Out, New York Times