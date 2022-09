Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι έχει αλλάξει, ποιος «κερδίζει»

Σχεδόν επτά μήνες από τη στιγμή της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία, οι ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν. Οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν κερδίσει εδάφη τις τελευταίες ημέρες, ανακαταλαμβάνοντας μεγάλες περιοχές που ήταν υπό ρωσική κατοχή.

Η Μόσχα λέει ότι ανασυντάσσεται, ενώ οι δυνάμεις της κατέχουν ακόμη περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας. Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, το BBC επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα για τις εξελίξεις στον πόλεμο.

Πώς έχουν αλλάξει οι συγκρούσεις;

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Περικύκλωσε το Κίεβο και επίσης εξαπέλυσε επιθέσεις στα νότια, ανατολικά και βόρεια της χώρας.

Στις αρχές Απριλίου οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν ξανά στην κατοχή τους μεγάλες περιοχές γύρω από το Κίεβο, αφότου η Ρωσία εγκατέλειψε την προσπάθειά της να καταλάβει την πρωτεύουσα. Έκτοτε, η Ρωσία έχει επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη νότια, ανατολική και βορειοανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας μεγάλες περιοχές.

Όμως, τα πράγματα άλλαξαν δραματικά στις αρχές Σεπτεμβρίου. Με μια αποφασιστική επίθεση στα βορειοανατολικά, η Ουκρανία απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης, υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει εδάφη έκτασης 3.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων μόνο γύρω από την πόλη του Χαρκόβου.

Συνολικά, η Ουκρανία λέει ότι μέσα στον Σεπτέμβριο έχει ανακαταλάβει πάνω από 8.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που ήταν υπό ρωσικό έλεγχο, τα πιο σημαντικά εδαφικά κέρδη που είχε από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος.

Οι πόλεις Ιζιούμ και Κουπιάνσκ, τις οποίες η Ουκρανία ανακατέλαβε στις 10 Σεπτεμβρίου, ήταν βασικά κέντρα εφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις και έτσι αποτελούν σημαντικά στρατηγικά κέρδη.

Επίσης γίνεται μια ουκρανική αντεπίθεση γύρω από την περιοχή της Χερσώνας, στα νότια της χώρας. Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν επιφέρει «σημαντική επιχειρησιακή ήττα» στις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Institute for the Study of War. Οι ρωσικές θέσεις στο Χάρκοβο υπέστησαν «απόλυτη κατάρρευση», ανέφερε ο Τζάστιν Μπρονκ, του Royal United Services Institute.

Η ρωσική απόσυρση ήταν «σίγουρα η πιο δραματική ανατροπή που έχουμε δει μετά την υποχώρηση των Ρώσων από το Κίεβο τον Απρίλιο», συμπλήρωσε.

Πώς έχει απαντήσει η Ρωσία

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της οπισθοχώρησαν από το Ιζιούμ και το Κουπιάνσκ και υποστηρίζει πως πρόκειται για μια στρατηγική απόσυρση, για «αντασύνταξη». Επίσης ανέφερε ότι θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο αυτές τις περιοχές με στρατιωτικά πλήγματα.

Ο ρωσικός στρατός φαίνεται ότι εγκατέλειψε εξοπλισμό και μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της υποχώρησης.

Πόσα εδάφη κατέχει ακόμη η Ρωσία

Η Ρωσία κατέχει ακόμη περίπου το 20% των εδαφών της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.

Πρόκειται για εδάφη που κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, στη νότια Ουκρανία, όπως και για τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, φιλορωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πάνω από το ένα τρίτο της περιοχής του Ντονμπάς και έχουν δημιουργήσει δύο αυτοανακηρυχθείσες λαϊκές δημοκρατίες εκεί.

Περιοχές στα δυτικά της χώρας, ανάμεσά τους το Λβιβ, έχουν δεχθεί πυραυλικές επιθέσεις, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κάνει προσπάθεια να τις καταλάβουν.

Τι θέλει η Ρωσία

Η Μόσχα επιμένει να μιλά για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Όταν ξεκίνησε η εισβολή, ένας από τους στόχους ήταν να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αρχικός στόχος της Μόσχας ήταν να κατακτήσει την Ουκρανία και ανατρέψει την κυβέρνησή της. Όμως, τώρα φαίνεται ότι έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες της στο να εξασφαλίσει εδάφη στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Τι θέλει η Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει πως βασικός στόχος είναι να φύγουν τα ρωσικά στρατεύματα, από ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει κάνει έκκληση για περαιτέρω οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση, προκειμένου το Κίεβο να διατηρήσει τα εδάφη που ανακατέλαβε.

Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Αμφότερες οι πλευρές έχουν υποστεί απώλειες, αν και δεν ανακοινώνουν συγκεκριμένα στοιχεία.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 50.000 Ρώσους στρατιώτες. Στα τέλη Αυγούστου το Κίεβο ανέφερε ότι είχε χάσει σχεδόν 9.000 στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου.

Η Μόσχα σπάνια αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες. Ο πιο πρόσφατος απολογισμός ήταν τον Μάρτιο, όταν ανέφερε ότι 1.351 στρατιώτες της είχαν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής. Τον Ιούλιο Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι περίπου 15.000 Ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί έως τότε.

Όμως, ο πόλεμος έχει κοστίσει και ζωές αμάχων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ΟΗΕ έκανε λόγο για περισσότερους από 5.700 θανάτους αμάχων, όμως ο πραγματικός αριθμός πιθανότατα είναι σημαντικά υψηλότερος.