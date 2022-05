Τι σκέφτηκε η βασίλισσα Ελισάβετ για την Μέριλιν Μονρόε μετά τη γνωριμία τους το 1956;

Η βασίλισσα Ελισάβετ έχει συναντήσει αμέτρητους πολιτικούς ηγέτες και σημαντικές προσωπικότητες κατά τη διάρκεια της 70χρονης ηγεμονίας της, αλλά μια από τις διασημότερες συναντήσεις της είναι όταν γνώρισε την Μέριλιν Μονρόε.

Το καλοκαίρι του 1956, η Μέριλιν Μονρόε πέρασε τέσσερις μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον σύζυγό της, Άρθπυρ Μίλερ, για να γυρίσει την τελευταία της ταινία «The Prince and the Showgirl», με συμπρωταγωνιστή τον Σερ Λόρενς Ολίβιε.

Και ήταν ξεκάθαρο ότι είχε έναν άλλο στόχο κατά την επίσκεψή της: να συναντήσει την βασίλισσα Ελισάβετ.

Το «The Prince and the Showgirl», βρετανική κομεντί του 1957 με πρωταγωνιστές τη Μέριλιν Μονρόε και τον Λόρενς Ολίβιε.

Η στιγμή που οι δύο θρυλικές γυναίκες συναντήθηκαν περιγράφεται στο νέο βιβλίο «When Marilyn Met the Queen», που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα του βιβλίου, Μισέλ Μόργκαν, το ενδιαφέρον της Μονρόε με τη βασίλισσα Ελισάβετ έγινε ακόμη πιο έντονο στην παραμονή της στο Englefield Green, το οποίο απέχει μόλις τέσσερα μίλια από το Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Το όνειρό της ήταν να πιει τσάι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και ο δημοσιογράφος Άλαν Άρνολντ βρήκε το αίτημα στην καθημερινή του λίστα», γράφει.

Αν και δεν ήπιε ποτέ τσάι με τη βασίλισσα Ελισάβετ, η Μέριλιν Μονρόε είχε την ευκαιρία να τη συναντήσει στο τέλος του ταξιδιού της στις 29 Οκτωβρίου 1956, όταν προσκλήθηκε να παρακολουθήσει μια παράσταση στο Empire Theatre στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, μαζί με μερικούς από τους πιο διάσημους σταρ του κινηματογράφου της εποχής.

Την ημέρα της παράστασης ("The Queen's Show" όπως το ονόμασε η Μονρόε), ξόδεψε ώρες να ετοιμάζεται. Καθώς η Μέριλιν βγήκε από το αυτοκίνητό της μπροστά από το θέατρο αργότερα εκείνο το βράδυ, οι κάμερες πήραν φωτιά ενώ αμέτρητοι φανς της είχαν κατακλύσει τους δρόμους για να δουν την Αμερικανίδα σταρ.

29 Οκτωβρίου 1956: Η βασίλισσα Ελισάβετ σφίγγει το χέρι της Μέριλιν Μονρόε, που στέκεται δίπλα στον Victor Mature, πριν την παράσταση "The Battle of the River Plate", στο Empire Theatre του Λονδίνου. Φωτ: Keystone/Getty Images