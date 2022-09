Skytrax World Airline Awards 2022: Αυτή είναι η καλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο

Από τον Covid μέχρι το χάος με τις αεροπορικές πτήσεις, το 2022 ήταν άλλη μια δύσκολη χρονιά για την αεροπορική βιομηχανία.

Σε μεγάλο μέρος του βόρειου ημισφαιρίου, η πολυάσχολη καλοκαιρινή περίοδος χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ στις ΗΠΑ, νέα μελέτη αυτή την εβδομάδα διαπίστωσε ότι η ικανοποίηση των επιβατών αεροπλάνων μειώνεται σε όλους τους τομείς.

Η Skytrax, ένας ιστότοπος αξιολόγησης και κατάταξης αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διεξήγαγε έρευνες σε περισσότερους από 14 εκατομμύρια πελάτες, σε πάνω από 100 χώρες από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022 για να βρει την τρέχουσα αγαπημένη αεροπορική εταιρεία του κόσμου.

Και ο φετινός νικητής δεν ήταν άγνωστος στο βάθρο. Η Qatar Airways έχει κερδίσει το κορυφαίο βραβείο συνολικά επτά φορές από τότε που καθιερώθηκαν το 1999. Ο αερομεταφορέας με τη σημαία του Κατάρ απέσπασε οκτώ ακόμη βραβεία, μεταξύ των οποίων Best Business Class, Best Business Class Seat και Best Business Class Lounge Dining.

Μόλις πριν δύο μήνες, η Qatar Airways κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη του AirlineRatings.com με τις καλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Qatar Airways, Akbar Al Baker, ευχαρίστησε τους «απίστευτους υπαλλήλους» του για «τη συνεχή αφοσίωση και την προσπάθειά τους» και δήλωσε ότι «το να κερδίζουμε αυτά τα βραβεία την ίδια χρονιά που γιορτάζουμε την 25η επέτειό μας είναι ακόμη πιο ωραίο»..

Η Singapore Airlines, ο νέος νούμερο 2 αερομεταφορέας στον κόσμο σύμφωνα με την έρευνα της Skytrax, κέρδισε επίσης εννέα βραβεία, μεταξύ των οποίων Best Cabin Staff, Best First Class, Best First Class Seat και Best First Class Catering.

Η έκπληξη της Ryanair

Ο αερομεταφορέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Emirates, κατέλαβε την τρίτη θέση και βραβεύτηκε επίσης για Best Inflight Entertainment, Best Economy Class, Best Economy Class Catering και Best Premium Economy Class Seat.



Η ιαπωνική ANA (All Nippon Airways) κατέλαβε την τέταρτη θέση και ανακηρύχθηκε επίσης World's Cleanest Airline, καθόλου ευκαταφρόνητο κατόρθωμα, όταν δύο χρόνια Covid-19 σήμαιναν ότι οι πελάτες προσέχουν ιδιαίτερα τα πρότυπα υγιεινής και καθαριότητας.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas κατέλαβε την πέμπτη θέση στην έρευνα σε περισσότερες από 350 αεροπορικές εταιρείες, η οποία διεξήχθη στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, ιαπωνικά και κινεζικά.

Η Delta Air Lines αναδείχθηκε κορυφαία αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ, κερδίζοντας έξι κατηγορίες βραβείων ανά περιοχή, ενώ η Turkish Airlines κορυφαίος αερομεταφορέας στην Ευρώπη, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του άκρως ανταγωνιστικού τίτλου της καλύτερης αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Σε μια από τις μεγαλύτερες ανακατατάξεις, η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair -που ποτέ δεν φοβήθηκε να προκαλέσει αντιδράσεις στην 37χρονη ιστορία της- θριάμβευσε στα βραβεία για πρώτη φορά, κατακτώντας το στέμμα της καλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.

Αυτή η επιτυχία της στους πελάτες πρέπει να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αναδείχθηκε αυτό το καλοκαίρι ως μία από τις πιο αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες της περιοχής, ακυρώνοντας σχετικά λίγες πτήσεις και προσφέροντας μάλιστα πτήσεις «διάσωσης» τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να βοηθήσει όσους είχαν εγκλωβιστεί λόγω ακυρώσεων από τους ανταγωνιστές της.

Η Albertine Murasira, αεροσυνοδός της RwandAir, η οποία κέρδισε το βραβείο Best Airline Staff Service στην Αφρική, δήλωσε ότι το βραβείο θα ενθαρρύνει τον αερομεταφορέα να ανεβάσει περισσότερο τα στάνταρ.

Ο Edward Plaisted, διευθύνων σύμβουλος της Skytrax, δήλωσε ότι ενώ τα βραβεία γιορτάζουν τα καλύτερα των αερομεταφορών, ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πίεση του Covid, τις ελλείψεις προσωπικού και τις αυξήσεις τιμών των καυσίμων που προκαλούνται από τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Οι 20 κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο το 2022, σύμφωνα με τη Skytrax:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA (All Nippon Airways)

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Τουρκικές Αερογραμμές

8. Air France

9. Korean Air

10. Swiss International Air Lines

11. British Airways

12. Etihad Airways

13. China Southern Airlines

14. Hainan Airlines

15. Lufthansa

16. Cathay Pacific

17. KLM

18. EVA Air

19. Virgin Atlantic

20. Vistara