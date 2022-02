«Ποτέ δεν είναι αργά»: 27 άνθρωποι που έγιναν πλούσιοι και διάσημοι μετά τα 40

Οι Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Μπιλ Γκέιτς δημιούργησαν επιχειρήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στην εφηβεία τους – ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα.

Στην πραγματικότητα, ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που ίδρυσαν επιχειρήσεις κυμαίνεται γύρω στα 40, σύμφωνα με έρευνα του καθηγητή του MIT, Pierre Azoulay, ο οποίος ανέλυσε 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους στο διάστημα μεταξύ 2007 και 2014.

Ο Azoulay διαπίστωσε ότι οι 50χρονοι ιδρυτές είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πουλήσουν την εταιρεία τους ή να την βάλουν στο χρηματιστήριο από τους 30άρηδες.

Το Business Insider συγκέντρωσε 27 διάσημους ανθρώπους που έκαναν επιτυχία μετά τα 30α γενέθλιά τους, ανάμεσά τους Vera Wang που σχεδίασε το πρώτο της φόρεμα στα 40, Ο Henry Ford που ήταν 45 όταν δημιούργησε το επαναστατικό αυτοκίνητο Model T το 1908, ενώ ο συγγραφέας Harry Bernstein έγραψε αμέτρητα βιβλία, που του απέρριπταν συνεχώς, πριν την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στην ηλικία των 96.

Ο Stan Lee δημιούργησε το πρώτο του επιτυχημένο κόμικ «The Fantastic Four» λίγο πριν τα 39α γενέθλιά του το 1961. Στα επόμενα χρόνια, δημιούργησε το θρυλικό Marvel Universe, του οποίου χαρακτήρες όπως ο Spider-Man και οι X-Men έγιναν cultural icons της Αμερικής. Πέθανε στα τέλη του 2018 σε ηλικία 95 ετών.

Η βραβευμένη με Νόμπελ και Πούλιτζερ συγγραφέας Toni Morrison έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, «The Bluest Eye», σε ηλικία 40 ετών, ενώ εργαζόταν στο Random House ως συντάκτρια. Κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ στα 56 της και το Νόμπελ Λογοτεχνίας στα 62. Πέθανε το 2019 σε ηλικία 88 ετών.

Η Vera Wang ήταν αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ και δημοσιογράφος πριν μπει στη βιομηχανία της μόδας στην ηλικία των 40. Σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες σχεδιάστριες μόδας παγκοσμίως.

Η ηθοποιός Laverne Cox, υποψήφια για Emmy και ακτιβίστρια για τα τρανς δικαιώματα, έγινε γνωστή με τον ρόλο της στο «Orange Is the New Black» του Netflix το 2013 όταν ήταν 41 ετών. Το 2014 πρωταγωνίστησε στο εξώφυλλο του περιοδικού TIME σε ηλικία 42 ετών. Στα 45 της ήταν υποψήφια για το πρώτο της Emmy.

Ο Donald Fisher ήταν 40 ετών και δεν είχε καμία εμπειρία στο λιανεμπόριο, όταν μαζί με τη σύζυγό του, Doris, άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Gap στο Σαν Φρανσίσκο το 1969. Σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ρούχων στον κόσμο. Πέθανε το 2009 σε ηλικία 81 ετών.

Ο Gary Heavin ήταν 40 όταν άνοιξε το πρώτο γυμναστήριο Curves το 1992, το οποίο κατέληξε να γίνει ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα franchise της δεκαετίας του '90.

Η Robin Chase συνίδρυσε την Zipcar σε ηλικία 42 ετών το 2000. Έφυγε από την εταιρεία το 2011 και συνεχίζει να δημιουργεί και να συμβουλεύει νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ είναι επίσης μέλος του World Economic Forum.

Ο Samuel L. Jackson ήταν βασικός του Χόλιγουντ για χρόνια, αλλά είχε μόνο μικρούς ρόλους πριν τον βραβευμένο ρόλο σε ηλικία 43 ετών στην ταινία του Spike Lee «Jungle Fever» το 1991.

Ο Sam Walton είχε μια αρκετά επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση καταστημάτων λιανικής στα 20 και τα 30 του, αλλά όμως η τεράστια επιτυχία του ήρθε όταν σε ηλικία 44 ετών ίδρυσε το πρώτο Wal-Mart στο Άρκανσο, το 1962. Πέθανε το 1992 σε ηλικία 74 ετών.

