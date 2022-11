Τραγουδιστής της κάντρι πέθανε λίγες ώρες μετά τον γάμο του

Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Jake Flint πέθανε λίγες ώρες μετά το γάμο του το Σάββατο. Ήταν μόλις 37 ετών.

«Με ραγισμένη καρδιά και βαθιά θλιμμένη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Jake Flint απεβίωσε με τραγικό τρόπο», έγραψε η μάνατζέρ του, Μπρέντα Κλάιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.

«Προσπάθησα αρκετές φορές σήμερα να κάνω μια ανάρτηση, αλλά δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που δεν μπορείς να επεξεργαστείς», πρόσθεσε η Cline, η οποία δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου του καλλιτέχνη και τραγουδοποιού του Red Dirt.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Oklahoman, ο Flint πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στον ύπνο του.

Η χήρα του, Brenda Flint, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον γάμο τους που δείχνει τον τραγουδιστή να χορεύει στην ύπαιθρο, και να αγκαλιάζει και να φιλάει τη νέα του νύφη, ενώ ένας φωτογράφος καταγράφει τις τρυφερές στιγμές.

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση την Τρίτη, η Brenda Flint μοιράστηκε τον πόνο που ένιωθε.

«Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντ' αυτού πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον άντρα μου. Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να νιώθουν τόσο πόνο», έγραψε. «Η καρδιά μου είναι χαμένη και απλά θέλω πραγματικά να επιστρέψει. Δεν αντέχω άλλο. Τον χρειάζομαι εδώ».

Από τις 2 Δεκεμβρίου, ο Jake είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει μια σειρά συναυλιών στην Οκλαχόμα και το Αρκάνσας που θα συνεχιζόταν μέχρι τον Μάιο του 2023.

«Τον αγαπούσα πολύ σαν γιο μου. Ο πιο αστείος, ο πιο ξεκαρδιστικός, ο πιο σκληρά εργαζόμενος, ο πιο αφοσιωμένος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκα ποτέ στην καριέρα μου», συνέχισε η Cline στην ανάρτησή της.

Ο Flint, που καταγόταν από την Tulsa, είχε γεννηθεί το 1985 και μεγάλωσε στο Holdenville και έζησε στο Mounds.

Ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα "Hurry Up and Wait", "Long Road Back Home", "What's Your Name?" και "Cowtown".

«Ο Τζέικ είχε αμέτρητους φίλους και δεν είμαι σίγουρος πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική απώλεια», συνέχισε η Cline. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τη νέα του σύζυγο Brenda, τη μητέρα του Jake, την αδελφή του και την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους του».

«Αυτό θα είναι απίστευτα δύσκολο για πάρα πολλούς. Σε αγαπάμε Τζέικ και θα σε έχουμε για πάντα στην καρδιά μας».

Οι θαυμαστές του Flint έστειλαν την αγάπη και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του, γράφοντας λόγια παρηγοριάς στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Cline.