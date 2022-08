Τρομακτικές αποκαλύψεις για τον Τραμπ που ήθελε τους στρατηγούς του σαν Ναζί - «Γ@@@οι, γιατί δεν είστε σαν τους Γερμανούς;»

Βιβλίο υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμούσε οι στρατηγοί του Πενταγώνου να είναι σαν τους Γερμανούς ναζί στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε επικοινωνία που είχε με τον τέως προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι, βετεράνο του σώματος πεζοναυτών, ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε οργισμένος ένα παράπονο: «Εσείς οι γα@@@@@οι στρατηγοί, γιατί δεν μπορείτε να είστε σαν τους Γερμανούς στρατηγούς».

Ο Κέλι ρώτησε σε ποιους αναφέρεται και ο τέως πρόεδρος του απάντησε: «Τους Γερμανούς στρατηγούς στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σύμφωνα με το απόσπασμα του βιβλίου "The Divider: Trump in the White House" του Πίτερ Μπέικερ, που δημοσιεύεται από το New Yorker, η αντίδραση του βετεράνου ήταν να επισημάνει πως ο ηγέτης των Ναζί, Αδόλφος Χίτελ, παρολίγον να δολοφονηθεί από έναν από τους στρατηγούς του.

«Όχι, όχι, όχι, τού ήταν πολύ πιστοί» απάντησε ο Τραμπ, προφανώς αγνοώντας πως ο Κλάους φον Στάουφενμπεργκ σχεδίασε τη δολοφονία του Χίλτερ τον Ιούλιο του 1944 με την τοποθέτηση βόμβας στα κεντρικά γραφεία στο Wolf Lair.

Εν συνεχεία, ο Κέλι παρατήρησε πως δεν υπάρχει κάποιος στρατιωτικός ο οποίος να είναι απόλυτα πιστός στον πρόεδρό του. Αντιθέτως, ορκίζονται, όπως όλοι οι επαγγελματίες, στις ένοπλες δυνάμεις, «να στηρίζουν και προστατεύουν το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών από όλους του εχθρούς, ξένους και ντόπιους».

Ο παραπάνω διάλογος φέρεται να έλαβε χώρα μετά από διαμάχη σχετικά με τον θαυμασμό του Τραμπ στις στρατιωτικές παρελάσεις, κάτι που είχε φανεί και από την επίμονη προσπάθειά του να πραγματοποιείται μία τέτοια για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Αλλά, η πρότασή του δεν είχε τύχει αποδοχής και τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, κατά την παρουσία του τότε Αμερικανού προέδρου στη Γαλλία και τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης, ένας Γάλλος στρατηγός απευθύνθηκε σε έναν Αμερικανό ομόλογό του, λέγοντάς του: «Θα το κάνεις και εσύ αυτό του χρόνου». Αυτό ήταν αρκετό για να του «καρφωθεί» η ιδέα.

Μόλις επέστρεψε στην Ουάσινγκτον, κατέστρωσε το πλάνο του για τη «μεγαλύτερη, σπουδαιότερη στρατιωτική παρέλαση για την 4η Ιουλίου». Αλλά τ΄«όνειρο» δεν έγινε αποδεκτό από το υπουργικό του συμβούλιο.

«Θα προτιμούσα να καταπιώ οξύ» φέρεται να είπε ο υπουργός Άμυνας, Τζέιμς Μάτις, επισημαίνοντας πως το σχέδιο ήταν τόσο κοστοβόρο όσο και επικίνδυνο καθώς οι πολίτες θα τρόμαζαν από την εμφάνιση τανκ στους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Το θέμα επανερχόταν συχνά στην ατζέντα και με κάθε αποτυχία, ο θαυμασμός που έτρεφε ο Τραμπ προς το στρατιωτικό προσωπικό «πάγωνε». Σε συζήτησή του με τον Κέλι και άλλον αξιωματούχο, τον Πολ Σέλβα, είχε εμφανιστεί έκπληκτος που το σχέδιό του δεν είχε λάβει την αποδοχή τους.

Ο Σέλβα, ο οποίος είχε μεγαλώσει στην Πορτογαλία την περίοδο της δικτατορίας του Αντόνιο ντι Ολιβέιρα Σαλαζάρ, ενημέρωσε τον πρόεδρο πως «οι παρελάσεις είναι για να δει ο λαός αυτούς που έχουν τα όπλα. Και σε αυτή τη χώρα, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν είμαστε αυτό».

«Άρα, δεν σου αρέσει η ιδέα;» ρώτησε ο Τραμπ.

«Όχι» είπε εκείνος. «Είναι αυτό που κάνουν οι δικτάτορες».

Με πληροφορίες από Guardian