Ο Henry Ford ήταν 45 ετών όταν δημιούργησε το επαναστατικό αυτοκίνητο Model T το 1908.

Ο Jack Weil ήταν 45 ετών όταν ίδρυσε την πιο δημοφιλή μάρκα καουμπόικων ρούχων, την Rockmount Ranch Wear. Παρέμεινε Διευθύνων Σύμβουλος έως ότου πέθανε σε ηλικία 107 ετών το 2008.

Ο Rodney Dangerfield υπήρξε θρυλικός κωμικός, αλλά κατέκτησε την επιτυχία στο «The Ed Sullivan Show» σε ηλικία 46 ετών.

O Momofuku Ando εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία του πρόχειρου φαγητού όταν εφηύρε το instant ramen σε ηλικία 48 ετών το 1958. Πέθανε το 2007 σε ηλικία 96 ετών.

Η Julia Child εργάστηκε στη διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης πριν γράψει το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής όταν ήταν 50 ετών, ξεκινώντας την καριέρα της ως διάσημη σεφ το 1961.

Ο Jack Cover εργάστηκε ως επιστήμονας για ιδρύματα, όπως NASA και IBM, πριν γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας στα 50 για την εφεύρεση του Taser το 1970.

Η Betty White ήταν μια από τις πιο βραβευμένες κωμικές ηθοποιούς στην ιστορία, αλλά έγινε είδωλο μετά την ένταξή της στο καστ του «The Mary Tyler Moore Show» το 1973 σε ηλικία 51 ετών. Πέθανε το 2021 σε ηλικία 99 ετών.

Οι Tim και Nina Zagat ήταν δύο 51χρονοι δικηγόροι όταν δημοσίευσαν την πρώτη τους συλλογή με κριτικές εστιατορίων, υπό το όνομα Zagat το 1979 και εξελίχθηκαν σε σταρ της γαστρονομικής κριτικής.

Ο αγαπημένος κωμικός Steve Carell είναι γνωστός για μεγάλες επιτυχίες, όπως τα «The 40-year-old Virgin» και «The Big Short», παίρνοντας τον ρόλο του Michael Scott στο «The Office» στην ηλικία των 42.

Ο Taikichiro Mori ήταν ακαδημαϊκός που έγινε επενδυτής ακινήτων σε ηλικία 51 ετών όταν ίδρυσε την Mori Building Company. Οι επενδύσεις τον έκαναν τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο το 1992, με καθαρή περιουσία 13 δισ. δολαρίων.

Ο Ray Kroc πέρασε την καριέρα του ως πωλητής συσκευών μιλκσέικ πριν αγοράσει τα McDonald's σε ηλικία 52 ετών το 1954. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο franchise fast-food στον κόσμο.

Ο Wally Blume είχε μια μακρά καριέρα στον κλάδο των γαλακτοκομικών προτού ξεκινήσει την δική του εταιρεία παγωτού, Denali Flavors, σε ηλικία 57 ετών το 1995. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 80 εκατ. δολαρίων το 2009.

Η Laura Ingalls Wilder κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της σειράς «Little House» σε ηλικία 65 ετών το 1932. Τα βιβλία έγιναν σύντομα κλασικά και πάνω τους στηρίχθηκε η τηλεοπτική σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Ο Harland Sanders, πιο γνωστός ως Colonel Sanders, ήταν 62 ετών όταν έκανε franchise το Kentucky Fried Chicken το 1952. Πούλησε την επιχείρηση του για 2 εκατ. δολάρια 12 χρόνια αργότερα.

Η Anna Mary Robertson Moses, πιο γνωστή ως Grandma Moses, ξεκίνησε την καριέρα στη ζωγραφική στα 78. Το 2006, ένας από τους πίνακές της πουλήθηκε για 1,2 εκατ. δολάρια.

Ο Harry Bernstein πέρασε μια ζωή γράφοντας στην αφάνεια και τελικά έγινε διάσημος σε ηλικία 96 ετών για τα απομνημονεύματά του το 2007, «The Invisible Wall: A Love Story That Broke Barriers».

Η Arianna Huffington ίδρυσε την Huffington Post σε ηλικία 55 ετών. Ενώ εργαζόταν στα μέσα ενημέρωσης και πριν, η επιτυχία της ψηφιακής έκδοσής της την έκανε διάσημη. Η HuffPost πουλήθηκε στην AOL αντί 315 εκατ. δολαρίων.