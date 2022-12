Πώς η «Wednesday» Τζένα Ορτέγκα κέρδισε 10 εκατ. followers στο Instagram σε λίγες μέρες

Η Τζένα Ορτέγκα απέκτησε πάνω από 10 εκατομμύρια νέους followers στο Instagram μέσα σε μόλις 10 ημέρες - μετά την κυκλοφορία της νέας σειράς «Wednesday» του Netflix.

Η 20χρονη ηθοποιός είχε 9.39 εκατομμύρια followers την ημέρα που το Netflix έκανε πρεμιέρα της σειράς τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Pop Crave, και αυτή τη στιγμή διαθέτει το εντυπωσιακό νούμερο των 25.7 εκατομμυρίων ακολούθων.

Σύμφωνα μάλιστα με σχετικό γράφημα, κάποιες από τις ημέρες μετά την πρεμιέρα, κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο followers μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Η Τζένα Ορτέγκα υποδύεται την Wednesday Addams στην spin-off σειρά του Αddams Family, σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον. Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί σε σειρές και ταινίες όπως τα «Stuck in the Middle», «Jane the Virgin», «You» και «The Babysitter: Killer Queen».

Παρά τη ραγδαία άνοδο της φήμης της, παραδέχτηκε πρόσφατα ότι ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην πίεση που νιώθει από τις απόψεις των άλλων.

«Δεν παρακολουθώ πάντα τι έχω κάνει. Με κριτικάρω υπερβολικά και είναι σχεδόν σαν να καταστρέφει την αυτοεκτίμησή μου, αν παρακολουθώ τον εαυτό μου», δήλωσε πρόσφατα στο People.

Η Jenna Ortega στα 2022 MTV Movie & TV Awards, τον περασμένο Ιούνιο. Φωτ.: EPA/NINA PROMMER

Ωστόσο παραδέχτηκε πως νιώθει σαν να γεννήθηκε για να παίξει τον ρόλο της Wednesday Addams.

«Μου λένε ότι της μοιάζω από τότε που ήμουν έξι ετών», είπε. «Και έχω μια αρκετά σκοτεινή αίσθηση του χιούμορ».

Σε κάθε περίπτωση, δηλώνει ξεκάθαρα παθιασμένη με τις ταινίες τρόμου, όπως η φετινή έκδοση του «Scream», το «X» και το «American Carnage».

«Ποτέ δεν θέλω να με κατατάξουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά τρέφω τεράστιο σεβασμό για τις ταινίες τρόμου», λέει. «Μου είναι απίστευτα δύσκολο να απορρίψω ένα καλό σενάριο και είχα την τύχη να κάνω πολλά τέτοια τα τελευταία χρόνια».

Η Τζένα Ορτέγκα μίλησε επίσης για τη συνεργασία της με την αυθεντική ηθοποιό Wednesday Addams, Κριστίνα Ρίτσι, η οποία πρωταγωνιστεί επίσης στο reboot του Netflix ως μία από τις δασκάλες της.

«Την σέβομαι τόσο πολύ ως ηθοποιό, και το να είμαι ντυμένη όπως εκείνη πριν από 30 χρόνια, ήταν λίγο αμήχανο», λέει. «Αλλά αισθάνθηκα ασφαλής μαζί της στο πλατό σχεδόν αμέσως».

«Ήταν πολύ γλυκιά και τόσο γενναιόδωρη ηθοποιός», είπε από την πλευρά της η Κριστίνα Ρίτσι.

Στο «Wednesday» του Netflix πρωταγωνιστούν επίσης οι Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Λούις Γκούζμαν, Γκουέντολιν Κρίστι, Ρίκι Λίντχομ και Φρεντ Άρμισεν.