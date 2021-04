SAG Awards: Στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» το μεγάλο βραβείο- Οι λαμπερές εμφανίσεις

Η «Δίκη των 7 του Σικάγου», του Netflix, απέσπασε την ύψιστη «τιμή» στα βραβεία SAG, γράφοντας ιστορία.

Η ταινία του Άαρον Σόρκιν έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο φιλμ πλατφόρμας streaming που παίρνει το σημαντικότερο βραβείο που απονέμει το Αμερικανικό Σωματείο Ηθοποιών, εκείνο για τη συνολική ερμηνεία.

Παράλληλα, με αυτή τη βράβευση ο Μάικλ Κίτον σημείωσε ένα νέο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος που ήταν στο καστ τριών ταινιών που τιμήθηκαν με το βραβείο SAG, μετά το «Birdman» το 2014 και το «Spotlight» το 2015.

H 27η απονομή των βραβείων SAG έγινε σε μια μαγνητοσκοπημένη τηλεδιάσκεψη, λόγω των περιορισμών που επιβάλει η πανδημία. Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου. Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο στα 43 του, έπειτα από μάχη για τον καρκίνο, τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο «Ma Rainey's Black Bottom».

Για την ερμηνεία της στην ίδια ταινία η Βαϊόλα Ντέιβις απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου. Ο Ντάνιελ Καλούγια (Judas and the Black Messiah) και η Γιουν Γιου-Τζουνγκ (Minari) τιμήθηκαν με τα βραβεία Β’ ανδρικού και Β’ γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.





Στην κατηγορία της τηλεόρασης, η Άνια Τέιλορ- Τζόι πήρε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι-σειρά, για το «The Queen's Gambit». Το αντίστοιχο ανδρικό βραβείο πήγε στον Μαρκ Ράφαλο για το «I Know This Much Is True».

Το βραβείο καλύτερης συνολικής ερμηνείας σε δραματική σειρά πήγε στο «The Crown», για το οποίο η Τζίλιαν Άντερσον πήρε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στην ίδια κατηγορία.

Αντίστοιχα, το βραβείο συνολικής ερμηνείας κωμικής σειράς πήγε στο «Schitt’s Creek», για το οποίο η Κάθριν Ο’ Χάρα απέσπασε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε αυτή την κατηγορία.

Αν και στη φετινή απονομή δεν υπήρχε κόκκινο χαλί, δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές εμφανίσεις.



Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων SAG