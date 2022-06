Ρώτησαν τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο αν είναι Swiftie και απάντησε πως έχει «όλα τα άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ»

Ο Ρόμπερτ Nτε Νίρο, συνιδρυτής του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Tribeca, που άνοιξε χθες αυλαία, έδωσε συνέντευξη στο Variety και μεταξύ άλλων μίλησε και για την Τέιλορ Σουίφτ.

Αφορμή η προβολή της ταινίας μικρού μήκους της τραγουδίστριας, «All Too Well» που θα προβληθεί στο φεστιβάλ.

Ο ίδιος δήλωσε μάλλον εξοικειωμένος με τη μουσική της αλλά όταν ρωτήθηκε αν είναι Swiftie, απάντησε αστειευόμενος: «Έχω όλα τα άλμπουμ της».

«Δεν είμαι φαν. Μάλλον ακούω τη μουσική της και μου αρέσει στο ραδιόφωνο», πρόσθεσε. «Η μικρή μου κόρη βάζει ραδιόφωνο και με τρελαίνει όταν μιλάνε. Όταν έχουν μουσική, είναι εντάξει», συνέχισε.

Αυτή την εβδομάδα στο φεστιβάλ θα προβληθεί το «All Too Well: The Short Film» ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τίτλο «A Conversation with Taylor Swift», στο Beacon Theatre με ζωντανό κοινό και παρουσία της Σουίφτ, στις 11 Ιουνίου στις 3 μ.μ.

Η Swift κυκλοφόρησε τη δουλειά της πέρυσι τον Νοέμβριο. Η ταινία μικρού μήκους βασίστηκε σε μια ολιγόλεπτη έκδοση του τραγουδιού που κυκλοφόρησε τον ίδιο μήνα.

Στην ταινία μικρού μήκους πρωταγωνιστεί η ηθοποιός του «Stranger Things» Σάντι Σινκ και ο πρωταγωνιστής του «Teen Wolf» Ντίλαν Ο' Μπράιεν, που υποδύονται τη νεαρή Σουίφτ και τον πρώην φίλο της (που ευρέως φημολογείται ότι είναι ο Τζέικ Τζίλενχαλ) αντίστοιχα.

Το ζευγάρι φέρεται να είχε σχέση από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2010 όταν χώρισαν λίγο πριν τα 21α γενέθλιά της, γεγονός που υπάρχει επίσης στη μικρού μήκους ταινία.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του NewYorkPost