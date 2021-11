Τρανσοφοβικό παραλήρημα από λεσβία porn star: «Μαζική εκτέλεση και λιντσάρισμα στις τρανς γυναίκες»

Αντιδράσεις στα social media και οργή κατά του BBC έχουν προκαλέσει οι δημόσιες αναρτήσεις μίσους κατά των τρανς από την γκέι porn star Λίλι Κέιντ, που απροκάλυπτα υποκινεί σε πράξεις βίας εναντίον τους.

Στις 26 Οκτωβρίου, το BBC δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Προωθούμαστε στο σεξ από κάποιες τρανς γυναίκες» (“We’re being pressured into sex by some trans women").



Το σχεδόν 4.000 λέξεων άρθρο έδινε βήμα σε λογής φωνές που επέμεναν πως οι cisgender λεσβίες πιέζονται στη βιομηχανία του σεξ από τρανς γυναίκες.

Και παρότι το BBC υπερασπίστηκε ως εμπεριστατωμένο και «αυστηρής συντακτικής διαδικασίας» το άρθρο, σε αυτό δεν φιλοξενείται ο αντίλογος, εν προκειμένω η άποψη των τρανς γυναικών.



Μεταξύ όσων μίλησαν για το θέμα στη δημοσιογράφο του κρατικού δικτύου Καρολάιν Λόουμπριτζ ήταν και η λεσβία πορν σταρ Λίλι Κέιντ (Lily Cade), η οποία το μόνο που ανέφερε στη συνέντευξη ήταν πως κάποια στιγμή αρνήθηκε να γυρίσει σκηνή με μια τρανς γυναίκα.

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα, από τη στιγμή της δημοσίευσης του άρθρου, η ίδια έχει προβεί σε ένα τρανσοφοβικό παραλήρημα με λογής αναρτήσεις μίσους μέσω των οποίων καλεί σε βία κατά των τρανς γυναικών.

Σε πάνω από μία ανάρτηση, ζητά απροκάλυπτα τη μαζική εκτέλεση των τρανς γυναικών.

«Αν το αφήνατε πάνω μου, θα εκτελούσα και την τελευταία προσωπικά» έγραφε, μεταξύ άλλων, προτρέποντας ονομαστικά το λιντσάρισμα συγκεκριμένων προσώπων.

«Δεν μπορούν να χτυπήσουν τη Λίλι Κέιντ. Είναι ήδη νεκρή. Είμαι η σφαίρα, σκύλα. Είμαι μια γαμ@@@@η στρατιώτης. Είσαι έτοιμη; Εγώ είμαι» γράφει στο ίδιο ποστ.



Σε άλλη ανάρτησή της, συνέκρινε την ύπαρξη των τρανς με τη ρατσιστική θεωρία συνομωσίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης» (σ.σ που μιλά για δήθεν σχέδιο δημογραφικής αντικατάστασης των χριστιανών της Ευρώπης από μουσουλμάνους που μεταναστεύουν και τεκνοποιούν στα εδάφη της), σημειώνοντας πως «αν οι άραβες έκαναν το 3% από αυτό που έχουν κάνει οι τρανς, θα τους είχατε βομβαρδίσει επιστρέφοντάς τους στην παλαιολιθικη εποχή».



Επιπλέον, στην ίδια ανάρτηση, αναφέρει πως οι τρανς θα πρέπει να «σκοτωθούν... όπως προστάζει το χρέος του ανθρώπου για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από παιδόφιλα ανώμαλα τέρατα», προσθέτοντας πως ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου «ήταν η πτώση της Ρώμης».



Τα τελευταία χρόνια, η Κέιντ έχει κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες για σεξουαλική επίθεση. Η ίδια, αναφερόμενη σ'αυτές τις κατηγορίες, σημείωσε σε ένα από τα ποστ στο μπλογκ της: «Αν ένας βιαστής είναι κάποιος που κατηγορείται δημοσίως για σεξουαλικό παράπτωμα, τότε είμαι. Το ίδιο είναι οι τρεις από τους τέσσερις τελευταίους προέδρους σας, οι άνδρες που κάθονται στα σαλόνια της εξουσίας και οι άνδρες που κρίνουν τους νόμους σας. Το ίδιο είναι όλοι οι ήρωές σας και το ξέρετε, αλλά δεν σας νοιάζει» αέφερε.



Οι τρομακτικές αναρτήσεις της Κέιντ προκάλεσαν σοκ στα social media, δημιουργώντας ένα κύμα συμπαράστασης στα τρανς άτομα, αλλά και οργής απέναντι στο BBC που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί.



Το βρετανικό κρατικό δίκτυο δέχεται ολοένα και περισσότερες δημόσιες εκκλήσεις για την απομάκρυνση του άρθρου.

Με πληροφορίες από PinkNews