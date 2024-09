Σάλος στη Βρετανία για το κόστος των παραδοσιακών καπέλων της Βασιλικής Φρουράς από γούνα αρκούδας

Τα χαρακτηριστικά καπέλα από δέρμα αρκούδας που φορούν οι Βρετανοί στρατιώτες έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κοστίζουν πάνω από 2.000 λίρες το καθένα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας (MoD).

Το κόστος των τελετουργικών καπέλων, φτιαγμένων από γούνα μαύρων αρκούδων, αυξήθηκε κατά 30% μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύφθηκαν ως απάντηση σε αίτημα για την Ελευθερία της Πληροφόρησης από ακτιβιστές για την καλή διαβίωση των ζώων. Η ομάδα People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) είναι κατά της χρήσης πραγματικής γούνας κατ' αρχήν, αλλά λένε ότι είναι πλέον ένα οικονομικό όσο και ηθικό ζήτημα, με 1 εκατομμύριο λίρες να δαπανώνται για γούνινα καπέλα τα τελευταία χρόνια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: «Είμαστε ανοιχτοί να εξερευνήσουμε εναλλακτικές λύσεις για ψεύτικη γούνα εάν πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις». Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου είπε ότι μια έκδοση από ψεύτικη γούνα θα πρέπει να ικανοποιεί 'παραμέτρους ασφάλειας και ανθεκτικότητας' και ότι 'καμία εναλλακτική δεν πληροί όλα αυτά τα κριτήρια μέχρι σήμερα'.

Η απότομη αύξηση της τιμής εξηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών ως αποτέλεσμα της αλλαγής στις «συμβατικές ρυθμίσεις» για τα καπέλα, τα οποία είναι όλα φτιαγμένα από γούνα αρκούδων που θηρεύονται στον Καναδά. Το κόστος των καπέλων που φορά η Βασιλική Φρουρά αυξήθηκε από 1.560£ το καθένα το 2022 σε 2.040£ το 2023. Η Elisa Allen, από την Peta, κάλεσε το Υπουργείο Άμυνας «να σταματήσει να σπαταλά τις λίρες των φορολογουμένων σε καπέλα από σφαγμένα άγρια ​ζώα και να στραφεί στην ψεύτικη γούνα σήμερα». Τα χαρακτηριστικά ψηλά καπέλα φοριούνται σε τελετουργικές εκδηλώσεις όπως το Trooping the Colour και τα στοιχεία από το MoD δείχνουν ότι 24 νέα καπέλα αγοράστηκαν το 2023 και 13 το 2022. Την τελευταία δεκαετία το ποσό που δαπανήθηκε γι' αυτά ήταν πάνω από ένα εκατ. βρετανικές λίρες.

Οι υπερασπιστές της χρήσης καπέλων από πραγματική γούνα υποστήριξαν ότι έχουν μεγάλη διάρκεια και διατηρούν την εμφάνισή τους για τέτοιες στρατιωτικές περιστάσεις βιτρίνας. Οι ακτιβιστές για την καλή διαβίωση των ζώων ισχυρίστηκαν ότι είναι σκληρό και περιττό για τη Βασιλική Φρουρά να χρησιμοποιεί πραγματική γούνα, λέγοντας ότι χρειάζεται η γούνα μιας αρκούδας για να φτιάξει ένα καπέλο.

Η απόφαση για τη χρήση πραγματικής γούνας εναπόκειται στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι στη βασιλική οικογένεια, αλλά όπως αποκάλυψε προηγουμένως το BBC, η βασίλισσα Καμίλα αποφάσισε από φέτος να παίρνει ρούχα από ψεύτικη γούνα.

Με πληροφορίες από BBC