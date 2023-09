Πούλησε σε μουσείο λευκούς καμβάδες για έργα τέχνης- Και πήρε 79.000 ευρώ

Τα χρήματά του πίσω από τον καλλιτέχνη Γιενς Χάανινγκ ζήτησε το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Kunsten στο Aalborg της Δανίας. Του είχε δώσει κοντά στα 79.000 ευρώ για να εκθέσει τα έργα τέχνης του κι εκείνος παρέδωσε δύο λευκούς καμβάδες.

Όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν το μουσείο είχε ζητήσει από τον Χάανινγκ να αναδημιουργήσει δύο από τα προηγούμενα έργα τέχνης του, στα οποία χρησιμοποιούσε πραγματικά χρήματα για να δείξει το μέσο εισόδημα της Δανίας και της Αυστρίας, ανέφερε ο ίδιος σε δελτίο τύπου τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στη συνέχεια το μουσείο πρότεινε να του προσφέρει περισσότερα χρήματα για να δημιουργήσει δύο νέα έργα τέχνης που να μοιάζουν με τα προηγούμενα. Εκείνος όμως, αντί να παραδώσει έργα με πραγματικά χρήματα, παρέδωσε δύο λευκούς καμβάδες με τον τίτλο «Πάρε τα λεφτά και τρέξε» (Take the Money and Run). Το μουσείο εν τέλει αποφάσισε να τους εκθέσει, αλλά στο τέλος ζήτησε πίσω τα χρήματά του. Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε.

«Δεν είμαστε ένα πλούσιο μουσείο», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου στον Guardian. «Πρέπει να σκεφτόμαστε προσεκτικά πώς ξοδεύουμε τα χρήματά μας και δεν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά». Σύμφωνα με τον διευθυντή, τα χρήματα που δανείστηκε ο Haaning προορίζονταν για τη συντήρηση του κτιρίου. Ο Χάανινγκ ισχυρίστηκε ότι «το μουσείο δεν καταλαβαίνει την τέχνη του».

Τελικά, μετά από νομική διαμάχη, δικαστήριο της Κοπεγχάγης διέταξε τη Δευτέρα, να επιστρέψει σχεδόν όλα τα χρήματα, αν και μπορεί να κρατήσει μερικά για έξοδα. Το ποσό που υπολείπεται αφορά στην αμοιβή του καλλιτέχνη και το κόστος τοποθέτησης.

Ο Χάανινγκ έχει τέσσερις εβδομάδες για να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά δήλωσε πως δεν σκοπεύει να το κάνει.

Παρόμοια έργα έχουν γίνει πρωτοσέλιδα τα τελευταία χρόνια.Μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε έναν τοίχο στην Art Basel του Μαϊάμι το 2019 πουλήθηκε ως έργο τέχνης για 120.000 δολάρια - και στη συνέχεια φαγώθηκε από τον καλλιτέχνη Ντέιβιντ Ντατούνα στο συνέδριο τέχνης.

Με πληροφορίες από artnews, Guardian